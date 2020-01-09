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Все про:авіакатастрофа (392) Іран (218) МАУ (60)

 Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737. ВIДЕО

З'явилося відео моменту вчорашньої аварії пасажирського літака МАУ біля аеропорту Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, це відео опублікував іранський ресурс Raavi в Facebook.

Ймовірно, кадри моторошної трагедії зафіксувала камера спостереження, розташована в місці, де зазнав аварії пасажирський лайнер. Як видно на відео, спочатку темна територія висвітлюється яскравим світлом, після чого на всі боки розлітаються уламки.

Читайте також: Екіпаж літака МАУ, що розбився, не повідомляв про позаштатну ситуацію і не запитував допомоги, але намагався розвернутися назад у сторону аеропорту, - Організація цивільної авіації Ірану

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу унаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи в Іран.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168894
 
 
 Топ коментарі
 
Нихрена не понятно, видео снимали авторы разоблачения убийц Шеремета?
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Момент падіння не цікаво. Цікавий момент, коли нормальний політ став ненормаоьним, тобто момент вибуху, загоряння двигуна, чи влучення ракети. Хоча влучила швидше за все не ракета, а зенітка, чи зенітний кулемет. Це їх висота і не так влучення помітне. Та й ракета рознесла б літак ще у повітрі.
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слабительного пусть покрьізет. мозгов не добавит, но займет их на какое-то время.
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Нихрена не понятно, видео снимали авторы разоблачения убийц Шеремета?
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Петики в растерянности. Их такие новости не научили комментировать.
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Толяш, погрызи валидолу. Он конечно, не поможет, но и не навредит.
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слабительного пусть покрьізет. мозгов не добавит, но займет их на какое-то время.
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А чего там комментировать - топи за порося, ругай всех остальных - вот и вся наука для соевого говна.
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Наверное все таки камера наружного наблюдения. Ты хочешь видео во всех красках и в 3D?
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Видео как закладывали взрывное устройство Шеремету смонтировали на основе записей камер наружного наблюдения. Собственно этим я и подчеркнул сходство, не находите?)
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Ну это видео как факт закладки бомбы в самолёт или подрыва точно не подойдёт, плохое сравнение
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Ну и тут можно смонтировать с того что имеется. Да и записи с видеорегистраторов автомобилей еще наверное не предоставили (цену себе набивают владельцы), а такие я думаю имеются
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У петиков органчик поломался.
Хотя, откуда им знать, что это такое? Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 1648
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органчик, он же орган это то чем зелебоба играет на рояле и одновременно, то на чем он может играть Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 5761
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Думал ли Салтыков-Щедрин о петиках? Вряд ли...
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Интересно дугарь на месте? Справка есть что она дома?
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Момент падіння не цікаво. Цікавий момент, коли нормальний політ став ненормаоьним, тобто момент вибуху, загоряння двигуна, чи влучення ракети. Хоча влучила швидше за все не ракета, а зенітка, чи зенітний кулемет. Це їх висота і не так влучення помітне. Та й ракета рознесла б літак ще у повітрі.
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ПЗРК типа стингера или иглы не разнесла бы, а какраз снесла движок, развалив при этом механизацию крыла.
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Вряд ли Стингер или его аналоги снесут движок. Серьёзно повредить, вызвать возгорание -то да
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Пзрк работает как пуля, только большая и умная. Догоняет и ныряет в наиболее "горячую" часть, как правило двигатель. А основные разрушения движок причиняет себе сам...
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Детский сад - ясельная группа. Даже снаряд зенитного орудия не должен попасть в самолет для его поражения Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 6928
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Снаряд зенитного орудия имеет принцип шрапнельного. И добирается он к цели не своим грубо говоря, ходом. А сколько в том же стингере остается на поражающую часть? С учетом того, что он работает "вдогон"? К цели доберется пол иголки? И толку с того?
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а я думаю шо шото на встречу прилетело т.к. мгновенно отказали на высоте все передатчики и сигналов снижения не было и с диспетчером никто не успел связаться, даже sos не включили, поэтому душманский стингер и байка зелоха42 про горящий мАторчик отпадает сразу, что то прилетело серьёзное, я думаю по дыркам в крыльях определят заряд и автора.
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ХЗ... Если муслимы допустят к отработке экспертов. Да и попытки развести на "договорнячок" исключать нельзя...
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Пока не ясно оттуда ли фотка или это вброс.
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не исключено что была бомба взорванная по таймеру или звонку или альтиметру по высоте 2 массажира сдали багаж, но в самолет и на посадку не явились...
