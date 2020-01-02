 Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні. ВIДЕО

Про це повідомили в пресслужбі американського посольства, передає Цензор.НЕТ.

Квін заявила, що попри зміну керівництва посольства, політика міцної підтримки України залишається стабільною.

"Команда нашого посольства і надалі буде працювати в тісному партнерстві з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України і реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє", - сказала Квін.

Нагадаємо, до кінця 2019 на цій посаді перебував Вільям Тейлор. Згідно з американським законодавством, політично призначений чиновник не може перебувати на тимчасовій посаді більше ніж 200 днів.

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