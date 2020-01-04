EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  8728  89
Все про:озброєння (1182) 81 окрема десантно-штурмова бригада (7) ЗСУ (424)

 Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України отримала партію броньованих автомобілів "Козак-2" виробництва НВО "Практика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини на сторінці у фейсбуці.

Передача бойової техніки відбулася напередодні - в останні дні 2019 року.

Інформація про кількість переданої техніки не розголошується.

"Сьогодні, в останній день 2019 року, сталася справжня зимова казка: наша бригада отримала цілу партію крутих і новеньких новорічних подарунків. Це броньовані бойові машини "Козак-2", - написали в пресслужбі.

Читайте також: "Укроборонпром" виконав 98% держзамовлення, передавши військовослужбовцям майже 5 тисяч одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168318
 
   
 Топ коментарі
 
Как говорит главзебил - какая разница... у земразей один флаг - белый.
 показати весь коментар
 
А у чому проблема? Скажи своєму Путіну, хай забере ваших "іхтамнєтів" з Донбасу і Криму, вивезе звідти всю ту зброю і боєприпаси, які він туди напер, і наші хлопці з задоволенням припинять цю "безглузду кроваву бійню" та повернуться додому...
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
 показати весь коментар
 
Какие бронеавтомобили? Зебилы же говорили что Порох армию разворовал Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ - Цензор.НЕТ 8047
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как говорит главзебил - какая разница... у земразей один флаг - белый.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А разница большая так как зебилам это наследие Пороха нужно будет продать в братскую Россию
 показати весь коментар
 
 
Лишехромосомное, расскажи, что все разработки и запуск серийного производства начались при Монике с 21 числа.
 показати весь коментар
 
 
наслєдіє пороха -це неякісні "Барси" (козак -це приватна фірма "Практика") і бронекатери "Гюрза", котрі росіяни повернули -"на...уй оні нам нада"
 показати весь коментар
 
Лахта, можешь процитировать даже Киселёва с Соловьёвым или Дубинского с Г+Г - какие бронеавтомобили Порошенко продал в паРашу.
 показати весь коментар
 
 
Знаешь, не думаю, что Раша нуждается в поставках украинского оружия. Это нонсенс. "Новейшие" разработки оборонпрома, это 60-70 годы совка. А вот канхветы "Рошен" продаются.
 показати весь коментар
 
 
Лахта, ты бубы или касторского нажрался, когда в предыдущем посте, под статьёй о бронеавтомобилях, намекал, что Порошенко всё продал?
 показати весь коментар
 
 
Росіяни при Зєлі почали наладочні роботи на АвтоЗазі по випуску Лад. Біжи, а то прогавиш. Какая Разніца.
 показати весь коментар
 
Классно бы еще Николаевский судостроительный, Южмаш, Моторсич.... реанимировать. У самiх кеби нема.
 показати весь коментар
 
особливо тупим..
ви не розумієте поняття "відкат" ))

що таке пєтя не мав доступу до бюджету ?
Не мав..
З ним просто ділились Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ - Цензор.НЕТ 7566
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Там этот металолом не нужен,разве что Грузинам
 показати весь коментар
 
Бронеавтомобили тоже от мамы Дубинского в подарок
 показати весь коментар
 
 
Какие бронеавтомобили? Зебилы же говорили что Порох армию разворовал Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ - Цензор.НЕТ 8047
 показати весь коментар
 
 
Ты тупая биомасса он армию не разворовывал а наживался на армии
 показати весь коментар
 
 
у зебілов одне у черепку, що рогаті колись виригали, то вони це завжди повторюють... ну не дебіли, чи яка там разниця!!!!
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, а Портнову ты об этом рассказал, а то он уже не знает - Что Порошенко пришить?
 показати весь коментар
 
порохо лишь продал раше територию Украины, чтобы его бизнес в рашке не трогали... Как там хорошо продаются богданы в рашке, а порохосос?
 показати весь коментар
 
 
Авто заз, почав виробництво російських авто, знову Порох наживається?
 показати весь коментар
 
 
Не забудь зебил еще прокукарекать , что Порох брата убил...и в землю закопал .
 показати весь коментар
 
 
Тоже самое, но с большим удивлением говорили те чушкари из ********, когда их в 2014-ом. брали в плен украинские пацаны во вьетнамках и спортивных костюмах с калашами Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ - Цензор.НЕТ 5424
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нагадаємо:

У січні 2018 року стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод
У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державні кошти.
У січні 2019 року "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251".
Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" був перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідав за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.
 показати весь коментар
 
А у чому проблема? Скажи своєму Путіну, хай забере ваших "іхтамнєтів" з Донбасу і Криму, вивезе звідти всю ту зброю і **********, які він туди напер, і наші хлопці з задоволенням припинять цю "безглузду кроваву бійню" та повернуться додому...
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
 показати весь коментар
 
