EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  18203  84
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (34)

 Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

У соцмережах з'явилися кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно частину речей пасажирів, що залишилася після аварії.

Джерело: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO

Джерело: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Джерело:  https://twitter.com/ISNAMEDIA

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168674
 
 
 Топ коментарі
 
а давайте им дадим вторую пенсию (в редакции Сивоха), или "покаемся перед братским народом" (в редакции Новинского и Кернеса)
от себя: это черный сарказм
 показати весь коментар
 
это хорошо, что русские нас не любят,
у падалей свои друзья
 показати весь коментар
 
Вывод один: у нас нет проукраинского руководства страны, ответственного перед своим народом, а есть шайка случайных людишек, готовых врать в любую секунду кому угодно и когда угодно,которым плевать на страну и ее людей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Путинская вата ликует от новости про смерть украинцев. У мразей праздник. Это всё, что вам нужно знать про "мышебратьев"Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 6766Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 8074
 показати весь коментар
 
 
Напередодні американці закрили повітряний простір для цивільних літаків над Іраном, чому МАУ не відмінила рейс і не вивела літак без пасажирів за межі забороненої зони? В діях керівництва МАУ є ознаки кримінального злочину!
 показати весь коментар
 
 
Не манипулируйте. США не "закрыло небо" (в смысле "установило бесполетную зону"), а всего лишь приказали американским авиакомпаниям облетать зону Ирана и Персидского залива. МАУ - украинская компания и не подчиняется приказам США. Да и на Флайтрадаре посмотрите - иранские, турецкие и европейские гражданские борьбы спокойно летают в воздушном пространстве Ирана и сейчас
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а давайте им дадим вторую пенсию (в редакции Сивоха), или "покаемся перед братским народом" (в редакции Новинского и Кернеса)
от себя: это черный сарказм
 показати весь коментар
 
 
это хорошо, что русские нас не любят,
у падалей свои друзья
 показати весь коментар
 
 
Тю так мы же тоже ликуем когда коцапы дохнут.
 показати весь коментар
 
 
А раньше большинство считало их братьями, благодаря кремлевской пропаганде, забыв преступления коммунистического режима. Сейчас тоже за счёт тупоголовых престарелых совкодрочеров и зелени, в смысле необразованных молодых, пытаются опять стать кровными братьями, но станут кровавыми. А насчёт, что мы радуемся, не радовались будь они людьми. Я прозрел когда ***** захватило Крым, так со мной перестал общаться друган лепший по армии из расеи, просто тупо причислил меня к бандеровцам, хотя за политику мы с ним ранее не общались.
 показати весь коментар
 
 
Раньше? Сейчас 73% продолают это делать.
 показати весь коментар
 
Из 180 погибших 15 украинцев. Кацапы нарываются на междудародный конфликт.
 показати весь коментар
 
 
Дайте эти скрины мастерам юмора из квартала. Пусть пошутят, похохмят и нарезочку смонтируют, как весело ржет зал. Через день почитатели величайшего лидера будут говорить, что ничего такого в этих сообщениях нет
 показати весь коментар
 
 
вроде православные, а злые.... **************************!!111
жаль что у Выговского не получилось зачистить это болото, как и у Сагайдачного....
 показати весь коментар
 
 
Гетьман Іван Виговський розбив наголову військо московитів під Конотопом ще в 1659 році,але чомусь не пішов на беззахисну Москву!На жаль...пожаліли москалів,начебто одновірців...
 показати весь коментар
 
 
Чомусь Ванька Сірко одразу пішов на Крим, а хан Виговському сказав - "ти дебіл, сам розбирайся з Москвою" і погнав обороняти батьківщину(ну, кочовища).
Ваня Сірко тим самим "чомусь" Москву фактично захистив. А його ще й героєм вважають. Ну так, ніби хоробрий, але - або дебіл, або зрадник(або просто православний)
 показати весь коментар
 
систематизировать кто-то должен? чтобы не забывать и всегда этим уродам тыкать их же писанину!
 показати весь коментар
 
 
А зачем сайт "Миротворец"? шоб не забывать "героев", вот и тут так же - надо все высеры скринить и собирать, и на любое хныканье "мыжебратья" - тыкать рылом кацапа в высеры его, и его сограждан
 показати весь коментар
 
 
Ми теж будемо радіти, сподіваюсь дуже скоро.
 показати весь коментар
 
 
Да, я сегодня прочла в МК (их газета "Московский Комсомолец"), пока не потерли комментарии, там под сто лайков было под радостными комментариями, что погибли пассажиры украинских авиалиний. Скоты российские даже не задумывались, что это был международный рейс, им главное, в радость что украинцы погибли.
"одиннароТ", по "бубочке".
 показати весь коментар
 
