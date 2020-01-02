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Все про:аліменти (67) Бориспіль (288) Держприкордонслужба (2357)

 "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами. ВIДЕО

Першого дня нового року в аеропорту "Бориспіль" на 36-річного чоловіка спрацювала база даних щодо обмеження йому виїзду з території України через невиплату аліментів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, правоохоронці запросили затриманого в службове приміщення, щоб повідомити про рішення про відмову в пропуску через кордон. Але чоловік виявив агресію і накинувся на співробітників ДПСУ, які були змушені локалізувати дії порушника.

Щодо нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу направлено до суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Служба безпеки аеропорту "Бориспіль" вилучила у пасажира гранату, - Нацполіція. ФОТО

Я вам сяду тут купу навалю гівна: прикордонники в Борисполі не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168179
 
   
 Топ коментарі
 
В Дубаи слетать с шалавой есть бабло, а на алименты нету = правильно паканули урода .
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Щось мені підказує, що він москаль. Типова біхевіористська модель - в будь-якій незрозумілій ситуації наваляти "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам - Цензор.НЕТ 7974 (у зрозумілій теж)
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от куда ты знаешь что он летел на отдых, и что летел за свои деньги? Петух!
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У тебя там Кузя сгорел, а ты на украинском Цензоре ошиваешься. Бегом валежник собирать, пока разрешают "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам - Цензор.НЕТ 3689
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Что ты уже? Ну молодец, только новый год начался, а у тебя рот уже занят )))
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Номерованный. Слово "откуда" пишется слитно. Значит ты летел в Эмираты бомжевать. Там больше подают.
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*********** (это кстати раздельно пишется или слитно?), а твою ущербную голову не могла прийти мысль, что человек мог ехать в командировку, на работу, на переговоры? У вас нищебродов такой стереотип - раз в Эмираты, так сразу олигарх на отдых в 5 звездочный отель.
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........ему не зачитали права и адвоката не предложили.
А Турфирма не ознакомила с правилами пересечения границы..
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Его не арестовали, чтобы права зачитывать и адвоката предоставлять.
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Неправда. Если он летит через турфирму, то там обязательно указывается, что бы убедился , что нет препятствий вылета за границу и про детей несовершеннолетних прописано.
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Зубожілий зебіл повинен страждати! Таке сказати міг тільки кацап та лохторат ЗЕ.
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Та ні - найбільш відомий аліментчік - то якраз улюбленець соєвої ботні Антін Мухарський - заядлий порохобот. Тому не треба брехати та перекручувати - цей скот так само як і Мухарський може бути порохоботом, бо серед прихильників Порошка такий саме процент як порядних людей, так і мерзотників, як і серед прихильників Зелі.
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Одружишся на такій ватніце-развратніце як Сніжана - теж втечеш, як Мухарський.
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Вони там один одного варті - що Єгорова стерво ватне, що Мухарський - мурло шизануте.
А за побажання - дякую, але маю чудову дружину і знову одружуватися не планую.
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Так якщо вони одне одного варті, чому ви тоді звинувачуєте саме Антіна?
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У ЗеБілів відсутня елементарна логіка. Це типове для них явище.
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Хочется посмотреть как он быковать будет при полиции или в отделении хочется по человечески чтоб его мусора отметелели чтоб урок был на будущее как следует себя вести когда к тебе обращаются в вежливой форме,а то мусора пи..ят невиновных людей часто а если такого или тех что быкуют на патрульных когда виновны 100%, только за
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А еще говорят,что реформы не идут.Если таких мудаков "пакуют",то еще как идут.Красиво припечатали.Приятно смотреть.Ну, в общем так.Погранцам-премию.Мудаку штраф,и побольше.Любовнице его-валидолу.И....Следующий...
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с любовницы еще получить надо, летит одна в 2 местный номер, снимет кого захочет, походу ее рук дело.
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Цікаво, що тут дискусія звелась до того, кого він підтримував на виборах. Хіба це взагалі важливо? Звичайний паразит, який вважає себе вищим за закон, хіба до його поглядів комусь має бути діло?
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так правильно кажете!!!! Казав жеж президент "яка ризинца"!!!
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Не можна ділити всіх людей на дві категорії і присвоювати протилежній всі негативні якості у світі. Такий поділ мало того, що не має жодного наукового підтвердження, а ще і вганяє у депресію і позбавляє бажання щось робити.
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Не все, а только зеленое разжижение мозгов.
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"я вам тут як навалю себе!" (с) В. Голобородько-Членограйченко
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контрольное слово было НАВАЛЮ, погранцы мысленно представили какая будет пересменка на Новый Год с кучей гуана
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Себе я двойника здесь сотворю -
Дерьма я кучу навалю...
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Непогано... А якщо так?

