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Все про:Держприкордонслужба (2367) нон грата (81) блогер (60) Мітрошина Олександра (1)

 Російській блогерці Мітрошиній заборонили на 3 роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російській блогерці Олександрі Мітрошиній у зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого півострова Крим.

"Учора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження. Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим, прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська", - повідомляє Держприкордонслужба на сайті в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Також наголошується, що громадянка РФ в'їхала в Україну кілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки щодо неї на момент перетину кордону не було обмежень в'їзду, а також інформації, що вона незаконно відвідувала Крим.

У відомстві поінформували, що всього протягом 2019 року прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 7,3 тис. Громадянам РФ, щодо яких діяла заборона в'їзду або перевищили термін перебування, або щодо яких була інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Також читайте: Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомило про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Пізніше Мітрошина після завершення зустрічі з шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправдатися за інцидент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168905
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно было ее арестовать для обменного фонда. Поменяли бы ее потом на когото из наших воинов!!!
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Це добре. А як бкюцти з поліцаями, які а коліна поставили ильних громадян, що звернули їхню увагу на порушення закону? Як бути зі справою про хуліганство, яку відкрили проти цих громадян, хоча обіцяли, що повідомлення про злочин будуть винагороджуватися? Як з цим всім бути?
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Нужно было ее арестовать для обменного фонда. Поменяли бы ее потом на когото из наших воинов!!!
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а почему тот чувак который быка включал,отказался вставать на ноги и падал на пол когда его пытались поднять? привык жить на коленях как все порохоботы?
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Отличная идея, девчонку поменять на солдата.
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Девочку?! Все что выросло в паРаше - тварь и гниль
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А двох українських тіточок, одна з яких почепила листівку "Донбас=Україна", а у іншої знайшли футболку з тризубом, обмінювати на трьох рашистських диверсантів, які підірвали мирну демонстрацію і вбили чотирьох українців, можна, пуєсосе ти гнойний?
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Эта еще адекватная. Сказала, что не поддерживает аннексию и четко понимает за что ей запретили въезд. Так же сказала, что обиды не держит и будет в дальнейшем соблюдать законы Украины.
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Це добре. А як бкюцти з поліцаями, які а коліна поставили ильних громадян, що звернули їхню увагу на порушення закону? Як бути зі справою про ***********, яку відкрили проти цих громадян, хоча обіцяли, що повідомлення про злочин будуть винагороджуватися? Як з цим всім бути?
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и это пишет тот шлак который сам бухал с 31 по 9-е
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А зачем кацапов сюда пускают, что бы при выезде объявить запрет?
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А зачем вы эту мартышку кацапскую вообще пускали, если знали что она закон нарушила?
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Слава Богу! Ще одна "бібізяна" зосталась за поребріком.Тільки треба було трохи раніше.
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А про патриота который пришел на её конференцию в Киеве и задал вопрос: Чей Крым ? После чего ватная публика подняла кипишь и вызвала полицаев, которые его заковали в наручники и поставили на колени, почему не говорят.
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На самом деле он сам встал на колени, имитируя припадок, а полиция пыталась его поднять. Если бы вы видели видео целиком.
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Цікаво, які тупі істоти у Києві дивляться цю вбогу к@цапську фарбовану мавпу?
Було б добре їх позбавити громадянства, але, на жаль, це неможливо... поки неможливо.
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Знайшов!Людмила Прокопович7 січня о 12:00 ·
УКРАIНА зеленського I авакова!
Поліцейський, який тягнув по землі та ставив на коліна хлопця за питання «чий Крим?» це Вадим Вікторович Чалий
Мешкає в с. Пустовіти Миронівського р-ну на Київщині.
На хлопців також нападав Нікіта Олександрович Толмачьов. Його батьки мешкають в окупованому Криму.
Сам він проживає в Києві, окупацію півострова заперечує. Позиціонує себе як піарника.
Також вони обурувалась тим, що чули українську мову.
Мешкає в Києві.
ПатрIоти. ви вже "поздоровили" цього виродка????
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554803505100563&id=100017127557587
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Три года запрета на вьезд для агента влияния? Почему не 10 или 20, наши пацаны на подвалах уже больше трех лет сидят, а тут с цацкой вошкаются, под зад коленном на камеру и на 20 лет закрыть вьезд.
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Причем, надо что бы система Украины была связана с ЕС в этом плане, получил пинок под зад от Украины -ЕС должны тоже получать эту инфу и решать пускать таких к себе или нет. Европейцы 10 раз перестрахубтся и не пустят 100%
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До приїзду цією мартишки знали ,що вона незаконно була в Криму, а зараз погранці і сбу роблять із себе дурачків,що не було інформації. Є конкретні посадові особи, які отримують за це державні кошти, які повинні робити певні дії,то це було зроблено після скандалу. Ці "спеціалісти" і керівникі повинні бути ,як мінімум,звільнені з посади.
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До того как отпускать просто за то что она где то не так границу пересекала. Надо узнать подробно цель с которой эта тварина приперлась в Украину .
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Ціль цієї москальської блогерки поянив активіст, якого затримали мусори-колаборанти. Це один з видів ведення гібрідної війни рф проти України за методикою "вікон овертона".
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Вся ця історія лишній раз підтверджує істину Петлюри. Не так страшні московські воші, як українські гниди. До цієї воші у мене якось навіть ніякої ворожнечі нема, хоч вона і є винуватицею того, що сталось. А от отих гнид, чи точніше куриць, і особливо підара з Криму руки так і чешуться прибити... Хоча ніззя, жінок не можна чіпати. Треба, щоб у нас було кілька нормальних дівчаток для того, щоб "проявляти *********** дії" проти курв повій проституток куриць гнид у жіночій подобі, яким какаяразніца
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Що за дурня, відпускати просто так путінську хвойду, коли у рашистів "на подвалах" сидять сотні українців! Та за всіма існуючими в Україні законами вона, як мінімум, мала б сидіти в буцегарні 3 роки, а якщо пильніше придивитись, то і всі 10-15 років. Всі, хто забезпечив цій фсбешниці зробити інформаційно-диверсійний тур в Украйні та безперешкодний виїзд, мають бути інтернованими і занесеними в обмінний фонд замість неї для звільнення українських заручників з рашистської неволі. Особливу увагу треба приділити тим зсученим поліцаям, які разом з екзальтованими кацяпськими шовіністами лінчували українських патріотів.
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А хтось " нашо піарить...", от для того й піарити, а якби проігнорували, і далі б їздило.
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