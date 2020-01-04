 Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини на сторінці у фейсбуці.
Передача бойової техніки відбулася напередодні - в останні дні 2019 року.
Інформація про кількість переданої техніки не розголошується.
"Сьогодні, в останній день 2019 року, сталася справжня зимова казка: наша бригада отримала цілу партію крутих і новеньких новорічних подарунків. Це броньовані бойові машини "Козак-2", - написали в пресслужбі.
ви не розумієте поняття "відкат" ))
що таке пєтя не мав доступу до бюджету ?
Не мав..
З ним просто ділились
Российский Тигр vs. крымский бордюр
У січні 2018 року стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод
У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державні кошти.
У січні 2019 року "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251".
Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" був перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідав за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
Невидимки мля
Вчера в обед видел такой автомобиль в Киеве, на бульв. Вернадского!
Если честно - производит впечатление муляжа - столько наворочено - сверху башенка, везде выступы и крючёчки....
Такие вещи сперва на фронте годами нужно обкатывать....
А если в мировом масштабе, то разогнали рыгоаналов, разгоним и ЗЕбилов.
"Если честно - производит впечатление муляжа - столько наворочено"
Міноборони закупило лише десять нових бронемашин
Всього на заводі виготовили 100 машин «Козак-2». Більше всього машин, півсотні, справді купила Нацгвардія. Близько двадцяти придбали прикордонники. Міністерство оборони закупило всього 10 бронемашин. Хоча, за словами розробників, машина в першу чергу робилася для Міністерства оборони.
Пєтя у першу чергу оснащував мєнтів..
З НАДІЄЮ ,ЩО ВОНИ ЙОГО ЗАХИСТЯТЬ ПІСЛЯ СФАЛЬСИФІКОВАНИХ ВИБОРІВ 2019..
Готувався,Бл..ть,наперед...