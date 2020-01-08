 Ми не припускаємо помилки екіпажу, - МАУ про причини катастрофи літака в Тегерані. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу віцепрезидент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський, передає Цензор.НЕТ.
"Японенко Володимир, командир. 11 600 годин нальоту, майже весь наліт на 737 ("Боїнг - 737". - Ред.), 5,5 тис. (годин нальоту. - Ред.) - командирського. Наумкін Олексій - це інструктор на літаку, який був як посилений екіпаж, 12 тис. годин нальоту, 6,6 тис. як КВС на 737. Другий пілот Хоменко Сергій - 7,6 тис. годин нальоту на літаку 737", - розповів він.
"З огляду на складність рейсу, тривалість рейсу на літаку був посилений екіпаж. Екіпаж відпочивав у готелі в Тегерані перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, підготовка всього льотного складу на 737 проводиться виключно в аеропорту Тегерана. Маючи дані, що літак набрав 2400 метрів висоти - помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не припускаємо. З огляду на їхній досвід дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем. На літаку були 6 бортпровідників", - запевнив Сосновський.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.
А ви оптиміст.... Все що вигідно Путіну - "випадковість"? Як теракти в Рашці коли треба було напасти на Ічкерію, напр.
А вроде бы писало шо на взлете..... значит бомба походу была. ПЗРК достанет, но был бы сигнал тревоги и попытка как-то спланировать, если крыло бы не развалилось конечно. Как вот кацапский над Синаем - но там сразу "ИГИЛ" закрычал: этомы,
мызамир
дешевле в отличие от Бритишей и не намного хуже...
Економлять на всьому, реєстрація на рейс стала платною, або ти береш місце яке тобі викинула система, або плати.
кал-омойський вклав всі гроші в проект "зеленський", то тепер видушує з народу.. Бо він паскудний жидяра а не єврей.
То упоротий виродок. Головний стовп Іранської військової (гібридної) експансії. Результати його "діяльності" - війни в Іраку, Сирії, Ємені. У відповідь на геноцид в середовищі суннітів виник ІДІЛ.
Війна на Донбасі теж частково наслідок того, що гібридна агресія іранців виявилась непокараною. Х-ло вирішило, що і йому так можна.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
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А хіба генпрокурор не повинен відкрити провадження ПО ФАКТУ?
Самостійно.
Все шо треба знать про "незалежну генпрокуратуру".
@radiosvoboda
· 20 хв
Зеленський: Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
Собственно, я ни минуты и не сомневалась, на кого работает "бубочка".
Погано володію кацапською ))
Иран - это такая страна, что оказаться в ней может "любой" человек.
Регион спокойный, страна - еще спокойнее, санкции на нее не наложены и вообще - лучшее место для инвестиций и туризма сейчас.
Какие еще страны рекомендуете, помимо КНДР и Венесуэлы?