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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (7897) ДБР (745) Головань Ігор (25)

 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань. ВIДЕО

Суд доручив адвокату п'ятого президента України Петра Порошенка Ігорю Голованю вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки до суду. Сьогодні він намагався це зробити, але у нього не вийшло з низки причин.

Про це правозахисник розповів журналістам під час пресконференції біля будівлі ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Суд доручив особисто мені вручити зазначеним слідчим ДБР повістки про їхній виклик на судове засідання, яке відбудеться 14 січня поточного року", - розповів Головань, додавши, що сьогодні він спробував передати повістки, але троє з чотирьох слідчих виявилися у відпустках, а ще один не знайшов часу, щоб вийти і забрати повістку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР не впоралося з першочерговими завданнями за підсумками 2019 року, - заява Держбюро

Адвокат додав, що в разі, якщо йому не вдасться вручити слідчим Держбюро розслідувань повістки до суду, він буде наполягати на їхньому примусовому приводі до суду.

"У супровідному листі ми пишемо, що якщо мені з тих чи інших причин не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, то ми будемо клопотати про примусовий привід свідків до суду", - сказав адвокат.

Головань також повідомив, що завтра, 3 січня, він спробує повторно вручити повістки слідчим ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168171
 
   
 Топ коментарі
 
Просто зеленая шмаркля очень хорошо знает: на "мародера", как вы называете Порошенко, у них ничего нет. От слова совсем. КаллоМойша (иначе говоря бабушка Беня) заплатила несколько миллионов долларов частным детективным агентствам за компромат на "мародера". Результат: ноль. От слов совсем ничего. Отрицательный результат- тоже результат, не так ли?
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Не посадит. У него ничего нет. К тому же зеленая шмаркля понимает, ему самому осталось сидеть на Банковой всего ничего.
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Петю вызывали в суд,а он не ходил.- Его сначала принудите. К тому он уже прикосновенный. Хотя...Бррр..Об него прикоснуться,шо в дерьмо измазаться ))
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Мой, хло', сараче! То ж бо ніц ютуба - одійдіт а борзо, буди отік люстров кленцувати-єс!
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Шо значит не выйожувайся?! А может мне нравится... Ты ж тут не один Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8889
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 ч.3 часа назад

Зе: Любити Україну значить любити ВСІХ українців.
Відеодоказ, що Зе не любить Україну, тому що не любить громадянина України секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.
А у нього між іншим в паспорті написано не розбійник, і не бандит, а громадянин України.

https://twitter.com/i/status/1212651775792177152
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1 8 ч.8 часов назад



Еще раз про какую разницу. Кто помнит что сделала русня после аннексии Крыма в первые же дни? Подмели улицы? О нет они убрали памятник Сагайдачному. Потому что они имперцы и прекрасно знают как важны символы в сознании людей.
Разница есть и внушить хохлам обратное из задача #1.
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Невже ви думаєте що ФСБ не шукало компромат. Добавте журнашлюх і інших . На виході "0". Як би щось було "соловьіний помьот" вже б ввесь телеєфір загадив.
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Заказным письмом, с уведомлением о вручении.
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Я тоже впервые слышу, чтоб суд поручил адвокату истца разносить и вручать повестки)))
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Ну, для надёжности может и правильно. А то при "телефонном праве" можно и на почту позвонить из ОП, приказать чтобы почта "потерялась".
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Ольгинские перевозбудились Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9370
У них там явно стоит сигнализация - как только где-то на форуме выскакивают слова "суд", "ГБР", "Порошенко" - все сразу одновременно бросают пить чай и кидаются постить про "мародера".

Родные!
8 месяцев ГБР рыло.
12 месяцев рыли частные детективы бени.
5 лет рыл из Москвы портнов.

Результат: 0,0000...00.
Расслабьтесь.
И получай(те) удовольствие
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У зеленого стада от одного только упоминания фамилии Порошенко...расслабляется кольцевая мышца...и стадо начинает срать...жиденьким...
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да это не зебобики! Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1414
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.

это совершенно четко организованная команда, которая вбрасывает дерьмо, вбрасывает массированно и по команде.
это классический стиль рос-пропа - посмотрите любой российский новостной выпуск.
там четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
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Короче, ведут себя как они есть: поганая гопота из грязной подворотни.
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3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абырвалг армию" и т.п.)

fixed
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Крав, брехав, ховався.. Крав, брехав, ховався... і так пять років, так що це факти, постами тут і не пахне..
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Панове вы действительно думаете, что посадка пе это борьба с коррупцией , а не ее имитация Только когда маленькое злобное существо начнет посадки своих друзей и покровителей типа Бени , а затем посадит пе - я действительно поверю , что в этой стране начали бороться с коррупцией , а не ее имитация и что кто то с кем-то сводит счёты за свои прошлые обиды
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Когда на ЧПУ научатся извилины нарезать в мозге, тогда хоть одна извилина поможет рассмотреть, что на Порошенко лили те, кто привёл Зелемойского к власти...
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Да здесь даже не в именах Порошенко или Зеленский , а о том когда и кто в этой стране действительно начнёт бороться с коррупцией и проводить реформы
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Они этого не поймут никогда, для них идол - ВСЁ!

