 Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини на сторінці у фейсбуці.

Передача бойової техніки відбулася напередодні - в останні дні 2019 року.

Інформація про кількість переданої техніки не розголошується.

"Сьогодні, в останній день 2019 року, сталася справжня зимова казка: наша бригада отримала цілу партію крутих і новеньких новорічних подарунків. Це броньовані бойові машини "Козак-2", - написали в пресслужбі.

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