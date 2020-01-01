 Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком. ВIДЕО

Кожному з нас минулий рік запам'ятається чимось своїм. Для когось це був рік здійснення мрій і сподівань. Для когось - рік розчарувань. Для когось - суміш того й іншого.

Ми вдячні вам за те, що в 2019-му ви були з нами. Разом ми стежили за тим, що відбувається в країні. Разом сумували про полеглих на фронті. Разом раділи успіхам. Разом - сподівалися, розчаровувалися і сподівалися знову.

Колектив Цензор.НЕТ бажає нам всім у 2020-му році перемоги і миру, мужності і терпіння, світла і тепла, власних сил і підтримки близьких. Ну, і щоб хороших новин було все-таки трішки більше, ніж інших :)

З новим роком! Слава Україні!