 Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно частину речей пасажирів, що залишилася після аварії.

Джерело: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO

Джерело: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Джерело: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.