 Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка. ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За даними розвідки, під час святкування Нового року представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ із застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 в населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Один із військових зазначає, що полум'я від спаленого будинку можна було бачити з українських позицій.

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