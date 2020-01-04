 Одеситка до смерті побила качалкою колишнього чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жінка запросила на Новий рік колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу підтримувала дружні стосунки. У розпал святкування виникла суперечка, під час якої господиня схопила дерев'яну качалку і била нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Водночас жінка зателефонувала на спецлінію "102" і повідомила про "домашнє насильство" щодо неї. Приїхавши за викликом, у квартирі заявниці правоохоронці виявили небіжчика з розбитою головою і господиню в закривавленому одязі. Також правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину - качалку та інші речові докази.
40-річну підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство.
Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.
Шановні одеситки-порохоботки, вас це не стосується.
- Вдова - ответил мудрец.
Мне 3 бутылки вискаря по 0.7, кило красной икры, 3 кило мяса на стейки......
3 января
В смысле соль по 16-ть, ведь была по 14.50????
Центр, я 102-ой, так точно!
Что там?
Ничего серьезного, бытовуха. Жена мыла пол, а муж пришел с улицы и в грязной обуви по мокрому. И она его скалкой по голове. Пять раз. Насмерть.
Понятно. Вы орудие убийства изъяли, место преступления сфотографировали?
Неа. Мы пока в подъезде стоим. Там в квартире еще пол не высох.