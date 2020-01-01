 "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами. ВIДЕО

Відео привітань зняв для Цензор.НЕТ журналіст Михайло Ухман.
"Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!" - побажав один захисник України.
"Друзі, побратими! В першу чергу - піхота, ті, хто тримає позиції. Хочу вас привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Побажати вам здоров'я, щастя. Щоб ваші родини вас підтримували, чекали. Любові і перемоги! Слава Україні", - додав інший.
"І запам'ятайте одне: яка б не була влада, чия б влада не прийшла - вам тут жити. Ця влада - вона поїде, вона вас кине, як це робили в минулі роки. А ви будьте людьми. Слава Україні", - підсумував третій.
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бережіть себе, хлопці !
як і ти
ЗЕленухи набувають нейтрального сірого кольору - "я за ЗЕ не голосував"
а за кого ж ти голосувало, нєдоразумєніє ?
Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч.
Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
Какие еще могут быть вопросы
Що нині ми святкуємо НОВИЙ РІК, а не новый год !!!!!!!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни Вам и Вашим родным и близким людям, наши Защитники!
Счастья, здоровья и воинских успехов!
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З Новим Роком ! Слава Україні !!!
І тебе, і родину твою- зі святом!
С НОВЫЙ ГОДОМ!
Хай вас Бог береже!
С Новым Годом, Воины! -- пусть по вам не стреляют.