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 Політика України, Суспільство
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Все про:МЗС (1984) політв'язні (1104)

 Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС. ВIДЕО

Близько сотні українських політв'язнів-українців залишаються в російських в'язницях, де проведуть різдвяні свята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні МЗС України.

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"Деякі українські політв'язні були звільнені і повернуті додому до своїх родин і друзів, але вони роками не бачили своїх близьких і "відзначали" багато свят у тюрмах", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає міжнародну спільноту чинити тиск на Кремль доти, поки не будуть звільнені всі політв'язні і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях.

"У прогресивних і вільних суспільствах немає місця політичним репресіям", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168487
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо за 12 наших військових віддали ху-йлу 127 терористів ,яку ціну він запросить за 100 політвьязнів?
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А десятки українських патріотів, зокрема Антоненко, Кузьменко та інші зустрічають Новий Рік і Різдво в українських тюрмах за надуманими звинувпченнями. А як з цим бути
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Весь склад ОП, Кабміну та 70 %-ів ВР, гадаю, буде досить.
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Якщо за 12 наших військових віддали ху-йлу 127 терористів ,яку ціну він запросить за 100 політвьязнів?
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Весь склад ОП, Кабміну та 70 %-ів ВР, гадаю, буде досить.
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Мій варіант набагато краще. Але якщо так і далі підуть кепсько справи, то Ваш варіант стане найвірогіднішим Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4691
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А как это Зеклоун сделал обмен "всех на всех" без них?
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То есть оно так не говорило? Ты из тех, кому "хоть сцы в глаза"? Хочешь видео?
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Та мне пох шо оно говорило. Фотошоп говно. Борда такого не существует
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Зато существует ТАКОЙ "президент" который ГОВОРИЛ ТАКИЕ слова. При чём тут "борд" или фотошоп???
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Вот и процитируйте его слова текстом. А не вставяете в борд, лепите туда его кривую рожу, так будто этот борд действительно есть, кто то его оплатил.
Кстати посмотрел я это видео. Журнашлюху, у которого дедлайны, правильно послал. Журнашлюх у нас тысяч 10-20. Если все так будут табуном бегать за какдидатами в президенты,иеще не такое услышат.
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Було би бажання. Беріть усю фракцію опзж і на обмін. Да і у зелених в фракції сєпарів вистачає.
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С точки зрения ПэтыкивПэсыкив пусть сидят. А я бы обменял, например на Порошенко....
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Был бы давно бы отдал кацаПсинам, а так....
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А десятки українських патріотів, зокрема Антоненко, Кузьменко та інші зустрічають Новий Рік і Різдво в українських тюрмах за надуманими звинувпченнями. А як з цим бути
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Ви забули уточнити: зеленим бандитами - зелені тюрми.
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Просто бандитам тюрьмы. Судя по поведению защитников, настоящие бандиты!!!
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А поведінка воротарів і нападаючих про що вам говорить? Нападаючі, особливо центрфорварли- то є такі бандити єк кацапи! Всьо норовлєт того бальна упхати у брамку! 😁
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Ты судья, свидетель или соучастник? Или просто попиз… против украинцев, которые активно участвуют в войне с росией?
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Кто в тюрьме в росии, кто в отеле в Омане - "каждому своё"(с).
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А сколько политзаключенных росеи для баланса содержатся в тюрьмах украины по указке импотентов парашенки и зели?
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Анижедети!!! Наши патриоты за всех отсидят...
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Естессна. Мы ж мыролюбы. Шо при пете, шо при зеле. И росеян в тюрьмы не садим. Кто ж так с туристами поступает
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І лиш Вона, лиш Вона, з Україною у серці і сумна...
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Добре що Зеленський хоч таксистів, котрі моталися в Крим та Донецьк, на вбивць українців обміняв.
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Ну да, уменьшил дефицит рабочих рук, главное что бы они опять в Макеевку не поперлись...
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А что делать, если у власти Клован…...
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зе-гниды готовят почву для очередной сдачи интересов Украины...
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І ворогу не побажаєш таких свят.
А був би при владі патріот України, той би дав наказ на нульовці брати в полон кацапських військовиїі сепарів на обмін, а так онанський клоун при владі Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2879
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