 
То ж ;Смицький; Інтернет-сепаратист з Конотопу. Все чекає ;рюсскій мір;.
 показати весь коментар
 
 
Вже і стріляти припинили, а сепарня все воює.
 показати весь коментар
 
 
1943 рiк - *Ліпше б відпустили хлопців додому, припинивши цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню*.
 показати весь коментар
 
 
Это ж надо ! Пороха уже пол года нет,а наработки его так и прут ! Причем именно после его ухода ! Во какая сила инерции ! ))
 показати весь коментар
 
 
"Дебилоид", есть такое понятие "заказ"... И есть такое понятие - "программа поставок"... Для примера - царя скинули в феврале 1917-го, а в феврале 1919-го США закончили поставки в Россию партий оружия, заказанного ещё царским правительством("винчестеры", например, под "русский" патрон)... Просто получали его уже белогвардейцы...
 показати весь коментар
 
 
Придурок, этот заказ, не исключено, был сделан год-полтора назад!!! Я тебе именно об этом написал! А год назад "зелёными соплями" и не пахло!!!
 показати весь коментар
 
 
Это автомобили из проклятых наридом времён, когда Мальдивский оффшор обворовывал армию... Фу...
 показати весь коментар
 
 
Может эти автомобили прорвались через временную дыру коридора,куда порошенко ходил прятать наворованное и по беспечности не притянул как следует дверь ?
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, беги быстрее в ГБР и в стопроцентное, пока ты не забыл - что Порошенко украл.
 показати весь коментар
 
 
Гарні машинки, саме те, щоб рогатих знищувати!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это машина не для боя, а для передвижений в прифронтовой полосе, ну там в сельпо за горилкой сгонять можно. Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ - Цензор.НЕТ 3297
 показати весь коментар
 
 
Доедаем вложения "воровской" власти и будем сосать лапу власти "честноплюйской"?
 показати весь коментар
 
 
По документам вроде есть, а по факту - нету
Невидимки мля
 показати весь коментар
 
Сказали б вже 5 шт. Бо "партія" - це вже щось таке невимірне...
 показати весь коментар
 
 
Для уЗеленских и всего зелектората пять извилин на всех, так это - партия Слуг народа, а 5 бронеавтомобилей это - не партия?
 показати весь коментар
 
 
Навіть "дві" - партія. Просто зебілам не дано зрозуміти, що машини такого класу зазвичай робляться чи не поштучно. А вже, якщо закладено і виготовлено 5 - вважається серією...
 показати весь коментар
 
 
Ха, бывает же такое!
Вчера в обед видел такой автомобиль в Киеве, на бульв. Вернадского!
Если честно - производит впечатление муляжа - столько наворочено - сверху башенка, везде выступы и крючёчки....
Такие вещи сперва на фронте годами нужно обкатывать....
 показати весь коментар
 
до речі, обкатувати, як і медичні автомобілі (накприклад, Богдан, за які свого часу було стіки пистьошу). Обкатка в робочих (бойових) умовах одразу виявить недоліки, без яких ніколи не буває.
 показати весь коментар
 
Муляжи - это на твоей родине, на кацапии. Помнишь ваш танк "срамота"? Так это был трактор ЧТЗ, обшитый фанерой. А "Козак" как раз на войне с кацапским быдлом испытали. Он режет и давит козломордую кацапню так, как надо. И ты правильно сделал, что не приблизился к нему. Он козломордую кацапню сразу вычислячет, по обосранным штанам и автоматическа лаптекопытных уничтожает. Проверено на фроне.

А если в мировом масштабе, то разогнали рыгоаналов, разгоним и ЗЕбилов.

 показати весь коментар
 
 
Твоя глупость - вовсе не синоним патриотизма. Ты читать умеешь?
"Если честно - производит впечатление муляжа - столько наворочено"
 показати весь коментар
 
 
2017.Жовтень.
Міноборони закупило лише десять нових бронемашин
Всього на заводі виготовили 100 машин «Козак-2». Більше всього машин, півсотні, справді купила Нацгвардія. Близько двадцяти придбали прикордонники. Міністерство оборони закупило всього 10 бронемашин. Хоча, за словами розробників, машина в першу чергу робилася для Міністерства оборони.

Пєтя у першу чергу оснащував мєнтів..
З НАДІЄЮ ,ЩО ВОНИ ЙОГО ЗАХИСТЯТЬ ПІСЛЯ СФАЛЬСИФІКОВАНИХ ВИБОРІВ 2019..

Готувався,Бл..ть,наперед... Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ - Цензор.НЕТ 4969
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору