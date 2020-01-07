 Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим. ВIДЕО

Про це написав у Facebook Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю всіх із Різдвом Христовим! Вірю, що в цей день у ваших домівках панує мир і злагода. Нехай Різдво стане днем єднання, щастя і любові у ваших родинах. Зі святом!" - написав глава українського парламенту.
Своєю чергою, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук побажав українцям сил і мудрості подолати всі виклики, які "можуть перед нами стояти".
"Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, — відчути різдвяну радість, турботу та затишок!
Хай у кожному домі панує мир та злагода. А Різдво подарує усім нам силу, віру і натхнення на новий рік", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.
Також він додав, що скаути з організації "Пласт" відвідали Кабінет міністрів з колядками.
"На Різдво з колядками Кабінет міністрів відвідали скаути з організації "Пласт". Діліться привітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!" - додав він.
Християни східного обряду святкують 7 січня Різдво Христове - одне з найурочистіших та радісних свят у році.
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
Главный раввин Украины Яков Блох прокомментировал отсутствие Зеленского на мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру и
в Украине во время Рожденства....
продолжение следует
"Поки влада в омані..."
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) /М.Жванецкий/
Гадаю, отак вони вітали.
👎👎👎👎
Какво се твори при зе режима, на кого дава възможност да се вихри дори в Киев:
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
зы.зебилам-"святой мочи" в очи полную струю.
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Да и каждое его появление на экране пропитано не искренностью,что вызывает просто отвращение.Перед куйло на коленях-вот это точно его жизненное кредо.
"завидуйте, букашки и жучки,
у меня
Волшебные очки..."
А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?
😇
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3168531
Про це повідомляє NASA.
Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.
"TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі", - йдеться у повідомленні.
Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.
Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки - кам'яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання - 16 днів.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление опубликовано в Фейсбуке Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3168531
😇
Різдвяне привітання львів'янина Володимира Жуковського.
Його він розмістив в Іnstagram.