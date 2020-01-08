 Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне.

"Повітряне судно було справне. Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів", - сказав він, зазначивши, що компанія коментує тільки офіційну інформацію.

Технічний директор МАУ Олександр Шафієв зазначив, що літак, який зазнав катастрофи, був 2016 року випуску. МАУ закупила його у заводу "Боїнг" безпосередньо. Раніше судно не експлуатувалося. Останню перевірку літак проходив 6 січня, зауважень щодо нього не було.

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