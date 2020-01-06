 Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартував зимовий марафон листів в'язням Кремля

"Деякі українські політв'язні були звільнені і повернуті додому до своїх родин і друзів, але вони роками не бачили своїх близьких і "відзначали" багато свят у тюрмах", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає міжнародну спільноту чинити тиск на Кремль доти, поки не будуть звільнені всі політв'язні і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях.

"У прогресивних і вільних суспільствах немає місця політичним репресіям", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.