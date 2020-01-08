 Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно частину речей пасажирів, що залишилася після аварії.
Джерело: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO
Джерело: https://twitter.com/ISNAMEDIA
Джерело: https://twitter.com/ISNAMEDIA
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.
от себя: это черный сарказм
у падалей свои друзья
жаль что у Выговского не получилось зачистить это болото, как и у Сагайдачного....
Ваня Сірко тим самим "чомусь" Москву фактично захистив. А його ще й героєм вважають. Ну так, ніби хоробрий, але - або дебіл, або зрадник(або просто православний)
"одиннароТ", по "бубочке".
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
многие утверждают что они очень похожие как от взрыва ракеты....
Мы же все знаем кто виноват?
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
Деньги из кошельков так точно родственникам передадут. Ага.
Головні релігії й вірування, які сповідує, і конфесії та церковні організації, до яких відносить себе населення країни: іслам (державна релігія) - 99,4 % (шиїти становлять 90-95 % віруючих, суніти - 5-10 %), інші (зороастризм, юдаїзм,християнство) - 0,3 %, не визначились - 0,4 %
0,3% - це очєнь много? звідки такі експерди беруться?
А тот: да, наступили, но не прошли.
И в тот же день Цезарь был убит.... мужественный, крепкий.
да ну нафиг. скорее боевик с ПЗРК был. боевик "Вагнера"
я и чуть не обосрался - на высоте напр. 50-100 м. никакой Б-52 же не будет лететь возле аэропорта то, конечно
Якщо літак МАУ збили, то це була або модифікована виробником (рф???) зброя, або ППО Ірану свідомо не помітила літак МАУ як свій.
ну, версія, я не антиараб.
Реально - комуністи буквально всюди мали резидентури. В Болгарії підірвали собор з масою вірунів и політиків і замість свого знищення, отримали від світу ось таке:
Цю заразу потрібно було знищити. "слава" Рузвельту маємо те що маємо.
США - нема сенсу
Украіна - нема сенсу
Іран:
аа)сцять відкритого конфлікту з США, бо знають що сильні тільки в заявах та затоптати своіх на похоронах. Спроба відволікти увагу від конфлікту з США. Не дуже переконливо.
бб) збили випдково / помилково з переляку через годину після ракетноі атаки на бази США