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 У Каховці сталося резонансне вбивство: люди вийшли під управління поліції, підозрюваного заарештовано. ВIДЕО

У Каховці на Херсонщині люди вийшли на протест із вимогою розслідувати резонансне вбивство 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Протестувальники закидали відділення поліції димовими шашками і підпалили шини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Херсонській області.

"Сьогодні упродовж дня в місті Каховка перед районним відділом поліції відбувалась протестна акція місцевих жителів із приводу  смертельного вогнепального пораненя, якого зазнав 26-річний житель міста вранці 1 січня. Громадяни вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Водночас присутні палили автомобільні шини, кидали каміння, використовували піротехнічні засоби. Керівництво поліції Херсонщини запевняє, що досудове розслідування буде проводитися неупереджено і належним чином", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, ця подія набула для міста певного резонансу, оскільки підозрюваний в умисному вбивстві на момент скоєння злочину відзначав свято в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Тому сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати цей злочин неналежним чином.

Як зазначає начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, подія перебуває на його особистому контролі. Зараз всі матеріали кримінального провадження передано в слідче управління обласного главку поліції для проведення неупередженого та всебічного розслідування. У разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Водночас глава обласної поліції звертається до користувачів соціальних мереж із проханням утриматися від несправедливих висловлювань і коментарів на адресу поліції. Олександр Прокудін запевняє, що досудове розслідування проводиться належним чином, всі дії поліції перебувають під процесуальним наглядом прокуратури.

Також поліція Херсонщини звертається до громадян із проханням проводити акції винятково мирним шляхом і не порушувати громадський порядок.

Як зазначив на своїй сторінці у фейсбуці глава Херсконской ОДА Юрій Гусєв, розслідування резонансного злочину відбуватиметься під його особистим контролем.

"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - написав він.

Губернатор зазначив, що підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт. Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа.

"Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - додав Гусєв.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протестуючи проти бездіяльності правоохоронців, під управління поліції вийшли місцеві жителі. Вони закидали відділення поліції димовими шашками і підпалили шини.

З обуреними мешканцями Каховки зустрівся начальник місцевого відділу поліції Олексій Войчек.

"О 14:00 відбулася зустріч керівництва поліції з мешканцями Каховки у справі про вбивство Чебукіна. Чергові пояснення жителям не сподобалися, зібрання переросло в акцію протесту з палаючими шинами і фаєрами. Акція триває", - сказано в повідомленні групи у фейсбуці.

"Будівлю райвідділу закидають піротехнікою і димовими шашками. На місці пожежники, які оперативно гасять піротехніку і шини. Вулиця під райвідділом перекрита силовиками", - повідомляє Херсон.online.

У Каховці сталося резонансне вбивство: люди вийшли під управління поліції, підозрюваного заарештовано 01

Як написав блогер Антон Ходза, люди протестують проти свавілля поліції.

Саша Савіч виклав відео спілкування, за його словами, зі слідчим, який вів цю справу. Він заявив, що фігурната справи відсторонено. Також заявив, що завтра о 9:00 слідчо-оперативна група продовжить роботу.

Місцеве видання "Міст" повідомляє, що о 19:30 невідомі люди привезли шини під райвідділ. На місці перебувають співробітники спецпідрозділу поліції. Кілька десятків молодих людей продовжують мітингувати під райвідділом.

За словами місцевих жителів, під райвідділом збираються місцеві жителі, які незадоволені роботою поліції.

Частина людей вийшла до будинку, в якому сталася трагічна подія. Вони вимагають видати поліції відео з камер спостереження, яке, за словами господаря будинку, зникло.

Як пише "24 канал" люди підозрюють поліцію в приховуванні слідів вбивства чоловіка, який хотів, щоб колишня дружина дозволила бачитися з рідним сином. Однак її новий обранець, колишній міліціонер, був проти цього. Під час чергової сварки випустив із десяток куль в першого чоловіка дружини. Підозрюваного затримали правоохоронці. Однак родичі побоюються, що справедливого рішення не буде.