Вброс для розжига мажнациональной розни. Всех печалит факт гибели людей. Нормальный человек не пойдет в интернете обсираться после такого.
 показати весь коментар
 
Вот дебилы, украинцев-то там был разве что экипаж и ещё буквально несколько человек. В основном иранцы и канадцы.
 показати весь коментар
 
радше це пастка
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
 показати весь коментар
 
 
я вчера ссылку давал - у Антиколорадоса замечательная статья вышла пару дней вна зад.... шах тоже был далеко не подарок, особенно евойное "кгб". вот как Овощ у нас, приблизительно.
 показати весь коментар
 
і це теж збіг...
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
 показати весь коментар
 
 
в соц.сетях активно обсуждаются вот эти пробоины....
многие утверждают что они очень похожие как от взрыва ракеты....

Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3058
 показати весь коментар
 
 
может эта версия и больше всего правильная, но зедебил будет придумывать что то другое уже заранее.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты уже придумал свою версию? Лизун чоколатля?
Мы же все знаем кто виноват?
 показати весь коментар
 
 
Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
 показати весь коментар
 
 
Вам же сказали уже экспЭрды дорожной службы Ирана и наши из МЗС что "техническая неисправность", а Вы фото рассматриваете. Экий Вы Фома неверующий... Ещё и черные ящики захотите послушать и экспертизу провести, не дай Бог))) А если серьёзно, то это однозначно взрыв, или бомба на борту или ракета. И пусть не брешут, погибли невинные люди!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
На фото элемент крыла, края отвестий загнуты внутрь. При внутреннем взрыве края отверстий будут загнуты наружу.
 показати весь коментар
 
 
но эт верхняя часть крыла..... а ракета(там ПЗРК хватило бы) бьет снизу? а пробоины - вогнутые вовнутрь..... или это опять "БУК"? но на взлете.... нет конечно, не "БУК"
 показати весь коментар
 
Ракета взрывается пролетев самолет. Не пишите если не знаете глупостей.
 показати весь коментар
 
но, ПЗРК бьет снизу в двигатель. это "БУК" как раз на некот расстоянии подрывает ракету. фигли - 700кг. вроде только в тротиле + куча осколков.
 показати весь коментар
 
Вот жеж выхованные єти арабы. А наши пополченцы уже бы трофеи собирали. Помаду там, кружки, косметику
 показати весь коментар
 
 
А может и собирают. Вконтакта иранского же нету.
Деньги из кошельков так точно родственникам передадут. Ага.
 показати весь коментар
 
 
Персы- не арабы, они разговаривают на языке который относится к индо-европейской языковой группе.
 показати весь коментар
 
 
Один любит, а другой дразнится... В Иране очень много христиан, и они не арабы!
 показати весь коментар
 
 
що ви ліпите?які християни?
Головні релігії й вірування, які сповідує, і конфесії та церковні організації, до яких відносить себе населення країни: іслам (державна релігія) - 99,4 % (шиїти становлять 90-95 % віруючих, суніти - 5-10 %), інші (зороастризм, юдаїзм,християнство) - 0,3 %, не визначились - 0,4 %

0,3% - це очєнь много? звідки такі експерди беруться?
 показати весь коментар
 
 
Я лично знаю семью иранцев христиан, и их родственники, и друзья, они православные христиане. А Вы мне писанину тут спамите. На заборе тоже много чего написано...
 показати весь коментар
 
Такой национальности, как иранец не существует . В Иране две основные национальности : персы и азербайджанцы . Они мусульмане . Кстати, там азербайджанцев раза в три больше, чем в самом Азербайджане .
 показати весь коментар
 
 
так, перед тим, як писати тут нісенітниці, не читайте те, що на парканах написано.....
 показати весь коментар
 
Не називайте іранців арабами. Ви принижуєте арабів таким порівняням. Мало того, іранці дуже ображаються, коли іх називають арабами. Вони вважають себе .... персами.
 показати весь коментар
 
На рассии смеются , давай клоун поздравляй своих братьев с новым годом
 показати весь коментар
 
 
одолевают смутные сомнения импичмент трампушке пожар нотердама этот конфликт в районе омана Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3976
 показати весь коментар
 
 
Як бідоносця посадовили на табуретку, так і почалось.
 показати весь коментар
 
 
Я еще парудней назад писал, что поездка Нелоха Оманского в отпуск для "официальных встречь" добром не кончиться. Жаль что это нас коснулось.
 показати весь коментар
 
