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Все про:Одеса (2263) Нацполіція (8743) смерть (3733) вбивство (2011)

 Одеситка до смерті побила качалкою колишнього чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка напередодні святкування Нового року, повідомляє поліція Одеської області.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жінка запросила на Новий рік колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу підтримувала дружні стосунки. У розпал святкування виникла суперечка, під час якої господиня схопила дерев'яну качалку і била нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

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Водночас жінка зателефонувала на спецлінію "102" і повідомила про "домашнє насильство" щодо неї. Приїхавши за викликом, у квартирі заявниці правоохоронці виявили небіжчика з розбитою головою і господиню в закривавленому одязі. Також правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину - качалку та інші речові докази.

40-річну підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168326
 
 
 Топ коментарі
 
Вывод - не надо поддерживать дружеские отношения с бывшими.
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С бывшими лучше вообще не встречаться. Так как все разрывы были по моей инициативе и воспринимаются ими как отверженные жены. А что может быть злее отверженной жены ? Это же самая страшная обида для женщины. Они ради мести на все пойдут,чтобы утешить свое эго. А как можно не бросать бывших,если их ресурс не долговремен ? И подрастает свежее пополнение. Избежать разрывов невозможно. Они же не хотят ,быть на вторых ролях и в статусе еще одной жены.
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В твоем моральном облике тут ни кто не сомневался...
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Ой, не треба тільки зображати з себе святу/святого. Ігор говорить про звичайні життєві речі
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бухло - зло! нужно вводить еще и дополнительные наказание за совершения преступления в алкогольном опьянении! Потому что плохой поступок совершается уже тогда, когда выпил!
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Як то кажуть: «Черноморец не команда - одесситка не жена».
Шановні одеситки-порохоботки, вас це не стосується.
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И Бог создал женщину и шепнул на ушко - " Не руби с горяча,пили медленно".
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У мудреца спросили,как называется женщина,которая всегда знает,где ее муж.
- Вдова - ответил мудрец.
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Обставина "бывший" дещо ламає класику ситуації.


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31 декабря.....
Мне 3 бутылки вискаря по 0.7, кило красной икры, 3 кило мяса на стейки......
3 января
В смысле соль по 16-ть, ведь была по 14.50????
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102-ой, 102-ой, я Центр, вы прибыли на место происшествия?
Центр, я 102-ой, так точно!
Что там?
Ничего серьезного, бытовуха. Жена мыла пол, а муж пришел с улицы и в грязной обуви по мокрому. И она его скалкой по голове. Пять раз. Насмерть.
Понятно. Вы орудие убийства изъяли, место преступления сфотографировали?
Неа. Мы пока в подъезде стоим. Там в квартире еще пол не высох.
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Мужик хотел, наверное, наполеон помочь приготовить, а она его скалкой... Коржи толсто раскатывал, что ли? Глупая смерть, ей богу!
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Зетипилл, видать, был...какая разница, какая разница...
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