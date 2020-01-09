 Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, це відео опублікував іранський ресурс Raavi в Facebook.
Ймовірно, кадри моторошної трагедії зафіксувала камера спостереження, розташована в місці, де зазнав аварії пасажирський лайнер. Як видно на відео, спочатку темна територія висвітлюється яскравим світлом, після чого на всі боки розлітаються уламки.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу унаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи в Іран.
Хотя, откуда им знать, что это такое?
Обычная ракета - типа Тора или Бука - своими несчастными 10 - 15 кг взрывчатки ничего боингу не сделает.
А вот 30 - 50 кг стальных осколков - это уже совсем другой вопрос.
Посмотрите реконструкцию голландской прокуратуры, там всё очень наглядно, самолёт поразили осколки.
Я ему и объясняю, шо ракеты не розносять літаки як в голивудском кино - тыц - и разорвало самолёт на тысячу кусков, а взрываются рядышком, повреждают осколками личный состав и системы управления - и самолёт согласно законам физики падает и разбивается об землю.
А Международный аэропорт имени имама Хомейни, с которого взлетал самолёт, находится на высоте 1007 метров над уровнем моря.
ахузамешательстве.
которому всё сразу было ясно
и он здесь самый главный
1. Катастрофический отказ обоих двигателей с сильным возгоранием и мгновенным отказом всей электроники на борту.
2. Попадание ракет ПВО, умышленное или неумышленное, в т.ч. ошибочное приведение в боевую готовность Тора при проверке ПВО после атак баз США.
3. Бомба на борту с автоматической активацией, удаленной или с присутствием шахида.
Вот и думайте, что вероятнее.
Версии про истребители в стиле рашистов выдвигать не буду. Шахиды пока еще на истребителях не летают. Вроде бы...
https://www.unian.net/incidents/10822610-bellingcat-proveryaet-versiyu-ob-atake-boinga-iz-zrk-tor-v-seti-poyavilos-foto-golovki-rakety-yakoby-na-meste-krusheniya.html
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Іранцям час гнати своїх аятол поганим віником. Не можуть священники нації вести цю націю на бійню. Інакше вони не священники, а дегенерати
Это все равно, что у нас начать гнать зеленуху - 73% ватных дибилов придется самих себя срачами гонять.
Это ж ты ушами хлопало и в воздух чепчики бросало, когда ЗЕ тебе в глаза сцал про импичмент и "уйду, если нарушу". Вот и расскажи, как ты себе теперь это представляешь.
Ну и заодно уж, как исламские фундаменталисты, выпиливающие четвертый десяток лет всех инакомыслящих, прогоняют сами себя в Иране.
це багато що пояснює
а не молча падает.