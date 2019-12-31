 "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Коли я приїхав (до Києва. - Ред.) в червні, я знав, що моє перебування буде обмежене за часом. І цей час мого перебування в Україні, починаючи з червня, був чудовим, неймовірним! ... Була обрана нова Рада, а отже, з'явилися нові можливості для просування реформ. Сформовано Вищий антикорупційний суд. З'явилися можливості для багатьох реформ, які були в підвішеному стані багато років", - заявив він.

Також Тейлор відзначив прогрес у питанні миру на Донбасі, розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і обмін полоненими між Україною та РФ.

"США демонструють сильну підтримку України. Один з останніх таких проявів - введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це свідчить про велику підтримку з боку США, яка триватиме", - наголосив Тейлор.

За його словами, він "дуже оптимістично налаштований щодо України".

Нагадаємо, раніше Тейлор заявив, що з нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла.

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