 
Кацапня надоумила, а може і допомогла. Не дарма ж ***** припхалось в ті краї.
 показати весь коментар
 
 
Вывод один: у нас нет проукраинского руководства страны, ответственного перед своим народом, а есть шайка случайных людишек, готовых врать в любую секунду кому угодно и когда угодно,которым плевать на страну и ее людей.
 показати весь коментар
 
 
Та нє, воно до нас з неба впало, а ми тут ні при чому.
 показати весь коментар
 
США не дали ответку за обстрел их баз, вот что странно...
 показати весь коментар
 
 
Как Гай Юлий Цезарь обосрал провидца - "гыгыгы, ты лох, календы уже наступили, а я жив, ля-ля-ля".
А тот: да, наступили, но не прошли.
И в тот же день Цезарь был убит.... мужественный, крепкий.
 показати весь коментар
 
... бороться с религиозными фанатиками? Фанатизм непобедим.
 показати весь коментар
 
Странно, никто не фоткается на фоне обломков, как православная русня...
 показати весь коментар
 
 
мародёры хреновы - отделяют документы от личных вещей
 показати весь коментар
 
в 1-40 Иран атакует базы США а в 2-40 падает Боинг ,совпадение ? В Ирана есть ПВО ? Как думаете ПВО Ирана в полной боеготовности не ждало прилета ракет (ответки ) или авиации США ? и главное Иран никого не винит ......
 показати весь коментар
 
 
в междун. аэропорту взлетает суперзаметная(на локаторе) махина и ПВО "путает" ее с ракетой Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 501
да ну нафиг. скорее боевик с ПЗРК был. боевик "Вагнера"
 показати весь коментар
 
 
у оператора ПВО опыт есть какой ? пассажирские самолеты не комплектуются системой свой-чужой .и что сильно отличается на радаре точкой пассажирский лайнер от Б-52 .которые намедне США перебросило туда ?
 показати весь коментар
 
да, сорри, пишет шо борт шел на высоте 2400, а раньше писало шо на взлете, но это не моя вина же - писало так.
я и чуть не обосрался - на высоте напр. 50-100 м. никакой Б-52 же не будет лететь возле аэропорта то, конечно Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1470
 показати весь коментар
 
Ось тут Ви помиляєтесь. У КОЖНОГО пасажирського літака є система «свій-чужий». Як тільки лайнер отримує дозвіл на політ в повітряному просторі краіни, такий лайнер автоматично помічається в симтемах ППО як свій. Це треба для того, щоб випадково не збити цивільний літак, який має дозвіл на політ.
Якщо літак МАУ збили, то це була або модифікована виробником (рф???) зброя, або ППО Ірану свідомо не помітила літак МАУ як свій.
 показати весь коментар
 
 
до речі..... а в ППО можливо.... зробити хакерську атаку? типу шо Боїнг "стає" Бомбером? а в атаках сильні рашкінці і ..... а чому ви запитуєте, у нас Ханука. Хава, нагіла хава.....

ну, версія, я не антиараб.
 показати весь коментар
 
Я теж такої думки. Шукай кому це вигідно.
 показати весь коментар
 
 
А навіщо? В будь-якому інциденті спершу треба дзвонити до Пуці и питати: Ну а тепер доведи шо це не ти наср..в.
Реально - комуністи буквально всюди мали резидентури. В Болгарії підірвали собор з масою вірунів и політиків і замість свого знищення, отримали від світу ось таке: Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 5249 Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 7695 Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3319
Цю заразу потрібно було знищити. "слава" Рузвельту маємо те що маємо.
 показати весь коментар
 
Кому це вигідно?
США - нема сенсу
Украіна - нема сенсу
Іран:
аа)сцять відкритого конфлікту з США, бо знають що сильні тільки в заявах та затоптати своіх на похоронах. Спроба відволікти увагу від конфлікту з США. Не дуже переконливо.
бб) збили випдково / помилково з переляку через годину після ракетноі атаки на бази США
 показати весь коментар
 
мы обговариваем то, что надо обговорить, так мыслят иранские убийцы в надежде отвести ответный удар. спец. службы не зря жуют хлеб.
 показати весь коментар
 
Он всегда говорит одно и то же: видел в радар двухкилометровый хохляцкий штурмовик, пилотируемый распятым мальчиком в трусиках
 показати весь коментар
 
УЖЕ ВСЕ ЗАБЫЛИ СКАНДАЛЬНЫЙ ОТДЫХ ЯНЕЛОХА В ОМАНЕ???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору