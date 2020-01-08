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Все про:Іран (145) США (5904) Трамп (2059)

 Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран. ВIДЕО

США у відповідь на атаку Ірану негайно накладуть додаткові потужні санкції на економіку країни. Вони діятимуть доти, доки "режим Ірану не змінить свою поведінку". Деталей про ці заходи поки не повідомлялося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент США сказав під час телевізійного звернення, передає CBS News.

Дональд Трамп додав, що в Ірану ніколи не буде ядерної зброї, поки він буде президентом США. Він також назвав "головним терористом світу" Касема Сулеймані - іранського генерала, главу спецпідрозділу Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції, якого в ніч на 3 січня вбили внаслідок авіаудару США в Іраку.

За його словами, американські військові і громадяни Іраку внаслідок нападу не постраждали, а інфраструктура зазнала мінімальних пошкоджень.

Американський президент закликав своїх європейських колег "вийти із залишків" іранської ядерної угоди 2015 року, яка "і без того швидко втрачає силу". При цьому, за його словами, слід укласти нову угоду. "Ми повинні всі разом працювати для того, щоб укласти угоду з Іраном, яка зробить світ безпечнішим і більш мирним місцем", - додав Трамп.

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Американський лідер додав, що США є головним виробником нафти і природного газу у світі. "Ми незалежні і не потребуємо нафти з Близького Сходу", - додав президент США, очевидно натякаючи на залежність Тегерана від поставок нафти.

Трамп також оголосив, що звернеться в НАТО з проханням "стати більш залученими" в Близький Схід.

"Ми хочемо, щоб у вас було майбутнє. Величне майбутнє, яке ви заслуговуєте... США готові підтримати мирний процес", - звернувся наприкінці заяви Трамп до жителів і лідерів Ірану.

Під час звернення Трампа були присутні віце-президент Майк Пенс і міністр оборони Марк Еспер. Після звернення президент США не відповідав на запитання преси.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168835
 
   
 Топ коментарі
 
потужные санкции... где-то мы это уже слышали)
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Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран - Цензор.НЕТ 4451 Все на что способен? Обосрался Дональд. Да Ирану пох. на твои санкции. они под санкциями всю жизнь живут. А вот США потеряли честь и достоинство. Скоро и сомалийские пираты будут нападать на американские авианосцы.
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Ка в воду пукнул...
Теперь бармалеи из Тегерана будут мочить
американцев в сортире а ответом будет грозное бормотание...
а там и КНДР с помощью Московии доделает
межконтинентальные балистические ракеты...
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И гора родила мышь....Мы наложим ирану санкций в обе руки,на который он положит совсем не руки....Тьфу блин,клоун рыжий....
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3-й мировой не будет....

Расходимся....
скоро США вслед за Ираном и с.Кореей будут посылать все кому не лень....
Тигр оказался беззубым...
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Да какой там тигр. Дохлая белка которая только сосаться умеет с диктаторами.
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Да какой он тигр...... Скорее уж Табаки Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 5058 " Волки Индии презирали Табаки за то, что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпьё и лоскутья кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем, в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума, а в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают............. " очень уж напоминает поведение Трампа - любителя сплетен.
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жидковато рыжий санкций наложил - на весь ближний восток пованивает.
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поедь на передовую сам сцыкло, а потом и говори кто есть кто
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"Мы выбрали 54 цели". Очко в клозете ты выбрал.
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Глобальные санкции - отказ закупать иранские помидоры?
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...того и гляди, турецких рождественских индеек давить бульдозером начнут. "Как друг Владимир Путин".
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На расею санкции накладывать нужно, а не на Иран. Это козломордые всё мутят. Хотя, трампа они тоже намутили. Ясен фиг тот под ихнюю дудку играет.
Хреновые времена для нас настали, браття...
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Давно відоме: поганий мир краще гарної війни.
Третя світова трохи пізніше.
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Как ни крути, но теперь, ответку должен нанести Колядник Оманский, если не за сцыт как обычно.
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КСИР бил по нпз , по танкерам по базам , и ни кто не ответит , хотя бы казармам .
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Величие и могущество США ушло в прошлое одновременно с приходом Трампа к власти. После этой откровенной трусости рыжего, Путлер и его шавки ещё больше распаясаются и будет беспередельничать с новой силой.
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С приходом Обамы и толерастии. Феминизм и лгбт сейчас правят америкой.
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"трусости рыжего" ? ты думаешь первой стране по военной мощи в мире составило труда бы размазать Иран по соплям? да нехрен делать,но там уже очень много других факторов,которые не стоят этого
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Вариант б) - вся эта атака была договорная и постановочная. Аятоллы скажут своему электорату, что жертв среди американцев тысячи и славный полевой командир отомщен, американцы скажут, что ущерба нет и Иран как бы и не за что бомбить, после чего чего стороны разойдутся и продолжат делать гешефт.
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А после того, как Иран откажется от ядерной программы, "цивилизованный мир" предложит Ирану подписать меморандум о ненападении.
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А наше сцыкло в ОМАНИ уже вернулось со Внуково?))))
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лаптеухый ты откуда тут нарисовался то? Америка если захочет и Иран и твою Клоаку вместе с Молью намажет на золотой батон януковича и сьест
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А чего ты так тряпки своей сцышься,казламордая блевотина?😂🌷
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Ты пока пишешь тут комменты,Джамшут трогает твою самку😂🌷
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слышали мы уже о госдолге америки и о том что Украина замерзает без руццкого газа,но как видишь все живы здоровы, так что твоя недострана только может коников из говна лепить а не миром рулить,сменшной ты кокошник
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Прогнозируемое решение из доступных двух...целесообразных. Полная изоляция не так уж и плоха, по сравнению с вторым вариантом. Геноцидом...
Начинать военные действия для оккупации страны с таким повернутым на религии населением значит застрять там на долгие года без особого продвижения к цели.
Пусть бармалеи на своем брюхе ощутят все прелести религиозного фундаментализма.
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многие "стартеги" этого не поинмают и уже охрестили америку "слабой", у них мозг работает только в режиме компютерной игры - нападай или проиграл,в жизни увы так не работает,существует много побочных факторов которые надо учесть
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Трамп знаний троль, з ополонки у полум'я іранців кидає. Я думаю він дасть їм трохи відійти, а потім настане другий етап тролінгу
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53


