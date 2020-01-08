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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Бориспіль (291) Іран (145) прес-конференція (94) МАУ (34)

 Пресконференція компанії МАУ, присвячена авіакатастрофі в Ірані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Представники компанії "Міжнародні авіалінії України" проводять в аеропорту Бориспіль пресконференцію, присвячену аварії літака МАУ в Ірані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Також дивіться: Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168685
 
 
 Топ коментарі
 
эти рожи любят большие бабки вопреки здравого смысла.
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Що там українського в МАУ, коли слова українською немає кому сказати.
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Иорданские источники заявили,что Боинг сбили ПВО Ирана.К тому же странно,что борт нн подал сигнал бедствия,что говорит о мгновенном характере происшествия
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Какие отвратительные рожи, всмысле протокольные какие-то...
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эти рожи любят большие бабки вопреки здравого смысла.
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Вы свои фото выложите, посмотрите на комментарии, дауны.
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кацапские защитники зеколомойши уже вышли на работу
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ну да, уже на работе с 9-00, "Цензор"- это не основное моё место работы,в отличии от вас.
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Панове в Ірані пам'ятають загибель Грибоєдова. Як панове хочуть вже додому...
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Що там українського в МАУ, коли слова українською немає кому сказати.
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...НІЧОГО ще достовірно НЕ відомо ..що за спішність в коментуванні АВІАкатастрофи ..НЕрозшифровані Чорні скриньки .. НЕМА звіту вилетівших в Іран спеців України .. а ці УЖЕ щось вповідають на ПРЕС-конференції . Та висловили б СПІВЧУТТЯ Рідним загиблих на цьому етапі розслідування ..Боже коли закінчиться це БЛЮЗНІРСТВО...
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Їх головне завдання - відмазати свою контору, об"єктичності не чекайте.
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Иорданские источники заявили,что Боинг сбили ПВО Ирана.К тому же странно,что борт нн подал сигнал бедствия,что говорит о мгновенном характере происшествия
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В той час як інші країни обмежили польоти в Іран і закликали своїх громадян покинути ту країну, а посольства евакуювали своїх співробітників, Ці дятли не бачили причин для ризику. Вина МЗС і посольства в Тегерані що не володіють інформацією. А бубочка був впевнений, що його дружба з путіним гарантує безпеку українцям в Ірані.
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Хтось збив з ПППК(протиповітряний переносниц комплекс)
______________________
А тепер давайте подумаєм - кому це було вигідно?(росія)
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Алла ряхмят эласун погибшим. Признание аварии двигателя повлечет многомиллионные иски к Украине и потере репутации ее авиалиний. Так что вам выгоднее бить на то, что самолет сбили иранцы. Последние сделают все, чтобы затруднить внешнее расследование...
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Це ви - росіяни збили. З переносного протиповітряного комплексу.
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надо отметить - сколько погибло солдат после удара по американским базам. скорее всего неумехи с кацапским оружием промахнулись. американцы готовят ответ в котором сгорят величие кацапского оружия и сумасшедшие попы. промаха не будет.
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Один американський військовий і один цивільний загинув після іранської ракетної атаки американської бази в Іраку. Ще двоє військових були поранені.
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руководство провело нормальную - для такого скорбного случая - конференцию... а вот журналисты... это то ли журнашлюхи, то ли журна... но не журналисты...
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Жадібність компанії МАУ (Аеросвіт) що належить Бені вже давно є легендарною - "економія" на всьому. Після одного польоту Аеросвітом я ніколи більше не літав цією компанією обираючи альтернативних перевізників навіть якщо потрібно було летіти з пересадкою. До речі це навіть обходилось дешевше. Наприклад з Хітроу до Борисполя Австрійськими авіалініями через Відень коштувало на 170 баксів менше. А жадібність це ж не тільки сервіс! Це перш за все безпека польоту. Я не довіряю "відважним" жидам які вважають сцикунами тих хто віддає борги, тобто виконує взяті на себе зобовязання...
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