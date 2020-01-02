 "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, правоохоронці запросили затриманого в службове приміщення, щоб повідомити про рішення про відмову в пропуску через кордон. Але чоловік виявив агресію і накинувся на співробітників ДПСУ, які були змушені локалізувати дії порушника.

Щодо нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.

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