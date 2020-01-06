 "Сироти, кріпаки, холопи, давай": Жириновський на Красній площі роздавав гроші перехожим. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".
На відео політик роздає присутнім навколо нього людям грошові купюри.
"Діти, інваліди. Хто ще? Сироти. Де? Кріпаки, холопи. Давай!" - коментує в трансляції роздачу купюр політик.
"Взяли - відходьте", - чути чийсь голос за кадром.
неправильно, нас украинцев, воспитывают с детства
кто больше тормоза, мы или эстонцы еще вопрос
https://udf.by/news/nopolitic/52632-kak-zhirinovskogo-spustili-s-lestnicy-v-minske.html
6 января 2020
В России свиньи зашли в магазин и нализались алкоголя.
https://lenta.ru/news/2020/01/06/pigs/
делай видео и козыряй им, бо иначе - мир.дверь.мяч
у вас каждый второй это любит(я оптимист, да )
Думаю наші люди і гроші взяли би і вломили би добряче політику...
Да Геращенко ему звонил - Жирик такой: ах оставьте, это все пропаганда... тут была новость. Геращенко круто обделал этого сына юриста и матери русской(тут - кто в теме шо называется))
низ 4к
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В числе обманутых оказался даже хоккеист Владимир Тарасенко. Его жена Яна Тарасенко в Instagram сообщила, что Тарасенко 10 минут смотрел хоккей по «Матч ТВ», пока не увидел себя на поле и не понял, что это не тот матч. ...
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ответ: -,,мама руская в папа инженер".
Почти как Бубочка, скоро так же своим 73% холопам будет раздавать а те как мокшане будут сиять от счастья и выстраиваться в очередь=))
Отак живе собі москаль в світлому минулому , без мозку , думки і сподівань . Їм навіть совок відновлювати не треба . Вони самі - совок . Ще би будьоновку надів на свою тупу башку .
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