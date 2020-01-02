 "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, правоохоронці запросили затриманого в службове приміщення, щоб повідомити про рішення про відмову в пропуску через кордон. Але чоловік виявив агресію і накинувся на співробітників ДПСУ, які були змушені локалізувати дії порушника.
Щодо нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.
А Турфирма не ознакомила с правилами пересечения границы..
А за побажання - дякую, але маю чудову дружину і знову одружуватися не планую.
Дерьма я кучу навалю...
Я двойника себе здесь сотворю
Дерьма я кучу нА стол навалю...
Кожний українець повинен пам'ятати, що кацапо-ординські матюки є іржею для його душі. І взагалі, кацапська матюки в людних місцях, в установах, при дітях повинні бути заборонені в Україні, за них штраф та виправні роботи.
Сунул, вынул - бежать!
Аби ще так поліція ложила пикою на асфальт мажорів і бидло, які випускають лайно з рота.