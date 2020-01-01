 "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами. ВIДЕО

Відео привітань зняв для Цензор.НЕТ журналіст Михайло Ухман.

"Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!" - побажав один захисник України.

"Друзі, побратими! В першу чергу - піхота, ті, хто тримає позиції. Хочу вас привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Побажати вам здоров'я, щастя. Щоб ваші родини вас підтримували, чекали. Любові і перемоги! Слава Україні", - додав інший.

"І запам'ятайте одне: яка б не була влада, чия б влада не прийшла - вам тут жити. Ця влада - вона поїде, вона вас кине, як це робили в минулі роки. А ви будьте людьми. Слава Україні", - підсумував третій.

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