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 Депутат Миколаївської облради погрожував патрульним пістолетом, йому оголошено підозру, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція заявила, що депутату Миколаївської обласної ради оголошено підозру через те, що він погрожував пістолетом патрульним поліцейським.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ. Правоохоронці також опублікували відео інциденту.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль Toyota 24 грудня близько 1:25 в Березанському районі на Миколаївщині. Зазначається, що "водій порушив Правила дорожнього руху, зробивши обгін патрульного автомобіля, перетинаючи суцільну смугу".

"Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи в салоні, дістав пістолет, перевів його в бойову готовність, і повідомив, що має намір застосувати зброю. Аргументував тим, що він не впевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. На вимогу поліцейського приховати зброю і надати документи, водій різко почав рух, намагаючись втекти", - йдеться в повідомленні.

Після цього патрульні наздогнали водія і заблокували його автомобіль.

"Виявилося, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

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На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч.1 ст.122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" і ч.2 ст.122 "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху".

Крім того, за погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначається, що пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили і направили на експертизу.

Сьогодні, 2 січня, за підписом в.о. прокурора Миколаївської області депутату оголошено про підозру у вчиненні злочину. Найближчим часом судом йому обрано запобіжний захід.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168174
 
   
 Топ коментарі
 
если депутат надо было сразу мордой в асфальт , сидит волыной махает , коп молодец
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Где-нибудь на "западе" его бы сразу "завалили", а потом уже разбирались...
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что грошей нехватило на выкуп, гонялись с 24.12.2019г. по 02.01.2020г.
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Сейчас набегут ганфайтеры и будут рассказывать про необходимость владения оружием.
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Вітріти в казки патрульних себе обманути. Особисто я не довіряю ціє ОЗУ у вигляді ********** полюції..
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Фу какая гадость этот коп. Мужик правильно его охарактеризовал - ЧМО. Кстати а уже разрешено тормозить автотранспортные средства за пределами населённых пунктов, да ещё и ночью. Если бы я ехал с семьёй и меня так же пытались остановить я бы хрен стал. Ну его нах - лучше штраф.
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мусорской неадекват,тупо добался до человека..

чмошник и хам - тут и не поспоришь..
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Тебе лучше 9 грамм, и не в горло, а в тупую башку
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просмотрел видео, непонятно почему остановили, адекватный мужчина, нормальное желание, разговаривать не в поле в кромешной темноте, сопроводили до села, на заправке, или на безопасном освещенном участке провели проверку документов, при подставе если не было в машине 3 сотрудника, могли и патрульку угнать, не утверждаю но раньше было право не останавливаться в ночное время, а ехать до ближайшего поста, или населенного пункта.
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Ты что зебил? Или слепой? Он вообще то через сплошную полицейских обгонял.
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А хто сказав що не можна обогоняти? Читай ПДД, мусорьє їхало навмисно меньше 30 км, щоб спровокувати. Аваківська падаль це є ОЗУ
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Повылазило? Они больше чем 30 км ехали. И что значит специально? Ловят диарейщиков? Так правильно, пусть ловят.
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И где угроза оружием, НЕ ВЕРЮ!
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А пристрелить за угрозу жизни полицейского можно?
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Пусть Аваков посмотрит на Новую Полицию. Ни знания Правил дорожного движения ни уважения к людям.зато гонору,а как же хозяева жизни!
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быдлодепутат, по-твоему - это люди? Ты почитай, что о нем пишут на николаевских сайтах. Или ты просто решил показать, какой ты недалекий?
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А если бы это был не депутат а обычный человек, допустим АТОшник или фермер? Или тебе "далекий" по барабану?
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а обычный человек, допустим АТОшник или фермер? если первый, то сперва ргд, потом рпг, а если второй, до машины бы не дошли в навозе увязли.
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Ось такий пинсионєр Служби Безпеки України)))) . як з поліцією розмовляє, так і з усіма людьми нижче свого "рангу"... Бидло
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Просто зайдіть па силке на ЮТУБ і напишіть все думаєте про цю саму ганебну установу в МВС як ********* полюція..до речи всей непотріб зосереджено там в ДПП під керівництовом Жукова. Всі хто там був чи хоч раз зустрічався з ними знають що це є ОЗУ
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мусорилы паганые .... шакальё... где запись с камеры первого , который подошёл к водителю? - нет, срезали, сразу переключение на второго, на 3:14 сами пересекают сплошную при обгоне.
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Во первых- в стране война,шереметов валят,и т.д водила прав,в своей тачке хоть хер можно доставать,это его имущество,то что эти Пи..ры,СПЕЦИАЛЬНО ехали медленно,ПРОВОЦИРУЯ НА ОБГОН,а потом домахались до водилы, и " Ты хто такой шобы мине тут рассказывать", выгнать нахер этого мусорокопа
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"Если автомобиль останавливают в темное время суток на неосвещенном участке дороги люди в форме сотрудников ГАИ вне населенного пункта, то водитель имеет право предложить проследовать до ближайшего места ( например АЗС), где он может в безопасной обстановке убедиться в том, что данные люди действительно является сотрудниками ГАИ, выполняющими свои непосредственные обязанности. О сложившейся ситуации необходимо сообщить по телефонам горячих линий ГАИ (044) 272-46-59. или позвонить в милицию по телефону 102."

Мне всё равно кто этот водитель. Он в самом начале предложил проехать до села. Больше чем уверен, что видео обрезано и первый ствол достал этот неадекватный писюн в форме полиции, а потом уже и мужик.
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Это если нет патрульного автомобиля.
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Дайте ссылку на пунк ПДД, где об этом сказано ?
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если депутат надо было сразу мордой в асфальт , сидит волыной махает , коп молодец
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Цілого депутата обласної ради абідєлі. Бідолага наслухався жахливих розказнів Пашинського, і давай пісталєтік теж показувати.
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Где-нибудь на "западе" его бы сразу "завалили", а потом уже разбирались...
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едет мусор в автобусе. тут заходит бабка и он уступает ей место, и тут пассажиры : -Посмотрите , какая у нас новая полиция стала вежливая, культурная , внимательная !
мусор от такой хвальбы аж возгордился и такой :
-А шож вы думали граждане, вы знаете как нас за это ябуть....!
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Для вечно ватных комментаторов типа Александр Иванов 29ff5b68 и Александр Красиков он герой..

А нормальным людям объясняю, что ватник Вадим Олабин при Яныке был сбушником, сначала в Николаеве в отделе К, потом перед войной в Донецком СБУ.. Люстрирован, был регионалом теперь в Николаевском облсовете в в Медведчуковском ОБЗЖ! За сбушную зарплату в Донецке успел прикупить Land Cruiser 200.. Гавно ещё то..
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В решето это гавно надо было превратить.
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украина не будет лидером пока вот таких депутатов за такие поступки не будут доставать из машин и ложить в черные полиэтиленовые мешки. ну вот в какой стране можно угрожать полиции пистолетом и остаться живым?
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с этим быдлом мягко говорили.. - в штатах с отстреленной рукой и разбитыи ыблом сидел бы уже свою 5-ку...
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