"Реаніматолог вийшов і сказав, що там металеві кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різні зброї", - повідомила мати загиблого Олена Чебукіна.

"У нього пробито легені у двох місцях. У нього пробито печінку в п'яти місцях. У нього відрізали дві кишки по метру. У нього прострелено шлунок, половину вирізано", - розповіла сестра убитого Дарина Чебукіна.

Родичі вбитого підозрюють, що стрільців насправді було кілька. Адже в будинку якраз святкувала компанія друзів вітчима, тому і постріли було зроблено з трьох видів зброї.

У компанії, зокрема, відпочивав і чинний працівник поліції. На час слідства його відсторонили від роботи. При цьому правоохоронці впевнені, що до злочину він не причетний. У справі чоловік фігурує як свідок.

Люди кажуть, що у дружини підозрюваного дуже впливові родичі. Тому заявляють, що в справі вже зникають речові докази. Ситуацію могли б прояснити записи з камер, розташованих на будівлі, поряд із якою все сталося, але відео зникло. Як і сліди крові на вулиці.

Наразі єдиного підозрюваного в справі суд відправив під варту на два місяці. А ось убитого чоловіка поховають ще не скоро. Його родичі хочуть відправити тіло на незалежну експертизу, оскільки офіційній не довіряють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168374
 
   
 Топ коментарі
 
Врадиевка . Свято наближається...
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Каховка - винтовка... радує те, що і в периферії є люди, котрі можуть постати заради своїх прав...
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Как посадить 4-х кацапов на одну табуретку? Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 2171
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 4 ч.4 часа назад



Простые рецепты от Зе. Пристроить в гос компании пы...орасов типа Пуштуна, Лещча,Залищек,на левые коррупционные должности с высокой зарплатой и фсьо, коррупции,кумовства,любых друзей,свинарчуков, бизнеса на крови,барыг нет.
Тишина и благодать
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Надо признать очевидное. Украина - нищее отсталое феодальное государство, строящееся по кастовому принципу. Жизнь смерда (холопа) ничего не стоит.

Следовательно, единственный народный лидер должен озвучить эту правду и разрешить свободное владение оружием. У каждого человека дома должен быть на законных основаниях автомат, крупнокалиберный пулемет и гранатомёт. Как в США или Швейцарии.
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БТР это уже не как в Швейцарии, а как в Сомали. Народный лидер конечно не против, но боится что народ не готов.
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лапоть, в твоей рассии отравили газом на Дубровке 174 человек, чтобы уничтожить 10 человекк захвативших театр со зрителями. И никто на рассии даже не почесался, чтобы сказать что убийство силовиками заложников - это не правильно, глупо и ужасно.
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ти, кацапе, поплутав свою кацапську підерацію з Україною.
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Как мать в глаза смотреть ребенку будет, когда он вырастет, очередной хахаль убил отца... ох уж эти женщины.
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Отец приехал к родному ребёнку... Мент - сожитель расстрелял его... Менту ничего не будет.
Отмажут.
Честного правосудия нет, судебной системы нет, один беспредел.
Вообще государства нет.
Правосудие и справедливое наказание может состояться только в том случае, если родственники погибшего просто убьют этого мента. По другому не будет.
Это аналогично как в случае с беркутами, которые расстреливали людей на Майдане.
Справедливость настигла только тех беркутов, которые получили пулю в лоб на Майдане.
Остальные сбежали или обменялись в рашку.
Менты - пи... дары и их главарь Аваков такой же пи... дар.
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Слава тупоголовой биомассе!!! Отец бубочки вас за людей не считает.
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А в тюрьму за поганого мента кого ? Может ребенка забрать у мента поганого , что бы прочувствовал боль утраты ?
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Отличный повод Зеле обойти свои обязательства и отправить Авакова набуй...
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Ага, помечтайте... В лучшем случае он "уволит" того мента (временно отстранит),максимум посадит привилегированное СИЗО, чтоб спустить пар... Но может даже это не посчитать нужным...
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Поживём-увидем...надеюсь ещё не всю башку ему загадили "советники"
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аваков это подельник коломойского, а зебло их анальная игрушка, так что никого он не отправит.
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Вирішуватиме коломойський, а не зеля.
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Ну, что соевые как там реформа мусоров???? 15 выстрелов и еще успел доехать до реанимаци....
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Что такое "Порох"? - Прах человека, мертвечина?
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чья власть?

