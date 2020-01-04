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 Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка. ВIДЕО

За даними української розвідки, найманці "ЛНР", відзначаючи Новий рік, влаштували перестрілку між собою і спалили житловий будинок на окупованій території.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За даними розвідки, під час святкування Нового року представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ із застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 в населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Один із військових зазначає, що полум'я від спаленого будинку можна було бачити з українських позицій.

Дивіться також: Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168320
 
   
 Топ коментарі
 
А между прочим эти зебилы скоро будут голосовать на выборах за СН
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А между прочим эти зебилы скоро будут голосовать на выборах за СН
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Це їх лохторат, може хоч таким способом досягнуть назад 73%
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КАКАЯ РАЗНИЦА мы все Украинцы бандеровцы сепары полные и не полные с тараканами или без тараканов....главное асфальт и фонарные столбы вдоль улицы (чтобы было вешать куда власть ) да Вова самый навороченный клован политик Вселенной...**** по версии бухой Менделюшки....
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Слушай, надо было вместо Нового Хера, брать Новые Мозги
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Так а що ти вибрав? Бо явно, що не мозги.....
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Я ему на это намекал... А он поверить не хочет... Или - не способен...
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Погано, що один одного не перестріляли.
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Не шатайте будку. Это повстанцы, милые и добрые люди, кторым бобик пенсии плаить будет
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"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+

В сеть слили видео интимных утех
"казаков" так называемой Луганской
народной республики.Запись опубликовал в Twitter блогер Igor
Girkin, сообщив, что видео снято в районе поселка Пришиб Луганской области. На
кадрах видно, как двое человек уединились в лесу, однако им так и не удалось
остаться незамеченными."Казак-казаку друг и брат… Поддержи
друга-товарища в борьбе за правое дело всей душой и телом", - посмеялся
блогер.
"Настоящие ополченцы", "Любовь
зла", "Змея наверно укусила, спасал друга, як сплевывал",
"Может это присяга?" "Горбатый террикон",
"Профессионально проверяют территорию на мин нет", - смеются в сети.

https://www.obozrevatel.com/curious/proverka-na-min-net-v-set-slili-intimnoe-video-kazakov-lnr-18.htm
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Мабуть, саме оці кізяки перед НР регалися на Цензорі під пєтушиними ніками та випорожнювалися ************** та українофобними висерами з незграбними потугами на "манєрность". Його в деактив - а воно з новим ніком "ой, ма-альчики, я не ма-а-агу... в этой недостране или педики, или быдло - поэтому я такой пра-а-ацивный... кому минетик сделать?"
...
А потім відсмоктали одне в одного - і норм. Любо, братцы, любо!
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прям в лесу мечтают о гейропе Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка - Цензор.НЕТ 8724 но казак удолой спас своей щекой товарища, ********* **** слов нет.
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А ведь текст и слова звучат с такой интонацией и с такой неуверенностью, что наверное не с одного десятка дублей записали.
Нашим ещё учится и учится врать, но росею по-другому не победить
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Разве сейчас они террористы? Петя еще их 3 года назад перестал называть террористами. Ето же торговые партньоры и тамженашилюди, которые полюзуются всеми благами которые им предоставляет Украина бесплатно.
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Яка різниця? Вони теж громадяни України.(С)
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Это ты себя "изобразил"?... Знаешь, похоже... Ты именно таким образом, во всех "помойках", тут, копаешься
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До 1936 года Деда Мороза не было, партия поставила задачу, придумать!
Был какой то Дед Трескун, в старых страшилках, который нападал на поздних путников и как то там шалил со своей внучкой/племянницей по сугробам (инцест) - вот его и взяли за основу для детишек, будущие крепоносцы! Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка - Цензор.НЕТ 4116
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Морозко был. Его так и изображали как деда Мороза и называли еще Морозом Ивановичем. Сказка "Морозко" это же народная сказка. Морозко - Марфуша
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не было никакого деда мороза под елкой... и елка была недоделанная рождественская, антисоветская... поэтому в срочном порядке и придумывали - спорить о прототипе можно долго. Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка - Цензор.НЕТ 1064
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честно говоря, большинство русских народных сказок, передраны из европейских, у тех же братьев гримм...
даже игрушка-матрешка, спиз...жена у японцев.
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не знаю радіти чи сумувати... в принципі хай палять як не мають чим заййнятись
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бідненькі, гуманітарка путінсьа не завезла феєрверків. прийшлось організовть заміну.
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Чудово. Дай їм, Боже, побільше таких феєрверків Терористи "ЛНР" влаштували перестрілку і спалили будинок у новорічну ніч, - розвідка - Цензор.НЕТ 5060.
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Скажуть "хунта ДРГ" прилєтіла на дроні й стріляла й палила. Знайдуть якусь шмару котра скаже "я сама відєла вот вотжтімі глазамі" й решта населення повірить. Тих хто буде сумніватися (1-1.5 чел.) Заберуть на "бесіду" у так зване мгб й усе іньше рабонаселення линири "повірить".
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я всегда говорил...пагано работает наш "минстецьзвиздець"....надо их между собой по-чаще стравливать...мульки запускать...ненависть друг к другу разжигать...глядишь... и нашим от этой "междоусобицы" маленькая польза будет... меньше в наш бок стрелять-взрывать будут!
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