Сдохнет завтра Порошенко (Зеленский, Тимошенко), на послезавтра они выберут себе новое божество...
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новый анекдот - у порошенки нашли "честь" )))))))))))))))))))
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Портновский суд не знал, наверно, что следователи в отпуске, когда заседание назначил на 14 января, а выяснить это было не по силам...
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Давите ее, порохоботы, давите! Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4866
Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 151
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Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера»17 декабря 2017/ мировое правительство, Сорос, масоны и пр.-по сути мировой еврейский капитал.Израильские флажки долбили с утра до ночи: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода (для кого? Для сбежавших из Украины мигрантов?) больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают /организованного петей и путей расстрела под Иловайском 24.08.2017 20:25

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Спам так спам.Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо.Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут. И дурное дело-не хитрое.
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защита чести порошенко - я аж салатом поперхнулся Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 916
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Салатом - то ще стать біди. Гірше було б настоянкою глоду або скломиєм.
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Кажись, у Петра катушки уже полностью съехали! Ты еще вручи повестки Трампу или Меркель? Из-за пустой головы и адвокату покоя в выходной день не дает! Я представляю, как эту шестерку Петра будут и завтра "футболить"!

Петро, явись с повинной! И срок будет чуток меньше и наручники на допрос одевать не будут!
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Дыбилёнок ванючий, ты уверен что судебные повестки бывают только Порошенко?
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може Педро хоче бути доставленим з мішком на голові? )))
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Може простіше домовитись з Вєнєдіктовою,щоб викликала підлеглих,чи домовилась про їхню зустріч з адвокатом ? А може флешмоб об'явити "ЗНАЙДИ СЛЄДАКА # "?
Тут кацапи на огоньку голубому ,Зєліка-прєза вчергове обісцяли:
https://www.facebook.com/100015255242893/videos/778728819312286/

А він так старався....
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Петю посадят после того как клоуна повесят верх ногами
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Свинохряк продолжает игнорировать повестки в ГБР, можеть быть, уже пора и власть к мародеру употребить???
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Це ви про смотрящєго за Кривим Рогом Юзіка?
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Надругались над мальчиком Петей.. Честь поругана.. А был ли мальчик и была ли честь?
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Действительно, о какой чести идет речь?
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Лондонский суд доказал что есть, заставив BBC выплатить материальную компенсацию.
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Адвокат этот старый и толстый.
А подстеречь на выходе с работы, к примеру?
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Когда барыга панамско-мальдивский , со своим свинарником, сидеть будет? Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8106
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так он уже в Эмираты свалил со всей своей семьей. Опять не явился на допрос. Видно есть чего бояться.
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дык все что у него есть не его )))
как думаешь есть че боятся? ))))) Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2560 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2560 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2560 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2560 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2560
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якщо ***** не запакують, Зеля втратить багато прихильників
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а от вас идиотов зеле не тепло и не холодно)))) презерватив используют 1 раз, вас уже использовали, и уже выкинули)))
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думка совкового пенсіонера дуже важлива для нас )))
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думка уважаемого человека типа меня, для вас детей должен быть неписанным законом))))
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ддададада уважаемый чел из чернигоского фавела - аха канешна канешна ))) Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8268 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8268 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8268 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8268
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Петю уже посадили вчера, 1 января. После того как он 21 апреля сбежал в Ростов.
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Чудасія! А де вона у нього взялася? Слова "честь" і Порошенко не сумісні в українській мові. Хіба мордатий цього не знає? Зовсім без головий.
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Немає честі і гідності у 73%, що обрали собі за вождя непорозуміння.
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Если Зеленский в ближайшее время не посадит соевого мародера и его камарилью, его рейтинг серьезно обвалится
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У хряків немає честі і гідності. І Порошенко не виключення.
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Петя Свинорылая Параша и честь - понятия взаимоисключающие.
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Не розумію, чого у деяких коментаторів сраки підгорають тільки при згадці імені Порошенка. Всі справи, порушені проти Пороха, з подачі ворога України Портнова. Уже через це погано смердить від тих справ. Детективи (звучить смішно по відношенню цих "правозахоронців") не повинні порушувати справи тільки за заявами гандонів, не перевіривши факти. Зараз вони як блошисті шавки порозбігалися і бояться навіть одержати повістку. Труба вже обісралася, на плівках є і голоси слідчих. Це кримінал, важкий злочин. 95 квартал розбіжиться і що тоді ці телепні будуть розповідати?
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Тривиальный мусорный троллинг, любимая игра лахтинских "бойцов информационного фронта".
Одно лишь упоминание Пороха, в любом контексте, моментально проявляет этих опарышей.
"Дискутировать" с троллем, согласитесь, глупость несусветная.
Их нужно идентифицировать и выдавливать с форума...
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саме цікаво те, що порохоботи української не розуміють
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