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 Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Повітряне судно, яке 8 січня зазнало катастрофи поблизу аеропорту Тегерана, було технічно справним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне.

"Повітряне судно було справне. Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів", - сказав він, зазначивши, що компанія коментує тільки офіційну інформацію.

Технічний директор МАУ Олександр Шафієв зазначив, що літак, який зазнав катастрофи, був 2016 року випуску. МАУ закупила його у заводу "Боїнг" безпосередньо. Раніше судно не експлуатувалося. Останню перевірку літак проходив 6 січня, зауважень щодо нього не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168703
 
 
 Топ коментарі
 
я на 90% уверен что это такой "привет" от Путина, из-за..... Ну короче и от Гундяева тоже.

Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
а.
б.
с.
и т.д.
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Вірим відразу! Це ж коломойські авіалінії! Хіба там може бути що-небудь несправним?
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я на 90% уверен что это такой "привет" от Путина, из-за..... Ну короче и от Гундяева тоже.

Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
а.
б.
с.
и т.д.
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А ты знаешь сколько и чего именно делал КГБ в целом мире? Или тебе по службе "не положено" знать то?
Если теракт = звоним Путину и слушаем почему "этонемы - это кто-то очень злой, Зинка например"
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причина катастрофи ето Коломойски
авиалинии его
их самолети всегда разваливались
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Ой, да ему сто лет не нужно этого. Потерять столько бабла ибо твои самолеты снимут с рейсов? Вы серьезно. Я когда-то летел на МАУ, даже не зная кто владелец - все отлично было. Ну ясно шо суржик и т.д., но терпимо.
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А кто это путин ? Знаю в ********* есть *****!!!
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Іран: контракт на постачання С-300 підписаний в 2007 році, перші комплекси стали надходити в 2016 році. Наприкінці серпня 2017 року державні мас-медіа поширили інтерв'ю одного з командувачів військово-повітряних сил країни в якому він заявив, що ЗРС С-300 «повністю інтегрована» в систему протиповітряної оборони та готова до «практичного застосування»
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Не может быть...иранские друзья обидятся. Самоподрыв украинским штурмовиком. В салоне были несвежие трупы. Эти ушлепки уже перед обезьянами лебезят.
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Вірим відразу! Це ж коломойські авіалінії! Хіба там може бути що-небудь несправним?
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якщо вірити флайтрадарам то дані телеметриї пропали відразу на висоті 2 км, ну якби це були движки це ще шось,то думаю висота б зменшувалась поступово, а так скоріше швидке руйнування
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тьху, о б*же(это я начал смотреть видео)..... блин, отвратительно!
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Всі віднєкуються. І він - також.
Іранці - навпаки% "несправнсть".
Слідство покаже... Чорні скриньки цілі, найдені; записи переговорів екіпажу з диспетчирами - є.
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Для проверки создаются специальные комиссии и на основе их выводов делаются конкретные заключения.
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Авиалинии Бени, кто летал, знает, что это такое.
Неудивительно, что вообще летают.
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Если уж рассматривать какую-то версию кроме технической неисправности, то это не ракета ПВО, а заложенная в аэропорту Тегерана мина или действия какого-нибудь иранского техника-шахида при подготовке самолета к полету.
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Или что-то подмешанное в топливо. Загорелись двигатели.
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На фото обломков четко видны отверстия от осколков. Края отверстий загнуты внутрь. При внутреннем взрыве края отверстий всегда направлены наружу.
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Так это был не отпуск...инвестиции и престиж страны на кону. Или опять соврамши Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії - Цензор.НЕТ 5888
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для прерывания отпуска зезементу ничего особенного и не нать...окромя понюшки в ноздревые тоннели.
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МАУ всегда были самыми кончеными авиалиниями.
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Пилоты у них хорошие были всегда - еще со времен Аэросвита.
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каждый будет говорить только то, что выгодно ему или компании или целому государству (не нашему конечно...я имел ввиду Иран)
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А целый Бутусов говорит о технической неполадке
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Принцип Оккама. Одновременно с запуском иранских ракет по Ираку падает гражданский самолет.
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В погоне за прибылью бене плевать на человеческие жизни! Сейчас и прибыль не получена, и жизни погублены! А государственные чинуши, как всегда не при делах, вместо упреждения свершившегося путем запрета на полеты в Иран, могут только выражать соболезнования!
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Керівництво "Міжнародних авіаліній України" заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/
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