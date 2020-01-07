EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1414  92
Все про:привітання (456) Різдво (98) Разумков Дмитро (340) Гончарук_Олексій (430)

 Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим. ВIДЕО

Голова ВР Дмитро Разумков і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим.

Про це написав у Facebook Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю всіх із Різдвом Христовим! Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" - написав глава українського парламенту.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук побажав українцям сил і мудрості подолати всі виклики, які "можуть перед нами стояти".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою. ФОТОрепортаж

"Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, — відчути різдвяну радість, турботу та затишок!

Хай у кожному домі панує мир та злагода. А Різдво подарує усім нам силу, віру і натхнення на новий рік", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Також він додав, що скаути з організації "Пласт" відвідали Кабінет міністрів з колядками.

"На Різдво з колядками Кабінет міністрів відвідали скаути з організації "Пласт". Діліться привітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!" - додав він.

Християни східного обряду святкують 7 січня Різдво Христове - одне з найурочистіших та радісних свят у році.

Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим 01
Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим 02
Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168583
 
   
 Топ коментарі
 
Якого миру? Не руссково випадково?
 показати весь коментар
 
Якщо "слуги" щось бажають, значить буде навпаки як і з їхніми обіцянками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якщо "слуги" щось бажають, значить буде навпаки як і з їхніми обіцянками.
 показати весь коментар
 
 
Хоч добре що чуда і див не побажали, як Принц Оманський
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
 показати весь коментар
 
 
"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо"

Главный раввин Украины Яков Блох прокомментировал отсутствие Зеленского на мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру и

в Украине во время Рожденства....


продолжение следует Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 903
 показати весь коментар
 
 
ну він же ш передав привіт "всєм тєм, кто в бабьєм яру"
 показати весь коментар
 
 
Порох сказал по этому поводу:

"Поки влада в омані..." Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 2072
 показати весь коментар
 
 
удмурт.ты с утра бояркой догнался? или уже перешел на более тяжелое типа очистителя для ванн "пушистикъ"?
 показати весь коментар
 
 
Шо ж ты, ****, спрашиваешь, вы же его забанили на 3 дня. Совсем ум потеряли, проплаченные. Завидно вам стало, не за что выпить? А он вас бы угостил, у него отличное вино и самогончик высшего качества. Ну, да ладно, пусть вас ЖАБА давит. Боярка и очиститель вам более знакомо, раз вспоминаете о них.
 показати весь коментар
 
Значит воровать зеленое стадо будет много...
 показати весь коментар
 
 
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) /М.Жванецкий/
 показати весь коментар
 
 
07.01.20 12:43 руссково Мира, согласия с судьбой и сил жить под русской окупацией, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Гадаю, отак вони вітали.
 показати весь коментар
 
 
Из вытрезвителя пишешь? Или ты до сих пор находишься в палате №6?
 показати весь коментар
 
,,Поздравляем,, , ,, поздравляем,,

👎👎👎👎

Какво се твори при зе режима, на кого дава възможност да се вихри дори в Киев:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
 показати весь коментар
 
 
А где же поздравление православных христиан Украины от "президента"?)Ах ну дааа....ведь Вмслюк Ишакович мало того,что не является реальным президентом,а только нанятым актеришкой,так он еще и не праврславный христианин.Конечно, иудею пофиг на всякие там ваши колядки)
зы.зебилам-"святой мочи" в очи полную струю.
 показати весь коментар
 
 
Дело ведь не в вероисповедании и корнях,а дело в том,что Зеля не УКРАИНЕЦ,
============
Да и каждое его появление на экране пропитано не искренностью,что вызывает просто отвращение.Перед куйло на коленях-вот это точно его жизненное кредо.
 показати весь коментар
 
 
в сценарії це не прописвно, а сценарій САМ ВІН перевіряє, Аманский
 показати весь коментар
 
 
В 2008 году Цап-царапыч всея рюсскаго дерьма обещал расиянцам зарплату 2 700 долларов к 2020 году.ютуб в помощь.Хи иии
 показати весь коментар
 
 
Землю, козлы зеленые, не трогать. И с Рождеством всех остальных.
 показати весь коментар
 
 
Мира и согласия с кем? С предателями и холопами *****?
 показати весь коментар
 
 
сами определили шо их не 25%.... никто за палец не тянул ведь
 показати весь коментар
 
Ну якщо ти згоден із тим, що то "велосипед", я дуже радий - ти пройшов курс молодого "лоха" Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 4772
 показати весь коментар
 
 
так ведь точно велосипед, а 25% я отвечу:

"завидуйте, букашки и жучки,

у меня
Волшебные очки..." Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 7251
 показати весь коментар
 
Треба ще вітання від Сивохо та Єрмака, щоб глумління стало найвиразнішим.
 показати весь коментар
 
 
необхідно привітати їх з першою річницею отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Нехай заціпить
 показати весь коментар
 
 
Седня опшет, день святого Берсикуария, кто не верит - еретик.(будут бегать по пикам вечно..... ну, не только бегать, а Якименко знает как.... Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым - Цензор.НЕТ 353 )
 показати весь коментар
 
А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?
 показати весь коментар
 
 
Vladimir Chayka

А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?


 показати весь коментар
 
 
Такія стария слова- диякона мокшинського ***********..
😇
 показати весь коментар
 
Ты только с вытрезвителя вышел?

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3168531
 показати весь коментар
 
Ну, раз в ФБ, то это круто! Вся страна сидит там и ждет, когда оно шкрябнет. Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 9953 Нормальные президенты в прямом эфире поздравляют. А вытрезвитель - это по твоей части.
 показати весь коментар
 
Без Ляшка как-то скучно вышло, без огонька.
 показати весь коментар
 
 
Космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявив нову планету в зоні населеності - вона таких же розмірів як Земля, планета обертається навколо зірки, і на ній потенційно може бути життя.
Про це повідомляє NASA.
Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.
"TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі", - йдеться у повідомленні.
Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.
Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки - кам'яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання - 16 днів.
 показати весь коментар
 
А Зеленский- Оманский часу не знайшов привітати українців,все віддихає,п'ятий раз за півроку. Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 2623
 показати весь коментар
 
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3168531
 показати весь коментар
 
Троцкий про 73% зебилов. Как сегодня этот урод написал.
 показати весь коментар
 
 
в ваших домах царит мир и согласие, счастья и любви в ваших семьях,Разумков / Это слова слуги народа Коломойского для украинцев.На деле барыга Разумков легализует игорные заведения мир в доме разрушающие.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. Игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
 показати весь коментар
 
 
От этих СН можно ждать только русского мира!!!
 показати весь коментар
 
 
*** Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 623 Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 3107 Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 623
Різдвяне привітання львів'янина Володимира Жуковського.
Його він розмістив в Іnstagram.


 показати весь коментар
 
А Путин уже напомнил, что нынешнее рождество Христово приходится на год 75-летия Победы?
 показати весь коментар
 
Чомусь ніхто не бажає перемоги над ворогом.
 показати весь коментар
 
 
Хто эти люди? Откуда они взялись? Ущепните меня, может я сплю?
 показати весь коментар
 
Обычно люди желают того что сами хотят. Позорный мир,рабское согласие,и сил чтоб все это стерпеть.Извращенцы тупые.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору