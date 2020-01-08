 Момент падіння літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео видно палаючий літак, а потім спалах від вибуху.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Прошу пардону.
И на просто пожар двигателя не похоже. Не было времени для образования такого сильного пожара.
Мало того - в данной модели система пожаротушения двигателя задула бы его ещё в зарождении. Плюс, такая модель летает и на одном двигателе..Во всяком случае -аварийная посадка в ближайшем аэропорту - без вопросов. А вот разрушения фюзеляжа.и разгерметизация ..- это очень даже похоже
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
За часів Кучми теж українські громадяни брали участь у кремлівських авантюрах.
Після чого санкції отримували ми, а зиск - кремль
За пол часа до этого Иран нанес удар баллистическими ракетами по базах США в Ираке... Иран ждал ответ, воздушный авиаудар со стороны США...
Сбили украинский гражданский борт, перепутав его с самолетом США.
Це або ракета ПВО, або та ракета які вони самі пускали.
Хоча судячи з траекторії падіння - скоріш за все ПВО
Все впереди.Этолюди без денег и без клетчатых одеял и даже не Зайцевы...
Якщо сплановано - то дійсно тільки расєї це вигідно.
Але ще є фактор випадковості
Коли будь який випадок, переробляють на свою вигоду.
А у нас: «Ну зачєм ви поднялі шуміху возлє етого? Ето только на пользу Россіі !».
Мовчіть.