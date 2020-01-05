 "Дві красиві купюри не допоможуть?" Росіянин, якому заборонили в'їзд в Україну, намагався "домовитися" з прикордонниками. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наразі росіянина, красиві купюри та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ, передано Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Ще одного іноземця, який хотів за хабар потрапити в нашу країну, викрили прикордонники у цьому ж пункті пропуску. Турок, який також не зміг підтвердити мету свого візиту, пообіцяв після ухвалення "позитивного" рішення надати прикордоннику неправомірні кошти у розмірі 170 доларів США.

В обох випадках пропозиції були одразу ж відхилені прикордонниками. Іноземці отримали трирічну заборону в'їзду в Україну.

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