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Все про:Жириновський (97) Росія (14510)

 "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим. ВIДЕО

Лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський 5 січня під час прогулянки центром Москви роздавав перехожим по тисячі рублів. Під час свого візиту на Красну площу він вів пряму трансляцію в одній із соцмереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

На відео політик роздає присутнім навколо нього людям грошові купюри.

"Діти, інваліди. Хто ще? Сироти. Де? Кріпаки, холопи. Давай!" - коментує в трансляції роздачу купюр політик.

"Взяли - відходьте", - чути чийсь голос за кадром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168513
 
   
 Топ коментарі
 
а что не так? мордыхай эдельштейн по кличке эириновский про русню правильно сказал - холопы и смерда.
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не видко кому він дає ті купури - і завше, то калєндарікі в формє купюр
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Главное не что дает, а что при этом говорит своим избирателям, особо слов не подбирая и ничего не скрывая.
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на красной площаде росиятели не тусуются!! там одни приезжие.
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а что не так? мордыхай эдельштейн по кличке эириновский про русню правильно сказал - холопы и смерда.
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Тому холопи не повинні ображатися на правду.
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Років з десять тому він приймав участь в передачі Шустера "Свобода слова"...Кричав на всю студію - "ми славянскає гавно!"..Камера в той момент показувала трохи здивоване лице Тягнибока,інших наших політиків...І ніхто не встав,не сказав - якщо ти ,****,називаєш себе гавном то хоч правильно вказуй національність...Ніхто не врізав того жида по наглій пиці,не вбив зуби в погану чорну глотку...А це ж було в Києві,у нас...
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Кличку в лицо плевали, он облизывался
неправильно, нас украинцев, воспитывают с детства

кто больше тормоза, мы или эстонцы еще вопрос
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В народе малва ходить, мол жыдРиновский Иерусалим на какую то маскву променял ! Гаварят мир пяревярнулси, ибо твердыня наша налятела на небесная оссь !!!
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он не мокша. он особь реформаторской национальности и по совместительству рузький чилавек.
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Ради халявы терпят. У нас та же херня....
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На рашкє. На його внутрєннєй родіне.
6 января 2020
В России свиньи зашли в магазин и нализались алкоголя.
https://lenta.ru/news/2020/01/06/pigs/
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да хотя бы у той титушни, что на акции за деньги ходит, по маслоу пока человек не удовлетворит свои физические потребности - остальное до лампы, по этому нас и держат в бедноте, что б легче было манипулировать(в титушню превращать)
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картина маслом - боярин и холопы приполярные......
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А если бы по флакону бояры давал, то очередь к нему была бы, как в мавзолей.
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Адепты ,, русского мира,, вы готовы в холопы , барину ж..пу лизать ...
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Каким было их предки крепостными холопами, таки они и сейчас. Тупое и не образованное быдло из Параши.
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Сироты! Тяжелое наследие царского режима...
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Мацква? Это где ботоксный педофил живет?
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Мокша, кроме голожопых кацапов больше никого у вас не видно и это факт, а твои хотелки засунь себе в анус нищие быдло, страна рабов, воров и идиотов, так вам и надо)))
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К вам наші жебраки, а к нам депутати Держдуми
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ты их по паспортам проверял, аль по акценту то?
делай видео и козыряй им, бо иначе - мир.дверь.мяч
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только аналиста забыли спросить. че у тя флажок наш то? иди.... делай "табу", как вы любите.
у вас каждый второй это любит(я оптимист, да "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 9893 )
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Жирик забыл после холопов и крепостных позвать еще даунбасят, те тоже любят блины с батиной лопаты жрать.
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Цікаво було би в нас такий експеримент провести з якимось політиком, якого не шкода, Кива,наприклад.
Думаю наші люди і гроші взяли би і вломили би добряче політику...
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Думаю що люди би гроші не взяли, а ті шо би взяли, ще б і людям "вломили".
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"Крепостные, холопы."- о, а за это - все прямым текстом, все в тему.... "Сироты, крепостные, холопы, давай": Жириновский на Красной площади раздавал деньги прохожим - Цензор.НЕТ 5241 И что, никто на такое не возмутился "Сироты, крепостные, холопы, давай": Жириновский на Красной площади раздавал деньги прохожим - Цензор.НЕТ 1393
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Но он молодчик - так обосравшись с роликом когда Буш напал на Ирак(защащал Кувейт то есть), теперь спокойно себе как всегда, шутит и никто его не проверяет на предмет присутствия адекватности.... Пристроился крепко, этот...
Да Геращенко ему звонил - Жирик такой: ах оставьте, это все пропаганда... тут была новость. Геращенко круто обделал этого сына юриста и матери русской(тут - кто в теме шо называется))
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Прямо як колись російський цар кидав холопам гроші.
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намедни КацапТВ показало как обыграли канадцев - хоккей, молодежка --- стали получать поздравления ОФИЦИАЛЬНО===== оказалось матч был старый, в записи...
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Это было кассно - телевизор вне конкуренции "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 4118
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забыл добавить, ЧТО ОН К УЖИНУ УЖЕ ВЕРНУЛСЯ=))
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ога, і ви расскажитє... про вялічіє по длінє, напрімєр (в мєркаторской ппроекциі, ха-ха)

"Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 9282
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как по мне, так слопатыеды заслужили к себе такое обращение
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Ахахахах))) Божья роса! Крепостным холопам нравится, когда их так во все щели. Нация садомазохистов.
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я знову ж, в 3314-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Кацапы вчера продули Канаде , НО ,, то такэ.. Северная Корея вон даже ЧМ по футболу выигрывала ,, и ничего .. "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 8036 .

"Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 9177 .. "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 9234 ...!!
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Телеканал «Матч ТВ» оказался в центре скандала после того, как вместо финала молодежного чемпионата мира по хоккею показал игру 2011 года. Из-за этого многие телезрители были введены в заблуждение и считали, что Россия обыграла Канаду, тогда как на самом деле Россия уступила в итоговой схватке со счетом 3:4.
В числе обманутых оказался даже хоккеист Владимир Тарасенко. Его жена Яна Тарасенко в Instagram сообщила, что Тарасенко 10 минут смотрел хоккей по «Матч ТВ», пока не увидел себя на поле и не понял, что это не тот матч. "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 5659...
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на вопрос жириновскому : -кто вы по национальности
ответ: -,,мама руская в папа инженер".
Почти как Бубочка, скоро так же своим 73% холопам будет раздавать а те как мокшане будут сиять от счастья и выстраиваться в очередь=))
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Не "инженер" ,а "ЮРИСТ"...не надо обижать инженеров!
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Кацапы - смотрите даже ваш одиозный топ-политик Жириновский признал, что русские - это сброд, смерды, крепостные и холопы!
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В Жиріка шапка , як в Брєжнєва . Видно в нафталіні тримає . Шкода що Януковича поблизу не було . Той знає толк в шапках .
Отак живе собі москаль в світлому минулому , без мозку , думки і сподівань . Їм навіть совок відновлювати не треба . Вони самі - совок . Ще би будьоновку надів на свою тупу башку .
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Барин кутит пред праздником🥳...Дале, как носитель духовных скреп, в русску баню с молодцами👬 розовощёкими да с водой огненно-студёной царя рускага прославлять да о холопах грешных размышлять.
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Той "барін" більше нагадує совєцького голову колгоспу 😁
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И что, никто рептилии по морде не дал? Точно - холопы
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Шева пошив малому плавки з терористичного прапору ,, мабуть трохвей..... "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 6757 ...

"Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 4428 .
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то якесь неподобство, чому холопи "нескален" падаяніє от князя та не с пахалвою "сцяря храні" ? "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим - Цензор.НЕТ 5827
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Прям как петро со своими ботами
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Мне больше нравится слово смерды. Холопы в этой ситуации как-то мягко сказано. Смерды....
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