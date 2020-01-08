 Пресконференція компанії МАУ, присвячена авіакатастрофі в Ірані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

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