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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (60)

 Момент падіння літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

З'явилося відео моменту падіння українського літака, який зазнав аварії біля аеропорту Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео видно палаючий літак, а потім спалах від вибуху.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168719
 
   
Джерело: 112 Украина
 Топ коментарі
 
Денис Окань. Відомий блогер який висвічує тему авіації.

"Журналисты, как всегда на высоте. В аэропорту Тегерана заявили о 'пожаре двигателя' и понеслось...
Важно!.
1. Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг - и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета.
2. В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей.

3. На видео отчётливо видно как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета.
4. Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям.
5. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести.
Скорбим вместе..."
А ось фото уламків літака, нічого не нагадує?
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самолет способен сесть (приземлиться) даже на одном двигателе..
по этому, версия "возгарание одного движка и падение по этой причине", выглядит несуразной, абсурдной..
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літак вибухнув над землею
Якщо буде доведено, що його збили ППО Ірану, то це й буде той самий "казус белли", а від війни на Близькому Сході головний бенефіціар - хуйло.
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Чому ні? Якщо ворожий літак на морем йде, для прикладу?
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те саме ППО тільки великої щільності і скомбіноване з різних видів засобів ураження...
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ой, бл, якраз на ПЗРК підозра... а це й говорив щось за ручні переносні ракети...
Прошу пардону.
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Почему Иран вообще не запретил полёты ? 😵
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По видео, можно предположить что горит крыльевой топливный бак.
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Состояние предсмертного ужаса хуже самой смерти.
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Самолёт горел в воздухе. Видно, как от него отделялись горящие же части, по крайней мере одна. Я не согласен с теми, кто говорит о падении по спирали. Это чувак с камерой просто перемещался, менялось положение близлежащих кустов или деревьев, сквозь которые и велась съёмка, а самолёт просто был в крутом пике, падал почти отвесно, но как далёкий объект, при перемещении оператора на несколько метров, не изменил положения относительно камеры, а вот кусты при перемещении автора съёмки меняли положение относительно самолёта, и показалось, что это самолёт движется по спирали. Это не так. Он падает как объект потерявший всякую летучесть, в свободном падении. И на просто пожар двигателя не похоже. Не было времени для образования такого сильного пожара. Это или взрыв на борту, или атака ракетой. То и другое легко определяется по характеру повреждений тел и частей самолёта, по следам взрывчатки на них. Настораживает слишком быстрое заявление иранцев о пожаре двигателя как причине катастрофы.
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Еще пара моментов..
И на просто пожар двигателя не похоже. Не было времени для образования такого сильного пожара.

Мало того - в данной модели система пожаротушения двигателя задула бы его ещё в зарождении. Плюс, такая модель летает и на одном двигателе..Во всяком случае -аварийная посадка в ближайшем аэропорту - без вопросов. А вот разрушения фюзеляжа.и разгерметизация ..- это очень даже похоже
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Есть другое видео на CNN. Там видно что "по спирали".
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Кому это выгодно? В результате напряжения с Ираном резко возросла цена на нефть. Это выгодно прежде всего России и тем, кто торгует нефтепродуктами в мире.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
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Иудеи не ездят ни в Иран ни в Ирак, в отличии от наших, которые как идиоты прутся в Крым.
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Иудеи, в отличии от некоторых, знают кто их враг
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Если верить истории, то это все вокруг.
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Ну допоки країни не зрозуміють що расєя послідовно підставляє своїх "союзників" під удар знімаючи при цьому вершки - до поки така хня буде продовжуватись.
За часів Кучми теж українські громадяни брали участь у кремлівських авантюрах.
Після чого санкції отримували ми, а зиск - кремль
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Похоже, что перед ударом об землю, он еще и взорвался.
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Фото множества обломков самолета, на которых явно видно входные отверстия от поражающих элементов ракеты не оставляют много маневров для версий...
За пол часа до этого Иран нанес удар баллистическими ракетами по базах США в Ираке... Иран ждал ответ, воздушный авиаудар со стороны США...
Сбили украинский гражданский борт, перепутав его с самолетом США.
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мабуть чекали на стелси - а тут бац і раптова поява нової цілі прямо біля столиці....
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Уверен в том, что самолёт сбит ПВО бородатіх фанатиков. При чём даже не ПВО, а ПЗРК.
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А не зависоко та тамно для ПЗРК?
Це або ракета ПВО, або та ракета які вони самі пускали.
Хоча судячи з траекторії падіння - скоріш за все ПВО
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Судячи з кількості отворів та їх розміру- явно не пзрк.
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета?
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета?

Все впереди.Этолюди без денег и без клетчатых одеял и даже не Зайцевы...
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Боинг уверенно продолжает взлёт с одним двигателем, но не с одним крылом.
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Если нет перегруза то да. А если перегруз то нет.
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НАРОД , хватит писать ......ню про аварию !!!! это вам не ту-154 ныряющий в черное море с поющим хором !!! ищите кому выгодно , под ШУМОК спорящих обьектов как всегда ПЕНКУ снимает росия !!! это их МЕТОД ---это их ЗАКОН !!! брэнд +4 % !!! запомните , для меня ЛИЧНО , если даже здохнет ОДИН пингвин в Антарктиде виновной будет росия !!!
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Версий много...многое же указывает, именно, на теракт. А кому это выгодно? Усиление напряженности в регионе -рост цен на углеводы ! Кто бы не стоял за этим ,а на мацкве пьют игристое..
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Навіть края отворів що загнуті всередину ТОБІ вказують???
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Малазийский самолет упал тоже в роди бы от неисправностей. 100% самолет подбили.
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....и СОБОЛЕЗНОВАНИЯ от пуйла как то , ВДРУГ и даже СИНЕЛЬНИКОВ кор. из Киева тоже запел МИРОЛЮБНО , как будто и нет ПРОБЛЕМ ---ВААБЩЕ !!! на рос-24 СКОРЬБЬ и СОЧУВСТВИЯ НАРОДУ Украины !!!! не верю Я им , ........сам !!!
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Ни Ирану, ни США, ни Украине - это точно не выгодно. Почерк ***** угадывается
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ви так пишете ніби це було сплановано.
Якщо сплановано - то дійсно тільки расєї це вигідно.
Але ще є фактор випадковості
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А от це й є показник фаховость у інформаційної війни.
Коли будь який випадок, переробляють на свою вигоду.
А у нас: «Ну зачєм ви поднялі шуміху возлє етого? Ето только на пользу Россіі !».
Мовчіть.
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когда уже Трамп их бомбанет? жду не дождусь.
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.....как в Сирии ????)))) дяди ИГРАЮТ !!!! я тоже думал , что КЕРЧЕНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ примут бой за Украину , а они туппо забились в БЫТОВКУ и наблюдали как разгружалась боевая техника ВРАГА !!!
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лайк ставлю надеюсь напомнишь о чем речь... в Сирии американцы точно попали по военным объектам. а за Керчь не помню... где они в бытовке сидели? и когда?
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Може у них там і зброї не було - що їм потрібно було робити?
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Граждане Канады наверное персидского происхождения, что не умаляет скорбь.
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З якої жахливої трагедії почався цей рік для України.
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Страшная смерть, очень страшная. Представляю, что пережили пассажиры в этот момент. Впечатлительные теперь будут полгода на таблетках в самолеты садиться.
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прямо или косвенно тут виноваты пиндосы! не сунь они своё в чужое... не было б того что есть
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В тому, що збили малазійський "Боінг" теж піндоси винні, чи тільки біндеровци?
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Та шо вы пишете Цезору, пишите прямо следователю с указанием паспортных данных, а не "Яя Чч"
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