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Ты уже провел собственное расследование видимо что богаж сдали и не сели? Потому что кроме издежа в чатах об этом инфы больше ни где нет. А то что 2 не полетели а спали дома например вообще ни чем не является
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Деякі ресурси повідомляють про нвюачебто смс однієї з українських стюардес, у якому та начебто написала: "мамо,прощай, нас обстрілюють."
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вона б не встигла її написати, бо не встигла б. для смс не встигла.
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Я ж просто констатую. Це не значить, що сам вірю. Зрозуміло, що не вчюстигла б. Навіть не через брак часу, а через стан ступору.
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який ступор? екіпаж натренований, вони у цей момент або пасажирами повинні займатися, або триматися за все що є, бо там повинно тіліпати як у стіралці при отжимі.
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Це в ідеалі. А останні дані моделювання таких ситуацій свідчать, що таки настає ступор. І до землі в і дилітають або у стані,ступору, коли ні чого не відчуваєш ні болю, ні страху, або мертвими. І це просто захисна реакція живого організму. І з цим не поборешся ніякими тренуванням - така природа.
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вони усього хвилину падали,там і ступор не встиг настати.
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За тими ж даними досліджень ступор настає одразу від удару, від вигуку, від зорового ефекту. А от відходить довго.
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можна встигнути наговорити на телефон, якщо функція запису активується одним нажаттям кнопки. але вони там нічого не встигли. у такому крутому піке вони просто трималися за щось і не могли рухатися, або десь валялися придавлені силою падаючого тіла з прискоренням.
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ИМХО лажа это. Командир и второй пилот не успели передать сос, а стюардесса успела написать и отправить СМС. Ну блин сами подумайте.
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Ракети не розносять літаки у повітрі, у них дистанционный подрыв и осколочное поражение.
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Це образно. Розносять не ракети, а вибухова хвиля від їхнього вибуху.
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Теоретически самолёт может быть повреждён конкретно взрывом, но это должна быть какая-нибудь огромная ракета, типа С200, в которой под 100 кг гексогена.
Обычная ракета - типа Тора или Бука - своими несчастными 10 - 15 кг взрывчатки ничего боингу не сделает.
А вот 30 - 50 кг стальных осколков - это уже совсем другой вопрос.
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А малайзійському Боїнгу зробила саме ракета Бука. То як?
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Малазийский боинг не рассыпался в воздухе.
Посмотрите реконструкцию голландской прокуратуры, там всё очень наглядно, самолёт поразили осколки.
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а цей хіба розсипався? горів і рвонув вже приземлі і рухнув як полагається.
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Ну так чувак пишет "ракета б рознесла літак у повітрі".
Я ему и объясняю, шо ракеты не розносять літаки як в голивудском кино - тыц - и разорвало самолёт на тысячу кусков, а взрываются рядышком, повреждают осколками личный состав и системы управления - и самолёт согласно законам физики падает и разбивается об землю.
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Малазийский боинг РАССЫПАЛСЯ в воздухе. Об этом говорят разброс фрагментов на БОЛЬШОЕ растояние (по разным полям)
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Ну, человеку виднее, он видимо лучше в этом разбирается, чем голландские эксперты.
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И кстати - 2,4 км - это данные по высоте над уровнем моря. Там ещё километр где-то отнять надо.
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Тегеран в километре над уровнем моря? Несерьёзно.
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Тегеран расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря.

А Международный аэропорт имени имама Хомейни, с которого взлетал самолёт, находится на высоте 1007 метров над уровнем моря.
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Виноват. Пардон. Я несколько в аху замешательстве.
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не совсем так, самолёт поражает не взрывная волна, а стальные шарики которые имеют скорость ракеты+ разгон избыточным давлением при взрыве, от этого самолёт превращается в друшляк для макарон.
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очень странно что нет ни одного выидео момента взлета и набора высоты.... а только возгорание( уже как следствие) и падение....
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На камерах аэропорта видимо есть момент взлёта, но вряд-ли там может что-то заметить неспециалист иначе бы уже выложили в сеть.
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Ничего странного, вот если бы взлетал с пламенем, как Конкорд лет десять назад, тогда кто нибудь и заснял
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С авиакатастрофой есть один 3.14здюк
которому всё сразу было ясно
и он здесь самый главный
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"разбился ориентировочно в 6:00" на видео 06:19?
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Короче версий 3:
1. Катастрофический отказ обоих двигателей с сильным возгоранием и мгновенным отказом всей электроники на борту.
2. Попадание ракет ПВО, умышленное или неумышленное, в т.ч. ошибочное приведение в боевую готовность Тора при проверке ПВО после атак баз США.
3. Бомба на борту с автоматической активацией, удаленной или с присутствием шахида.