А какая разница? "Искренние" соболезнования от "братского" народа. Ловите малороссы, мызамировцы и адинародовцы.

Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 8100
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Белой и мужской, патриархальной Америки - больше нет...
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Получишь ссаной тряпкой по иплу.Делов то😂🌷
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Еще можно обеспокоенность выразить !!! Даже сильную ))))
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Дивився пряму трянсляцію цього звернення... Відповідь Трампа - санкції... Мда...
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Отже 99% ймовірності, що Ірану заборонять торгувати нафтою, тобто накладуть жорстке ембарго. Недарма туди підігніли флот. Я такий радий за їхніх аятоллів.
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та, нефть щаз дешевле чем в прошедшую пятницу. и, кстати, очень вяло реагировала на фсю эту уйню - походу, трейдеры что-то знали
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Им пох...
У них под боком Китай...
Туда и пойдет вся нефть.
Скоро Китай станет мировым играком на нефтяном рынке!))

ТУПОЙ ТЫ ИШАК ДОНАЛЬД!!!
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Если бы не наш самолет.. то нам впору высказать "глубокую озабоченность" и "глубочайшее сожаление".
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лучше выразить глубокую озабоченность ..
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"Some of the locations struck look like the missiles hit dead center," says David Schmerler, an analyst with the Middlebury Institute. - типа -некоторые ракеты попали прямо в десяточку.

Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 1351
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Это потому что власть женщинам отдали.
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а вот и весь спутниковый снимок базы. чета рыжий клоун не договаривает...
Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 4193
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А для чего в год выборов, Трампу война, результат которой далеко не очевиден?...Маленькой победоносной не получится - персы серьезные соперники и, главное, мотивированные... Поэтому, все логично....
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Единственное что еще дает надежду что ето уловка Трампа и он ждет чтобы бабуины иранские расслабились и начали вылезать из своих бункеров чтобы уничтожить их ракетным огнем.
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Позорище рыжее продажное. САМ ЖЕ , только что обещал стереть бармалеев в порошок, если посмеют шмальнуть по базам.. Опущенных гнобят даже шестёрки. Ссыкло. Впервые в истории за обстрел US последовала не ответка , а жалкое блеяние.
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Я БЫ МЕСТЕ БАЛТИЙСКИХ СТРАН НАПРЯГСЯ! НИЧЕГО КРОМЕ ОЗАБОЧЕНОСТИ И СМЕХОТВОРНЫХ САНКЦИЙ НЕ БУДЕТ! КОГДА ПУЙЛО РЕШИТЬ ЦАП-ЦАРАПНУТЬ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ
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Кто сказал «МЯУ»?/ Что США не поделили с Ираном? Землю?Воду? Нефть? Из-за чего весь этот сыр-бор?
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Наложил в штаны Трамп а не санкции наложил!
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