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Все про:хабар (2837) Держприкордонслужба (2360) прикордонники (702) Росія (14310)

 "Дві красиві купюри не допоможуть?" Росіянин, якому заборонили в'їзд в Україну, намагався "домовитися" з прикордонниками. ВIДЕО

Росіянин, якому було відмовлено у в'їзді в Україну через непідтвердження мети перебування, спробував "домовитися" з прикордонником Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" і запропонував "дві красиві купюри" за перегляд рішення щодо його пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наразі росіянина, красиві купюри та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ, передано Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Ще одного іноземця, який хотів за хабар потрапити в нашу країну, викрили прикордонники у цьому ж пункті пропуску. Турок, який також не зміг підтвердити мету свого візиту, пообіцяв після ухвалення "позитивного" рішення надати прикордоннику неправомірні кошти у розмірі 170 доларів США.

В обох випадках пропозиції були одразу ж відхилені прикордонниками. Іноземці отримали трирічну заборону в'їзду в Україну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168401
 
 
 Топ коментарі
 
К зеле надо было обратиться.Какая разница,что кацапы тут теракты устраивают.
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Лох, треба до найпливовішого Блазня було звертатися!
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а бубочке помогают 2 купюры албана провести через кордон
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К зеле надо было обратиться.Какая разница,что кацапы тут теракты устраивают.
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Зеленая плесень, когда будет введен визовый роежим с агрессором? Почему твои драные слуги не голосуют? Они как и ты ватники? Тогда пусть валят в паРашу. Живут из народного бюджета, из налогов Украины, народ их кормит, а служат кацапам? Геть!
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Здравствуй, попа, Новый год? При чем здесь Сидор?
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А взять его на провокации взятки и в обменный фонд? Х..ло ж просто так не выпустит наших!
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Добронравова из "Сватов" пустили в Украину без проблем, несмотря на незаконное посещение Крыма. **аный баканов !
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Лох, треба до найпливовішого Блазня було звертатися!
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Нет, 2 купюры не помогут, поможет номер телефона приЗе!дента.
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Невестку потроха,после очередного её визита в питер к имперцу папочке, нужно тоже засунуть её путинский паспорт ей в зубы и не пустить в Украину.
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Главзебил сказалвсе пох. Главное чтобы було светло и заасфальтировано !
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а бубочке помогают 2 купюры албана провести через кордон
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Турок не смог подтвердить цели своего визита "Две красивые купюры не помогут?": россиянин, которому запретили въезд в Украину, пытался "договориться" с пограничниками - Цензор.НЕТ 7343 Ему что, справки от шлюх показывать, для чего он сюда приехал?
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Так пойди, твинк, и подтверди погранцам, что он за твоей задницей приехал, ведь ты рискуешь так всех кацапских клиентов растерять.
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Дасколько раз говорить, что они сами себя с радостью называют так. Ну почти как мы себя "укропы". А вот на слово "кацап" - они либо делают вид, что незнакомы со словом, либо в ответ отборный мат.
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а шо у него телефона Гринпоца нету ? странно .вся ****** кацапотская звонит в администрацию Гидранта и никому еще н е отказали .
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звонок Dr Alban-у поможет, россиянин провалил квест)
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Согласно отчетам правозащитников, за время почти девятилетней войны в Сирии было убито около 380 636 человек.
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А что,нельзя было арестовать это животное за дачу взятки должностному лицу.Нам обменный фонд ох как нужен
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Так он же кацап... для бубочки - животное сакральное..
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Нам еще долго орки на обмен нужны будут
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лошара этот кацап нодо было у Галустяна мобилный номер взять позвонил бы и добазарились а то как то некрасиво выходит доктору поющему по звонку лично президента разрешают не смотря на такой же запрет а этому нет
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Шаурмен має втрутитися. Як це так не пустити кацапа в Україну, Ху...ло свартиме.
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