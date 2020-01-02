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 Суспільство, За кордоном
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Все про:посольство (354) США (5876) Тейлор (94) Квін Крістіна (5)

 Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні. ВIДЕО

Заступниця глави місії США в Україні Крістіна Квін призначена на посаду тимчасового повіреного в справах США в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі американського посольства, передає Цензор.НЕТ.

Квін заявила, що попри зміну керівництва посольства, політика міцної підтримки України залишається стабільною.

"Команда нашого посольства і надалі буде працювати в тісному партнерстві з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України і реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє", - сказала Квін.

Нагадаємо, до кінця 2019 на цій посаді перебував Вільям Тейлор. Згідно з американським законодавством, політично призначений чиновник не може перебувати на тимчасовій посаді більше ніж 200 днів.

Читайте: З нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168165
 
 
 Топ коментарі
 
Сорос заставил зеленых принять закон о перекособоченном рынке земли?
Землю могут покупать только наши толстосумы и, наверное, кацапские с нашим гражданством.
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Усі країни частково залежні, як і всі люди -- від своїх партнерів -- і економічно, і політично. Україні дуже вигідно мати партнером США і НАТО. Не тільки вигідно, а життєво необхідно.
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Своих артистов, перепрыгнуших со сцены сразу в политику, мало?
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Не знаю. У Анатолия спросите, это он ее хочет.
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рояль зря в ролик вставили Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні - Цензор.НЕТ 1522.могут быть непонятки
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Новая куратор для соросят из Кабмина, Лещенко, Наема, Залищук. Внешнее управление рулит. Независимая Украина?
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Сорос заставил зеленых принять закон о перекособоченном рынке земли?
Землю могут покупать только наши толстосумы и, наверное, кацапские с нашим гражданством.
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Усі країни частково залежні, як і всі люди -- від своїх партнерів -- і економічно, і політично. Україні дуже вигідно мати партнером США і НАТО. Не тільки вигідно, а життєво необхідно.
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В дипломатичному світі, тривала відсутність посла і заміна його повіреною особою, є приниженням для держави. Тож можна говорити про певний негатив в ставленні США до України!
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Так і буде, доки правитиме хабадник Трамп.
Він зробить усе, щоб підняти путіну настрій.
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