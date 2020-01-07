 Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим. ВIДЕО

Про це написав у Facebook Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю всіх із Різдвом Христовим! Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" - написав глава українського парламенту.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук побажав українцям сил і мудрості подолати всі виклики, які "можуть перед нами стояти".

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"Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, — відчути різдвяну радість, турботу та затишок!

Хай у кожному домі панує мир та злагода. А Різдво подарує усім нам силу, віру і натхнення на новий рік", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Також він додав, що скаути з організації "Пласт" відвідали Кабінет міністрів з колядками.

"На Різдво з колядками Кабінет міністрів відвідали скаути з організації "Пласт". Діліться привітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!" - додав він.

Християни східного обряду святкують 7 січня Різдво Христове - одне з найурочистіших та радісних свят у році.





