 Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка. ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За даними розвідки, під час святкування Нового року представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ із застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 в населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Один із військових зазначає, що полум'я від спаленого будинку можна було бачити з українських позицій.
В сеть слили видео интимных утех
"казаков" так называемой Луганской
народной республики.Запись опубликовал в Twitter блогер Igor
Girkin, сообщив, что видео снято в районе поселка Пришиб Луганской области. На
кадрах видно, как двое человек уединились в лесу, однако им так и не удалось
остаться незамеченными."Казак-казаку друг и брат… Поддержи
друга-товарища в борьбе за правое дело всей душой и телом", - посмеялся
блогер.
"Настоящие ополченцы", "Любовь
зла", "Змея наверно укусила, спасал друга, як сплевывал",
"Может это присяга?" "Горбатый террикон",
"Профессионально проверяют территорию на мин нет", - смеются в сети.
https://www.obozrevatel.com/curious/proverka-na-min-net-v-set-slili-intimnoe-video-kazakov-lnr-18.htm
...
А потім відсмоктали одне в одного - і норм. Любо, братцы, любо!
Нашим ещё учится и учится врать, но росею по-другому не победить
Был какой то Дед Трескун, в старых страшилках, который нападал на поздних путников и как то там шалил со своей внучкой/племянницей по сугробам (инцест) - вот его и взяли за основу для детишек, будущие крепоносцы!
даже игрушка-матрешка, спиз...жена у японцев.