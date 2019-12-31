 Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти України.

"Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції вітають усіх з Новим роком. Вони бажають побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Зараз на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" перебуває 12 учасників річної експедиції. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.

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