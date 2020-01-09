 "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту (через Україну. - Ред.) з 1 січня і це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. Але попри те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того", - повідомив Вітренко.
Він зазначив, що це в контракті стало можливим завдяки переходу України на європейські правила ринку газу. Загалом за транзитними контрактами України має отримати протягом 5 років нового контракту на транзит $ 7,4 млрд гарантованих доходів.
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.
Вот и чудненько. Остальное пофиг.
Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918
як гадаєте, чи не оскаржить, коли виникне потреба, цей принцип й росія, посилаючись, між іншим, й на це рішення?
при завантаженості труби на малих потужностях... вона в буквальному сенсі стане золотою в обслуговуванні...для України... Про це мовчать коболєв з вітренко...
Тому для підтримки роботи газотранспортної системи нам доведеться збільшувати тиск і закачувати газ за свій рахунок...
Потерять 12 лярдов и выиграть пару копеек.....
Такое возможно только при Воване Оманском и стаде зеленых обезьян, которые его поддерживают.
за одним лише рішенням Антимонопольного комітету України (від претензій за яким, зокрема, відмовились задля укладання транзитного договору), Україна мала б стягнути з газпрому 171 931 854 000 грн., що на сьогодні трохи більше 7 млрд. доларів.
зрозуміло, що це не "гарантований дохід" і треба було б попрацювати аби його стягнути, але ж це робота державних установ, для того вони й існують.
страной в Европе . Угадайте из трех р а з . Из-за кого (вопрос).
09.01.2020 г.
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
Рано утром из Омана прилетел Ермак.