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 "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами. ВIДЕО

Бійці ЗСУ і добровольці привітали українців із Новим Роком та Різдвом.

Відео привітань зняв для Цензор.НЕТ журналіст Михайло Ухман.

"Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!" - побажав один захисник України.

"Друзі, побратими! В першу чергу - піхота, ті, хто тримає позиції. Хочу вас привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Побажати вам здоров'я, щастя. Щоб ваші родини вас підтримували, чекали. Любові і перемоги! Слава Україні", - додав інший.

"І запам'ятайте одне: яка б не була влада, чия б влада не прийшла - вам тут жити. Ця влада - вона поїде, вона вас кине, як це робили в минулі роки. А ви будьте людьми. Слава Україні", - підсумував третій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прямо тут і зустрічатиму Новий рік", - захисники України готуються до свята на передовій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168083
 
   
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перший тосту Новому році "За Захисників !"

бережіть себе, хлопці !
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ВСЕХ С НОВЫМ НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ КРЫСЫ ! ДАЙ БОГ УКРАИНЕ И НАМ ЧТОБЫ 2020 НЕ СТАЛ ХУЖЕ 2019 ГОДА ! ВСЕМ -УДАЧИ, СЧАСТЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, ТОЛЛЕРАНТНОСТИ, ЛЮБВИ, РАВНОВЕСИЯ В ТЕЛЕСНОМ И ДУХОВНОМ, ВЕРЕ В СЕБЯ, В СЕМЬЮ, СТРАНУ..СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! БОЖЕ ХРАНИ И СПАСИ УКРАИНУ! ВРАЗУМИ ПРАВИТЕЛЕЙ ЕЕ И НАРОД НА ПРАВЕДНОЕ И БОГУ УГОДНЫЕ ПОДВИГИ, ДЕЛА..
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А я не буду слухати ні Пе, ні Зе. Ні один, не інший не патріот України
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здрасьте, "противcіха" !

ЗЕленухи набувають нейтрального сірого кольору - "я за ЗЕ не голосував"
а за кого ж ти голосувало, нєдоразумєніє ? "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 1228
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смотри между Мертвечуком и Рабиновичем не заблудись, "вата" запутинская ... "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами - Цензор.НЕТ 6203
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Дививсь, норм. А ЗЕ в привітанні впарював що всі рівні і вата і рашисти і патріоти, такий собі j2 космополітизм, ні слова про оборону і відсіч агресії.
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Kryvonos Serhii‏ @KryvonosSerhii 30 дек.

Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч.
Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
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Так гавнокомандувач уже поздравил *****
Какие еще могут быть вопросы
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А хіба гавнокомандучий міг щось зробити інакше? Він НЕ ХОЧЕ ПСУВАТИ НАСТРІЙ путіну, А ЯК ЦЕ ВІДРИГНЕТЬСЯ УКРАЇНІ, ЙОГО ЦЕ ТУРБУЄ ЯКНАЙМЕНШЕ. І якісь недолугі ******** визнали його політиком року?!! ЦЕ ЗНУЩАННЯ! Навіть над тими *** %, які за нього голосували, а тепер не признаються в цьому.
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Дякую бійцям та всім причетним! "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 9232
Що нині ми святкуємо НОВИЙ РІК, а не новый год !!!!!!!
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Спасибо Вам, за нашу жизнь в тылу!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни Вам и Вашим родным и близким людям, наши Защитники!
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Вітаємо наших воїнів з Новим роком! Після служби повертайтеся живими і здоровими.
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Дякую воїни, що бережете нас від мокшанської нечисті. З святами вас рідненьки , бережіть себе.
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Дякую Вам хлопці за те, що ми можемо зустріти Новий Рік в своїх квартирах і оселях, а не в підвалах. Хай Вас Бог береже! Повертайтесь живими і не ушкодженими! Низько Вам кланяємося.
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З Новим Роком та Різдвом Христовим. Дай Бог вам здоров'я, удачі. Повернутись з перемогою до своїх рідних неушкодженими. Низький уклін вам та Слава!
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Спасибо вам!
Счастья, здоровья и воинских успехов!
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Дякуємо кожному воїну ! Дякуємо їх батькам ! Хай всі повернуться живими ! З Новим Роком! Щастя і Перемоги нам усім !
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Дякую тобі, друже!
І тебе, і родину твою- зі святом!
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CЛАВА ВЕЛИКИМ УКРАИНСКИМ ВОЙНАМ! "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 5029
С НОВЫЙ ГОДОМ!
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Повертайтеся до дому з Перемогою, Воїни! З новим Роком!
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бережи вас Господь, рідненькі !!!
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На знак подяки, мій доземний уклін захисникам! І найщиріші вітання!
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Головне шоб у вас роботи було меньше!!! Зі святами Вас зі Сходу, захисники!
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Повертайтеся живими і здоровими! Смерть ***** і його зеленим **************!!!
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Щиро і проникливо "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами - Цензор.НЕТ 6944 , не те що від ухилянця "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!", - бійці з передової привітали українців зі святами - Цензор.НЕТ 5087
Хай вас Бог береже!
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Хлопцям здоров'я та як би воно не звучало миру, але справедливого миру. А у українців у них сама найбільша підтримка.
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Тут, как писал Суворов: "Надо было Советской Армии развернуться от Берлина и идти на Москву!" ...а язык до Киева доведёт...

С Новым Годом, Воины! -- пусть по вам не стреляют.

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Спасибо вам, дорогие наши защитники, здоровья вам, счастья, всех благ, берегите себя, и Бог вас пусть хранит.
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Насправді найстійкіша армія у світі, проти якої не тільки хйло, а й банда донбаських перевертнів, велика кількість ватників в тилу і непевний головнокомандувач. Слава Захисникам України!
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