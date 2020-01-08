 Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне.
"Повітряне судно було справне. Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів", - сказав він, зазначивши, що компанія коментує тільки офіційну інформацію.
Технічний директор МАУ Олександр Шафієв зазначив, що літак, який зазнав катастрофи, був 2016 року випуску. МАУ закупила його у заводу "Боїнг" безпосередньо. Раніше судно не експлуатувалося. Останню перевірку літак проходив 6 січня, зауважень щодо нього не було.
Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
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и т.д.
Если теракт = звоним Путину и слушаем почему "этонемы - это кто-то очень злой, Зинка например"
авиалинии его
их самолети всегда разваливались
Іранці - навпаки% "несправнсть".
Слідство покаже... Чорні скриньки цілі, найдені; записи переговорів екіпажу з диспетчирами - є.
Неудивительно, что вообще летают.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/