Я двойника себе здесь сотворю
Дерьма я кучу нА стол навалю...
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"Я вам сяду тут кучу навалю говна", после такого поворота, любовница сказала пакуйте, мне сырун такой не нужен.
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А Порошенко таки улетел в Дубаи. Под своим именем?
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Кстати, а где сайтовский Папа Карло? Как-то даже скучно без него ))
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Сюрпрайз... Проблема в тому, що обломати виїзд можуть і за копійчаний адміністративний штраф, про який ти ще навіть не знаєш. Напр. Порушення ПДД.
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зайди в интернет банкинг и заплати делов 1 минута
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А На шо тебе Приват24? Или ты такого не знаешь?
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ограничить выезд можна только по решению суда
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За мати треба було б його на 15 діб підмітати вулиці...А є такий закон?
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У нас бы тогда вся ВР улицы подметала бесконечно.
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100 відсотків.

Кожний українець повинен пам'ятати, що кацапо-ординські матюки є іржею для його душі. І взагалі, кацапська матюки в людних місцях, в установах, при дітях повинні бути заборонені в Україні, за них штраф та виправні роботи.
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Саме скорочення від кацапских матюків. Допустимі по відношенню до москальської сволоти.
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ну, это парадигма выживания самца какакурта /черной вдовы/, если не успеет сбежать, то самка сожрет заживо. В отличии от человека его предсметные муки недолги, а мужиков жены "жрут" всю оставшуюся жизнь! "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами - Цензор.НЕТ 6534
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Ото сразу видать - хам и быдло, понятия не имеющее о французском культурном наследии. Если бы прочитал роман "Жиневра" Ива Гандона, интересовался бы творчеством художника-иллюстратора Пьера Гандона и гравёра Гастона Гандона, глядишь, и не был бы должником по алиментам.
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Явно зетипилл. такой весь "а вы представьте" со шлюхой в Дубаи...А вот она - реальность.
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Вон Гонтарева с Луциком, Кононенком и еще сотней казнокрадов с миллиардами долларов за бугор свалили и никто от них алиментов не требовал за изнасилование страны и 40 миллионов людей.
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Боже, так тебя трахнули в зад? Кто же из этих бандитов? Срочно в суд!
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А может. это вы друг друга сделали вместе, зетипиллы?
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Ну да, а беня не только миллиарды за бугор вывел, но еще и срет тебе на голову при этом на голубом глазу.
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А шото за веревочка у погранца на руке? Он тоже " а вы представьте"?
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А погранец-то с красной нитью на запястье левой руки, которая ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями. Возомнил себя Шелленбергом и Мюллером из «17 мгновений весны», нарушавшими установленную форму одежды.
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это случайно не антин мухарский? он даже голый бегал перед оболонским судом))
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мажора начал корчить - наверное меняютса времена
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Ограничивать право передвижения можно только уголовникам. В бывшем СССР дурная тенденция: из-за невыплаченных долгов человека могут ограничить в его свободе. Это недемократично.
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В СССР мне вообще не разрешали даже в погранзону вьезжать. Алиментщик и есть уголовник. Тем более, судя по видео еще и хам.
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Очень интересно, откуда Вы этот бред строчите? Если действительно из Австрии, то попробуйте почитать австрийские законы о правах детей и правах родителей. Если же со смердячей ...то вопросов нет!
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Адекватна реакція прикордонників на неадеквата.

Аби ще так поліція ложила пикою на асфальт мажорів і бидло, які випускають лайно з рота.
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нічога дзіўнага - тыповая этнічная руская свіння.
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Розумію людський фактор, але спілкування держслужбовця має бути державною мовою,а також реакція на неповагу має бути миттєвою і адекватною
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Якесь гімно на патичкові, розсмирділося. В Дубаї, економ класом воно летить. Тьху.
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