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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (505) транзит газу (160) Вітренко Юрій (96)

 "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко. ВIДЕО

На початку 2020 року "Газпром" суттєво зменшив обсяги транзиту через українську газотранспортну систему. Водночас російська компанія заплатить за транзит так, ніби транспортувала газ у повному обсязі відповідно до заявок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту (через Україну. - Ред.) з 1 січня і це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. Але попри те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що це в контракті стало можливим завдяки переходу України на європейські правила ринку газу. Загалом за транзитними контрактами України має отримати протягом 5 років нового контракту на транзит $ 7,4 млрд гарантованих доходів.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Також читайте: "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168918
 
 
 Топ коментарі
 
мы к тому времени станем Сингапуром!!!)))
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самое интересное будет когда контракт этот закончится
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potomu sto xranilice jest zavaleni gazom v Evrope,tak i umensilos.
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самое интересное будет когда контракт этот закончится
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мы к тому времени станем Сингапуром!!!)))
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Скорее бы, этот контракт закончился и страна, в промышленном направлении, развиваться начала....Эта транзитная труба, африканский вариант напоминает. Растёт банановое дерево, под ним негр лежит и ждёт, когда банан ему в рот попадёт...Зачем исччо чего искать..
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Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918

Вот и чудненько. Остальное пофиг.
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Мені зразу згадався популярний вислів Бісмарка.
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potomu sto xranilice jest zavaleni gazom v Evrope,tak i umensilos.
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одни не сократил, другие-сократил - определитесь уже!!)))
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Це ще на пів шишечки. Чекайте на всю. Далі буде.
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Закрой свой рот, тупое создание
Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918
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Тобі пан поляк дозволив зависати в Неті. Дивись, бо вижене.
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про туалет и клубнику добавь, а то забыл...ничего нового, интелекта 0, хоть бы фантазию включил, обмылок
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За таку відповідь ти занесений до чорного списку. "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4082
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бачте в чому справа, свого часу Україна в Стокгольмському арбітражу довела, що застосування принципу "бери або плати" є неринковим та неправомірним.
як гадаєте, чи не оскаржить, коли виникне потреба, цей принцип й росія, посилаючись, між іншим, й на це рішення?
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я не понимаю, как вы связываете установленные предварительно по договору мощности транзита газа через территорию Украины и его продажу. ни как не связанные вещи
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Срочно выдать Витренко и Коболеву по пару миллионов долларов премии.
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только кобелёву, у ветренко мама не благонадёжная.
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Нужно увеличивать собственную добычу, а не Газпрому в рот заглядывать. При этом на все про все имеется 5 лет.
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Хех! На газпромівському газі крутяться доляри і липнуть до рук. А на своєму що?
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Кобелев, Витренко и Ко саботажники, агенты "Внешнего управления", вражины Украины!
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"Договор между Украиной и Россией о транзите газа: детали от помощника Зеленского Ермака". "По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, российский "Газпром" окажется под давлением в случае, если новый контракт на транзит газа через украинскую газотранспортную систему не будет подписан до 31 декабря, тогда как Украина покажет себя надежным партнером, способным идти на компромисс."
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5 лет саботажа за огромные зарплаты, гробили газотранспортную трубу. ни хрена не увеличили собственную добычу. Реверсный газ типа из Словакии и Швейцарии через фирмы пркладки на 100 долларов дороже, формула Дюссельдорф +..........
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Не все так просто...
при завантаженості труби на малих потужностях... вона в буквальному сенсі стане золотою в обслуговуванні...для України... Про це мовчать коболєв з вітренко...
Тому для підтримки роботи газотранспортної системи нам доведеться збільшувати тиск і закачувати газ за свій рахунок...
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Зебилы представляют это как Перемогу....
Потерять 12 лярдов и выиграть пару копеек.....
Такое возможно только при Воване Оманском и стаде зеленых обезьян, которые его поддерживают.
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$7,4 млрд за 5 лет, а было 3 млрд в год. Россия высаживает Украину на голодный паёк!!!
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По идее с кацапней лучше в принципе не иметь никакого бизнеса. Они стараются выступить благодетелями и когда покупают у тебя что-то и когда что-то продают.
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Всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение 5 лет нового контракта на транзит $7,4 млрд гарантированных доходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168918

за одним лише рішенням Антимонопольного комітету України (від претензій за яким, зокрема, відмовились задля укладання транзитного договору), Україна мала б стягнути з газпрому 171 931 854 000 грн., що на сьогодні трохи більше 7 млрд. доларів.
зрозуміло, що це не "гарантований дохід" і треба було б попрацювати аби його стягнути, але ж це робота державних установ, для того вони й існують.
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И через 28 (двадцать восемь) лет Украина стала самой....... н и щ е й ....

страной в Европе . Угадайте из трех р а з . Из-за кого (вопрос).

"Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2906 "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4028
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Хроника одного Президента ...
09.01.2020 г.

Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.

Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".

Рано утром из Омана прилетел Ермак.
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Ах какая неожиданность! Да в любой момент, когда захочет, ********* полностью прекратит транзит. И плевать на какие-то договора...
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