ЗЕЛЕбобская!
ну так и отвечайте !
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Чего разорался на меня - соленый огурца на закусь Зеленский спер?
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а скажи мне земразь, зе арсена выгнал за плохую реформу или оставил?
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Беня считает, что реформа Авакова была самой успешной. Ты разве с ним не согласен?
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Менти шифруються і вигоражують себе, так було завжди, а хлопцю треба було не лізти в ментовське кодло навіть у хаті бувшої дружини. Хай спочиває з миром.
Зе "порядки" всіх починають закалупувати Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 4087
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так вроде ж перед законом ВСЕ равны ? или все таки есть ровнее?
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Чемодан-вокзал-канадийська дияспора.
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По краиней мере, в канадской диаспоре не боятся Украинскиx гос. символов. А Моника даже Слава Украине зассал проблеять, шоб ***** не раздражать. И,кстати, почему Голобородько носил в лацкане тризуб, а Моника боится? У ваc уже аквафрешь и двухголовая курица в почете, русский?
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У нас армия,мова и вира-майна, едь с канадчины сюда
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г Ладыжин, пару лет назад, менты догоняли ночью пацанов на спорт.мотоц. что запрещено, они были без шлемов. результат, один труп один инвалид 1 гр, растение. ВИДЕО именно в тот момент НЕРАБОТАЛО. до того момента **** работало и того тоже работало
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Придурки на мотыке номинированы на премию Дарвина, надеюсь?
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Парень встретил Новый Год в одиночестве, возможно еще накрутили родные и поехал говоря попросту по синему делу поскандалить. Там нарвался на мента в квартире бывшей. Баба была дурой и решила проверить у какого оленя рога самые ветвистые и не погасила конфликт. Слово за слово... В итоге труп и шины под полицией.
Вывод первый - не пытайтесь выяснять отношения пьяные и когда вас больше чем двое.
Вывод второй - без нормальной судебной системы... Хотя, какая разница.
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Херсонское мусорьё это конечно песня ,отвратней уродов хрен найдёшь днём с огнём .
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Мразі злодія Авак"яна рамси попутали ! Помаленько Народ повстане! Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 9685
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..ну і хай згорить "под райуправлением полиции в Каховке.."
Какая разница????? Асфальт є..лампочку залиште і фсьо..зе бізянам більше нічого і нєнужна..
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убити людину, цеж яким скотом треба бути?? просто жах!!! головне красно-мовно умовити людей( а там і всі докази знищать , і все буде тіп топ(
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Хорошим мусарам хорошие гробы, плохим - плохие
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Проснись, Аваков.
Садись в вертолет французский и лети в Каховку. А то к утру одни головешки будут
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Поки Аваков з синдромом Азарова буде при владі, будемо мати таких і тупорилих мінтів в шкірянках, аля 90 років!!!
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"КАКА я разьньтца--на какомь їзьєккє"?Лішь бє КАЛ ббасса падвадвацадь біла.Ну і лампаччька на асфальтьє.
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при Порошенко такого не было !

