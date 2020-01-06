 Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні МЗС України.
"Деякі українські політв'язні були звільнені і повернуті додому до своїх родин і друзів, але вони роками не бачили своїх близьких і "відзначали" багато свят у тюрмах", - йдеться в повідомленні.
МЗС України закликає міжнародну спільноту чинити тиск на Кремль доти, поки не будуть звільнені всі політв'язні і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях.
"У прогресивних і вільних суспільствах немає місця політичним репресіям", - підкреслили в МЗС.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Кстати посмотрел я это видео. Журнашлюху, у которого дедлайны, правильно послал. Журнашлюх у нас тысяч 10-20. Если все так будут табуном бегать за какдидатами в президенты,иеще не такое услышат.
попиз…против украинцев, которые активно участвуют в войне с росией?
А був би при владі патріот України, той би дав наказ на нульовці брати в полон кацапських військовиїі сепарів на обмін, а так онанський клоун при владі