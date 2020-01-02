 Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань. ВIДЕО

Про це правозахисник розповів журналістам під час пресконференції біля будівлі ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Суд доручив особисто мені вручити зазначеним слідчим ДБР повістки про їхній виклик на судове засідання, яке відбудеться 14 січня поточного року", - розповів Головань, додавши, що сьогодні він спробував передати повістки, але троє з чотирьох слідчих виявилися у відпустках, а ще один не знайшов часу, щоб вийти і забрати повістку.
Адвокат додав, що в разі, якщо йому не вдасться вручити слідчим Держбюро розслідувань повістки до суду, він буде наполягати на їхньому примусовому приводі до суду.
"У супровідному листі ми пишемо, що якщо мені з тих чи інших причин не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, то ми будемо клопотати про примусовий привід свідків до суду", - сказав адвокат.
Головань також повідомив, що завтра, 3 січня, він спробує повторно вручити повістки слідчим ДБР.
Зе: Любити Україну значить любити ВСІХ українців.
Відеодоказ, що Зе не любить Україну, тому що не любить громадянина України секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.
А у нього між іншим в паспорті написано не розбійник, і не бандит, а громадянин України.
https://twitter.com/i/status/1212651775792177152
Еще раз про какую разницу. Кто помнит что сделала русня после аннексии Крыма в первые же дни? Подмели улицы? О нет они убрали памятник Сагайдачному. Потому что они имперцы и прекрасно знают как важны символы в сознании людей.
Разница есть и внушить хохлам обратное из задача #1.
У них там явно стоит сигнализация - как только где-то на форуме выскакивают слова "суд", "ГБР", "Порошенко" - все сразу одновременно бросают пить чай и кидаются постить про "мародера".
Родные!
8 месяцев ГБР рыло.
12 месяцев рыли частные детективы бени.
5 лет рыл из Москвы портнов.
Результат: 0,0000...00.
Расслабьтесь.
И получай(те) удовольствие
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.
это совершенно четко организованная команда, которая вбрасывает дерьмо, вбрасывает массированно и по команде.
это классический стиль рос-пропа - посмотрите любой российский новостной выпуск.
там четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
fixed
Сдохнет завтра Порошенко (Зеленский, Тимошенко), на послезавтра они выберут себе новое божество...
Петро, явись с повинной! И срок будет чуток меньше и наручники на допрос одевать не будут!
Тут кацапи на огоньку голубому ,Зєліка-прєза вчергове обісцяли:
https://www.facebook.com/100015255242893/videos/778728819312286/
А він так старався....
А подстеречь на выходе с работы, к примеру?
как думаешь есть че боятся? )))))
Одно лишь упоминание Пороха, в любом контексте, моментально проявляет этих опарышей.
"Дискутировать" с троллем, согласитесь, глупость несусветная.
Их нужно идентифицировать и выдавливать с форума...