при Я не ЛОХЕ началось Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 1834
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ТОЛЬКО ТРЕТИЙ МАЙДАН ЖЕСТОКИЙ НО СПРАВЕДЛИВЫЙ ПОСТАВИТ ВСЁ НА СВОИ МЕСТА !!!
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когда на каштанах начнут вешать
мент-судья-депутат
тогда что-то изменится
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Захопити може й зможе але втримати 100% ні!
А як не втримає то саха якутія перша свої алмази буде продавати ,а татари з сибіряками нафту і газ . І не факт що мацква цепереживе при пустому холодильнику! Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 9855
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как показывает история веков - ни одна революция не проходила без чьей либо проплаты))) Кто сейчас будет платить за гешефт?
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когда нет законов и морали ,как сейчас в нашей стране ,есть только один справедливый суд-
суд Линча!
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меня 1 числа без объяснений полиция избила и даже протокол не составила, тупо уехали., ой извиняюсь мусара .
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напиши трубе, может вышлет зеленки, что бы лоб тебе помазать.
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это щас как здрасте , они еще и документы могут отобрать и увезти с собой. и ни одна "гаряча лінія " не поможет. звонишь туда - а там еще и обматерят в трубку .
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https://ntn.ua/ru/video/news/2011/09/27/5033
Хозинский до сих пор работает в Геническе и даже пошёл на повышение, тут также будет...
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а какая разница
зато улицы заасфальтированы и освещены...
В цивилизованной стране министра МВД уже убрали бы
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Перетворюємось на расєю. Всього то півроку пройшло....
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В Украине бандиты надевают форму и им море по колена, они как боги себя чувствуют!
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Рехформа в действии,Авакян готовится петлять на Сцилию?
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Матюкаються як бидло. Боже, допоможи цій країні.
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Мусора не люди. Даешь третий Майдан!
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Точно так уничтожали доказательства убийств Небесной Сотни, спиливали деревья, порезали стволы и утопили в Днепре, и в конце концов ещё до суда передали обвиняемых Московии.
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какая разнiца что мiлiцианєри маньякi - главнає что прєзєдєнт хароший.
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после события прошло всего 4 дня. материалы дела неизвестны даже адвокату потерпевшего. но местные жители уже сделали вывод что дело сливают. дураки никогда не переведутся. и видимо это кому то выгодно
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Народ повзрослел. Молодцы. Свои права нужно защищать.Если никто об этом не заботится из власти.
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Только жестче нужно. Власть и менты долнжы бояться даже перднуть против людей без страха самосуда над ними. Иначе хаос как при яныке.
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Эти менты прошли аттестацию, люстрацию, отбор на профпригодность и учили их петь гимн Украины. Поэтому, какие к ним претензии? Чему обучили, так и действуют - пьют, берут взятки, уничтожают улики - это только Зеленский говорит, что «мы уже другие люди», а эти другие люди - те же самые, ****** и мудачье - другие в полиции не пройдут - квалификация не та.
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Як би ж ви не тризділи,продажні падлюги,а виконували своі обіцянкі,саджали вбивць,поліцейських гнід,які творять повний пиндец.Діло по хлопчику досі не розслідуване,все заминаете,і уся гниль продовжує нагліти.
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Сьогоднішня так звана поліція - є небезбечне для населення ОЗУ, і що цікаво, що воно утримується за наші кошти.
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Мусора своих никогда не садят. Максимум на период т.н. "следствия ". Даже за убийство не садят , знаю мразь мусарскую которую после убийства женщины и ее мужа ( причем мразь мусорская была пьяная (ну да это ведь для обычного населения алкоголь -отягчающее ,даже если ты дома выпил и к тебе в дом вор залез ты ему в рыло - и опаньки -отягчающее), еще и с табельным), не то что не посадили,а участковым так ,паскуда мусарская, и работает. Даже при совке такого бы наверное не было.
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А Врадиевку все уже забыли,да? Хоть кого то посадили ? Стрелочника ? И это забудут .
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"Ми ще живемо в Україні? В тій що була правовою державою? З яких пір голова облдержадміністрації має право особисто контролювати хід розслідування? Це вже повна узурпація влади намісниками Зе чи ще норм?"
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1213598079032713216
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ничего-пошумят, пошумят и после рождественского запоя накал страстей спадет и к старому новому году все всё забудут.
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