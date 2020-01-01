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Все про:Новий рік (160) привітання (450)

 Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком. ВIДЕО

Любі друзі! Від щирого серця вітаємо вас з новим 2020 роком.

Кожному з нас минулий рік запам'ятається чимось своїм. Для когось це був рік здійснення мрій і сподівань. Для когось - рік розчарувань. Для когось - суміш того й іншого.

Ми вдячні вам за те, що в 2019-му ви були з нами. Разом ми стежили за тим, що відбувається в країні. Разом сумували про полеглих на фронті. Разом раділи успіхам. Разом - сподівалися, розчаровувалися і сподівалися знову.

Колектив Цензор.НЕТ бажає нам всім у 2020-му році перемоги і миру, мужності і терпіння, світла і тепла, власних сил і підтримки близьких. Ну, і щоб хороших новин було все-таки трішки більше, ніж інших :)

З новим роком! Слава Україні!

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168086
 
   
 Топ коментарі
 
З Днем Народження, Степане Андрійовичу !




Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 4894

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Дякуємо Цензору, який нас своєчасно інформує та дає можливість спілкуватися з однодумцями і опонентами, з якими у реальному житті ми не розмовляємо. З Новим роком!
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Аналогів цензора і ДТ поки не бачу ....
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Насправді, 1 січня - це подарунок від Діда Мороза сисадмінам. У цей день вони можуть спокійно поїсти вчорашнього салату, дістати приховану пляшку шампанського і поадмініструвати свою улюблену мережу спокійно, без користувачів. Про що вони мріяли весь минулий рік. Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком - Цензор.НЕТ 3867
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Цензору творческих успехов и удачи в 2020 году!
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