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Все про:Держприкордонслужба (2365) наркотики (888) боротьба з наркотиками (12)

 Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля. ВIДЕО

На Харківщині під час перетину кордону з Росією затримано чоловіка, який перевозив 20 кг наркотиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Заначається, що майже 20 кг наркотичної речовини рослинного походження, яку громадянин України намагався незаконно перемістити через кордон, виявили прикордонники Харківського загону:

"Днями в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", що на Харківщині, на виїзд з території України прибув автомобіль "Volkswagen" під керуванням 37-річного громадянина України. Під час проходження прикордонно-митного контролю на автівку зреагував службовий собака прикордонників, навчений виявляти наркотичну речовину.

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Правоохоронці одразу перемістили автівку на окрему смугу руху та ретельно оглянули. В результаті огляду спільна оглядова група у складі прикордонників, представників СБУ та митниці в паливному баку виявила понад шість десятків поліетиленових пакунків загальною вагою більше 19 кг, у яких була загорнута речовина рослинного походження, попередньо марихуана.

Водій розповів правоохоронцям, що партію виявленої речовини його, начебто, попросили перемістити з України до РФ знайомі за винагороду у 300 доларів США.

Виявлену речовину та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Тривають заходи по встановленню усіх обставин справи.".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168760
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и пусть везет!!!! Какого черта вы его задержали?!!!!
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Ох і дебіли!!! Нехай везе! Медаль йому дати. Чим більше на Московії наркоманів, тим краще!!!
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Як з'ясувалося уся флотілія РФ(мабудь що ще не затонул або не згоріла, та не згнила) яка була відряджена до Ирану, а це цілих два корита рівня Кузі: Крейсер "Маршал Устинов" та десантный корабль "Орск" не допливли! Лишилися відпочити у Стамбулі! Мабудь якась невідома сила стала на заваді амбітним планам Хує.огогеополітика.
Ну то не чьокаясь!

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля - Цензор.НЕТ 9361
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Потому что контрабас наркоты в рашке курирует ФСБ как у нас СБУ! А значит он ее сотрудник на 99.9%
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Ну так и взяли бы на обратном пути. Это если по-умному. И винторогих дурью подкормили, и себе денюшку отжали. А так шо? Мудохайся теперь с "пропажей вещьдоков...... а то еще и уничтожать придётся...... Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля - Цензор.НЕТ 5264
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Травка только польза для нервов! Так что правильно сделали! Вот если бы какая нибудь химия! То таки да....
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Ну и пусть везет!!!! Какого черта вы его задержали?!!!!
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Так это же чувырло посадят на подвал, а потом прийдется его менять на кацапских террористов...
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А на кого поменяли беркутов на последнем обмене? Забыл? На таксистов в основном. Ты откуда такой Афинский, из Пензы?
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ну и нафига его затримали, хай бы и вез, чем больше там подохнет от наркоты тем нам меньше их тут стрелять.
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Як з'ясувалося уся флотілія РФ(мабудь що ще не затонул або не згоріла, та не згнила) яка була відряджена до Ирану, а це цілих два корита рівня Кузі: Крейсер "Маршал Устинов" та десантный корабль "Орск" не допливли! Лишилися відпочити у Стамбулі! Мабудь якась невідома сила стала на заваді амбітним планам ***.огогеополітика.
Ну то не чьокаясь!

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля - Цензор.НЕТ 9361
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Ох і дебіли!!! Нехай везе! Медаль йому дати. Чим більше на Московії наркоманів, тим краще!!!
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Барига зелений. Бізнес на крові.

Надо одного из 10 расстрелять под видео и транслировать по ТВ и соц сетях
Остальным пожизненное или лет15 на лесоповале.
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В тебе дебіла мозку навіть на 5 копійок не вистачає.Де вас стільки набралось недоумків?
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Пам"ятаєш що тут верещали зебіли перед виборами? Тепер тримайте отвєтку і не скигліть.
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В чому ж полягає отвєтка,в тому що ти дебіл? Так воно ж нічого не змінилось ні перед виборами ні після.Був ти дебілом ,є ,і будеш бо невиліковний. Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля - Цензор.НЕТ 45
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Таких патріотів треба нагороджувати, а не притягувати.
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тю, пусть бы вёз. Если Зеля может торговать с рашкой, то почему простому украинцу (который такой же президент, если помните) - нельзя?
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вот почему некоторые через границу руками машины толкают, там для бенза места нету.
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Сцуки. Не дают малому бизнесу развиваться. Всё на корню рубят.
А это ведь экспорт из Украины + валютная выручка, той самой валюты, которая так необходима стране.
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Дураки! Нужно было пропустить! Чем больше русских от наркоты сдохнет, тем меньше их потом придется на Донбассе отстреливать!
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Продав русским наркоту им будет смерть, а Украине деньги!
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Представить героя к государственной награде!
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На Роисю хай бы вез. Могли б и еще с собой дать.
Все-таки, на Роисе жизнь не сахар. Мы ж понимаем, шо там без дури не прожить.
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я не можу зрозуміти, на кого працюють наші спецслужби - нехай везе цю "прєлєсть" кацапам на втіху
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