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Все про:Антарктида (35) Новий рік (157) привітання (448) полярники (4)

 Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком. ВIДЕО

Полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" привітали Україну з Новим роком і Різдвом Христовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти України.

"Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції вітають усіх з Новим роком. Вони бажають побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Зараз на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" перебуває 12 учасників річної експедиції. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Економія, логістика, мобільність, - українські полярники пояснили, навіщо їм корабель. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168063
 
   
 Топ коментарі
 
День Рождения Степана Бандеры шагает по планете! Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 263
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 14 ч.14 часов назад



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Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 5662
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Точна! У нас же два праздника 🇺🇦🎉🎆
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День Рождения Степана Бандеры шагает по планете! Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 263
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Точна! У нас же два праздника 🇺🇦🎉🎆
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А буде хтось крім ЗЄ-йла поздоровляти українців по телеканам з Новим Роком? Так не хочиться бачити на святі ту фізіономію.
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Так не смотрите. Можно набрать в аптеке бояры и спокойно упороться на кухне под винегрет
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мертвечук на ЗаЖOПеных телеканалах срузких
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І в скільки мільйонів з дефіцітного держбюджету обходиться цей випєндрьож із дослідженням Антарктиди? Там плавають наші кораблі?
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А какая польза вообще от всей этой науки и исследований?Примерно такая же как от новорожденного младенца: сначала ни к чему не годно, но, если вложиться, то на выходе можешь получить гораздо больше, чем вложил.
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На виході із досліджень Антарктиди вийде рівно те, що виходить на виході із немовляти. Ракетну зборю потрібно фінансувати. І не жаліти мільярди на її розробки. Зєлєпут, то преходяще і уходяще, а Україна вічна.
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Коли починалось створення ракетної зброї, всі казали треба досліджувати Арктику з Антарктидою, в песимістів стакан завжди напівпорожній.
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Флемминг тоже копался в том, что по сути было дерьмом бактерий. А дело закончилось открытием пенициллина.
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Ну, скажем так, дабы поднять вам новогоднее настроение. Когда закончим разработку ракет, наши ребята уже смогут показать квадрат на Антарктиде куда их в том числе можно разместить с правильным углом наводки на рашу)
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украинские сейнеры ловят рыбу в Антарктике благодаря тому, что Украина имеет свою постоянную базу в Антарктиде. К тому же Украина может претендовать на полезные ресурсы 6-ого континента, а там есть уголь, медь, серебро, кобальт, etc..
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Интересно, а как они время там отсчитывают ? По какому часовому поясу ?
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Тогда поддержим тост нашей Арктической станции! 🎉🎆🍾
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 14 ч.14 часов назад



Сайт "Миротворец" сейчас выглядит так. Ребрендинг сделан по просьбе наших друзей с Кубани.
Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 5662
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если честно, то САБ был .... мягко говоря.... не особо дальновиден. ибо сражаться с теми кто бьет твоих кровных врагов.... ну вот как так? сперва с одной проблемой разобраться надо было, а потом усатый Герр на Западе, возможно бы оценил это. А так, уссатый Тов. на Востоке - всех нагнул скопом то... х.з., но я уже понял что есть "судьба", жаль, но случилось так как и .... "написано было".
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А почему потрох не заслал экспедицию на марс ***,было бы весело получить поздравления оттуда.
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15 лет работы и думаю что было бы реально, но зачем? туда надо сотни ракет шоб чет построить то. вон, уважаемый всеми(Рогозин плачет) Илон Маск почти обосрался от осознания масштаба миссии..... но ведь и на карбюраторные машины все плевались 120 лет назад, особенно попы...
мы не особо космическая страна. двигло, ракета и т.д. склепать мона, но чет серьезное - только Маск(и Блю Ориджин, может и Боинг и прочие еще), только хардкор Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 7840
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Карочи, все умрем здесь от загрязненной окружающей среды
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не, ну если населения станет 15-20 млрд., то вполне можно.
ясно шо надо как-то выходить из ситуации(выходит из оффиса Майкрософт, садится в лимузин)
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ви будеш на це дивитись?.... в принципі я подивлюсь.... під норм. пісню в стилі КФС, ой RAC.
хоча... смышно щось прохрипить(гппп-кхх, о б*же) наш "Гарант"(гарант чого?)
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взагалі-то я телевізор не дивлюсь від слова "зовсім"
може подивлюсь через ютуб привітання справжнього президента на Прямому
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а, то Антиколорадос написав шо не знає чи "Порох" викладе привітання.
я думаю - 100 шо буде. а то шо телевізора нема, то ясно шо вна Ютубі простіше знайти, аніж іти до сусіда ватного.
в принципі, я би хриплявого послухав, шо йому там написали і він скаже..

ще одна річ - телесуфлер, "Пороха" "спалили" шо він читав з монітора сумний спіч - ролик є.
я думав він сам від себе то всьо базарить, а тут - нєт-нєт.
бачив той ролик? соромно до речі - ставив себе таким патріотом шо аж град шумів, ой, гай)
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в мене є телевізор
але я дивлюся на ньому фільми з інтернету та блогерів
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Коммунизьму построилили счастьена века. .
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Сир, ковбаску, хліб наріжте,
Тільки самі все не з'їжте,
В миску молочка налийте,
І, звичайно, це не пийте.
Все на блюдце покладіть
І в підвал це віднесіть,
Символ року там живе,
На престол на рік зійде!..
Щур нам хвостиком вильнув,
І красиво підморгнув,
Двері гарно відчинив,
Й Новий рік до нас впустив!
Тож живіть усі щасливо,
Щоб ставало вам на пиво,
На горілку, і на квас,
Буде все у вас гаразд.
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Незвичайне новорічне вітання) Дякуємо !Вас також з НР !
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