Вот и думайте, что вероятнее.

Версии про истребители в стиле рашистов выдвигать не буду. Шахиды пока еще на истребителях не летают. Вроде бы...
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А было ли разрешение на вылет, и была ли связь? Приземлился самолёт в 0-57. Вылететь должен был в 5-15. За пять часов могли все что угодно туда подсунуть. Во вторых в этот период прошел обстрел американцев ракетами. Отменить рейс уже нельзя он в Иране. Сложная ситуация, вылетел он с опозданием час, в 6-12. И тут вопрос важный, получили ли разрешение на вылет.
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вы похоже вчера фильм "Экипаж" пересмотрели. Как вы себе представляете взлет пассажирского самолета из аэропорта без разрешения. Экипаж "положил" на диспетчера, самостоятельно вырулил на ВПП и взлетел, а диспетчер их принудительно "посадил"?
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не понятно где территорию осветило взрьівом перед падением, его видно на предьідущем видео, и ослепило самим падением, которое тоже видно на первом видео.
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Відео просто дуже "інформативне", знято у "кращих" кацапських традиціях - нічого не видно, зате є вибух, розліт уламків, спалах. Одна біда - не видно літака. І тому можна припускати, що так падати могло що завгодно.
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Bellingcat проверяет версию об атаке Боинга из ЗРК "Тор" - в сети появилось фото головки ракеты якобы на месте крушения.
https://www.unian.net/incidents/10822610-bellingcat-proveryaet-versiyu-ob-atake-boinga-iz-zrk-tor-v-seti-poyavilos-foto-golovki-rakety-yakoby-na-meste-krusheniya.html
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Ну ось і деталі з'явились. Не здивуюсь, якщо оператори зенітного комплексу були росіяни. І вони навмисно обрали своєю ціллю український літак. Бо знають, що іранці їх прикриють.
______________
Іранцям час гнати своїх аятол поганим віником. Не можуть священники нації вести цю націю на бійню. Інакше вони не священники, а дегенерати
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Кто гнать-то будет?

Это все равно, что у нас начать гнать зеленуху - 73% ватных дибилов придется самих себя срачами гонять.
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А ну, мародерський троль, скажи: "Дострокові президентські". Ну ти ж не скажеш. Бо Пєця вам такої команди не давав.
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А ну скажи, дибил, что нужно для досрочных выборов и, что из этого реально выполнить при узурпации власти марионетками Коломойского?

Это ж ты ушами хлопало и в воздух чепчики бросало, когда ЗЕ тебе в глаза сцал про импичмент и "уйду, если нарушу". Вот и расскажи, как ты себе теперь это представляешь.

Ну и заодно уж, как исламские фундаменталисты, выпиливающие четвертый десяток лет всех инакомыслящих, прогоняют сами себя в Иране.
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Если не было связи как вообще понять кто летит. После обстрела легко могли вырубить электронику в аэропорту. Були переговоры с диспетчерами или нет
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Кто сказал, что зенитная ракета разносит самолет на куски? Поражающие элементы ЗРК маленькие, но многочисленные, их задача - уничтожить экипаж и повредить жизненно важные элементы самолета, при этом фюзеляж сохраняет свою несущую способность.
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Після попадання ЗРК літак розпадається у повітрі на частини під дією навантажень.
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Таке враження що літак вибухнув ще в повітрі і на землю падали маленькі частини, що не характерно для авіактастроф - там як правило залишаються великі частини корпусу, особливо хвіст, крила, двіжки і частково кабіна пілотів, а тут ми не бачимо взагалі ні одного великого уламка...
Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 860
Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 3156
Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 9437
Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 1416

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Когда начинается перегрев и возгорарние двигателя, экипаж докладывает на землю,
а не молча падает.
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