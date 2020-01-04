 У Каховці сталося резонансне вбивство: люди вийшли під управління поліції, підозрюваного заарештовано. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Херсонській області.

"Сьогодні упродовж дня в місті Каховка перед районним відділом поліції відбувалась протестна акція місцевих жителів із приводу смертельного вогнепального пораненя, якого зазнав 26-річний житель міста вранці 1 січня. Громадяни вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Водночас присутні палили автомобільні шини, кидали каміння, використовували піротехнічні засоби. Керівництво поліції Херсонщини запевняє, що досудове розслідування буде проводитися неупереджено і належним чином", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, ця подія набула для міста певного резонансу, оскільки підозрюваний в умисному вбивстві на момент скоєння злочину відзначав свято в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Тому сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати цей злочин неналежним чином.

Як зазначає начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, подія перебуває на його особистому контролі. Зараз всі матеріали кримінального провадження передано в слідче управління обласного главку поліції для проведення неупередженого та всебічного розслідування. У разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Водночас глава обласної поліції звертається до користувачів соціальних мереж із проханням утриматися від несправедливих висловлювань і коментарів на адресу поліції. Олександр Прокудін запевняє, що досудове розслідування проводиться належним чином, всі дії поліції перебувають під процесуальним наглядом прокуратури.

Також поліція Херсонщини звертається до громадян із проханням проводити акції винятково мирним шляхом і не порушувати громадський порядок.

Як зазначив на своїй сторінці у фейсбуці глава Херсконской ОДА Юрій Гусєв, розслідування резонансного злочину відбуватиметься під його особистим контролем.

"Розслідування вбивства 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке сталося вранці 1 січня в Каховці, має бути професійним і неупередженим. Саме на цьому я наголошував під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - написав він.

Губернатор зазначив, що підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд ухвалив рішення про його арешт. Щодо іншого учасника подій - чинного поліцейського - відбуваються перевірки з використанням поліграфа.

"Перебіг розслідування контролюватиму особисто. Планую разом із новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітися з родиною загиблого. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - додав Гусєв.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протестуючи проти бездіяльності правоохоронців, під управління поліції вийшли місцеві жителі. Вони закидали відділення поліції димовими шашками і підпалили шини.

З обуреними мешканцями Каховки зустрівся начальник місцевого відділу поліції Олексій Войчек.

"О 14:00 відбулася зустріч керівництва поліції з мешканцями Каховки у справі про вбивство Чебукіна. Чергові пояснення жителям не сподобалися, зібрання переросло в акцію протесту з палаючими шинами і фаєрами. Акція триває", - сказано в повідомленні групи у фейсбуці.

"Будівлю райвідділу закидають піротехнікою і димовими шашками. На місці пожежники, які оперативно гасять піротехніку і шини. Вулиця під райвідділом перекрита силовиками", - повідомляє Херсон.online.

Як написав блогер Антон Ходза, люди протестують проти свавілля поліції.

Саша Савіч виклав відео спілкування, за його словами, зі слідчим, який вів цю справу. Він заявив, що фігурната справи відсторонено. Також заявив, що завтра о 9:00 слідчо-оперативна група продовжить роботу.

Місцеве видання "Міст" повідомляє, що о 19:30 невідомі люди привезли шини під райвідділ. На місці перебувають співробітники спецпідрозділу поліції. Кілька десятків молодих людей продовжують мітингувати під райвідділом.

За словами місцевих жителів, під райвідділом збираються місцеві жителі, які незадоволені роботою поліції.

Частина людей вийшла до будинку, в якому сталася трагічна подія. Вони вимагають видати поліції відео з камер спостереження, яке, за словами господаря будинку, зникло.

Як пише "24 канал" люди підозрюють поліцію в приховуванні слідів вбивства чоловіка, який хотів, щоб колишня дружина дозволила бачитися з рідним сином. Однак її новий обранець, колишній міліціонер, був проти цього. Під час чергової сварки випустив із десяток куль в першого чоловіка дружини. Підозрюваного затримали правоохоронці. Однак родичі побоюються, що справедливого рішення не буде.

"Реаніматолог вийшов і сказав, що там металеві кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різні зброї", - повідомила мати загиблого Олена Чебукіна.

"У нього пробито легені у двох місцях. У нього пробито печінку в п'яти місцях. У нього відрізали дві кишки по метру. У нього прострелено шлунок, половину вирізано", - розповіла сестра убитого Дарина Чебукіна.

Родичі вбитого підозрюють, що стрільців насправді було кілька. Адже в будинку якраз святкувала компанія друзів вітчима, тому і постріли було зроблено з трьох видів зброї.

У компанії, зокрема, відпочивав і чинний працівник поліції. На час слідства його відсторонили від роботи. При цьому правоохоронці впевнені, що до злочину він не причетний. У справі чоловік фігурує як свідок.

Люди кажуть, що у дружини підозрюваного дуже впливові родичі. Тому заявляють, що в справі вже зникають речові докази. Ситуацію могли б прояснити записи з камер, розташованих на будівлі, поряд із якою все сталося, але відео зникло. Як і сліди крові на вулиці.

Наразі єдиного підозрюваного в справі суд відправив під варту на два місяці. А ось убитого чоловіка поховають ще не скоро. Його родичі хочуть відправити тіло на незалежну експертизу, оскільки офіційній не довіряють.