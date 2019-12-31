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 Політика України
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Все про:Київ (6735) США (5875) Тейлор (92)

 "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва. ВIДЕО

Вільям Тейлор передає повноваження тимчасового повіреного у справах США в Києві Крістіні Квін і заявив, що оптимістичний щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Коли я приїхав (до Києва. - Ред.) в червні, я знав, що моє перебування буде обмежене за часом. І цей час мого перебування в Україні, починаючи з червня, був чудовим, неймовірним! ... Була обрана нова Рада, а отже, з'явилися нові можливості для просування реформ. Сформовано Вищий антикорупційний суд. З'явилися можливості для багатьох реформ, які були в підвішеному стані багато років", - заявив він.

Також Тейлор відзначив прогрес у питанні миру на Донбасі, розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і обмін полоненими між Україною та РФ.

"США демонструють сильну підтримку України. Один з останніх таких проявів - введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це свідчить про велику підтримку з боку США, яка триватиме", - наголосив Тейлор.

За його словами, він "дуже оптимістично налаштований щодо України".

Нагадаємо, раніше Тейлор заявив, що з нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним, - Тейлор про миротворців

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168060
 
   
 Топ коментарі
 
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить дотла Москва!
І ще б нам дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай москалі "повеселяться"!
А нам, щоб жити без війни,
Щоб снились кольорові сни.
Щоб кожен українець, брат!
Наш рід помножив у стократ.
Щоб стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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Новые возможности для проведения реформ?
Подскажите дяденьке, что у нас уже прошли все 144 реформы, и все успешные, а мы невзирая на них, ещё живы!
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США СП2 раком,а Зеля сам раком ,обнуляя дальнейшие иски газпрому.
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А что еще он может сказать??? Он дипломат, ему положено в таких случаях говорить приятные слуху вещи.
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Вірно він сказав. Зєлєпути приходять і уходять, а УКраїна залишається. Головне , щоб ЗЄ-йло уходив швидко, з вєтєрком і салютами.
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Молоросів в Україні 30 %. Це ті що голосували в 1 турі, виступають за автономію Даунбасу, амністію. А в решти очі проріжуться, чи вже прорізалися.
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Вiдкрию вам таэмницю,але малоросы остались в Крыму и на Домбабве.Те 30%можешь смело делить на два и останется рейтинг Жопоблока 10%
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они легко поддаются дрессировке. поменяем содержание телевизора и....
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И быстро..Уже сегодня .Потому что мы теряем время .. Внимательно смотрим и думаем:
https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms
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василий я голосовал и буду голосовать за ЗЕ в укор вам
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Боже як страшно жити на світі з такими укорами "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 4364
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США СП2 раком,а Зеля сам раком ,обнуляя дальнейшие иски газпрому.
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Далi шо?)
Дали у тебя кокошник сдуло ветром,поднимать тоже раком будешь Сашка.
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щось в нього "піца" з штанів вилізла "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 5813
пацак пацаком "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 4106
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Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить дотла Москва!
І ще б нам дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай москалі "повеселяться"!
А нам, щоб жити без війни,
Щоб снились кольорові сни.
Щоб кожен українець, брат!
Наш рід помножив у стократ.
Щоб стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
 показати весь коментар
 
 
Новые возможности для проведения реформ?
Подскажите дяденьке, что у нас уже прошли все 144 реформы, и все успешные, а мы невзирая на них, ещё живы!
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Лахта, создание антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года это реформа Порошенко, а не Зелемойского.
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Животное лахтинское,прочь отсюда,мерзота ,чтоб вы сдохли в крысином году!
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Хрякобот не трынди, ваш идол всеми копытами упирался чтоб не создавать антикоррупционный суд
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Малоросс, а почему с 21 числа, когда "хряк" должен был бежать или в Ростов или в Великобританию или в Испанию, твой Зелемойский три с половиной месяца не создавал этот суд?
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А кто сказал что ему так важно чтобы Украине и украинцам было хорошо? Он рад тому что зебилы подружились с кацапами и американцам не нужно будет больше помогать Украине потому что 73% украинцев сказали что нам не нужна война с братской россией и мы будем с ними дружить, а не воевать
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Непотрібно говорити про 73% невиліковних зєбуїнів. Їх 30%, рівно стільки їх голосувало в 1 турі виборів президента. А решта виліковні.
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На парламентских выборах этих зебилов так и осталось 73%. 42 за зебилов, 15 за опзж, 2 за шария, 3 за оппоблок. Чуть меньше чем 73%, но все равно больше даже 60% малоросов
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Який % явки на парламенських виборах? Тай зрештою попередній владі потрібно було тяготи війни більш справедливо розподіляти між найбагатшими і бідними.
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Це стадо буде голосувати за "земля крестьянам, заводы робочим"
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І мільяри дотацій в воюючій країні ніщему власнику МХП Косюку?
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Только быстро болезнь, увы, не лечится - 5 лет курс лечения, и за это время страна может не дожить до выздоровления. А жаль, что так долго, вот чего надо было в первую очередь требовать от власти на Майдане...
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Мои новодние поздрапвления Народному Президенту Украины!!!.Пусть его успехи на пользу Украине в 2020 будут ещё более впечатляющими,не смотря на вой умничающих всепропальщиков!Всё будет Украина! Всех с Новым годом и благополучием в 2020!.А нашим воинам вернуться к своим семьям со щитом!
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І скільки секунд протримається цей вой зєбуїна?
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нульовий, мабуть сам вовік дифірамби собі шле "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 1606
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Слово "народный" ассоциируется с Дамбацом с его "народными мерами".
У тебя много "ё", малорос ватный.
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Сестро! Досить там олівьє жерти! Пацієнтові Артём Ярмолич зуйово! Негайно клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!
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Народний президент народної республіки? Якої?
Донецької чи Луганської? "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 3531
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А що таке? Відкликали рятувати рижого щура?
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Перевіримо "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 1477. А ви часом на лихо не їсте шоколаду? "Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 1477
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Краснозадый совок ,сдохни в крысином году вместе с твоей падлючей заСрахой ,подонок конченный заповедный!
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Маккейна нема на цього Тейлора.. Вся надія на Байдена.
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Байден - маріонетка тих самих людей, що і Трамп. Людина, що хоче знищити свій власний народ, втопити американців в "біженцях" і нелегальних мігрантах. Чисто він стане допомагати українцям.
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еще долго Маккейна будем вспоминать - замены ему и на горизонте пока нет.
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Фильм про мафию. Он хоть не депрессивный??
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Если не любишь такие фильмы, как "Казино", "Однажды в Америке" и т.п., то не смотри.
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Достатньо було російськомовним назвати російську окупацію України 1921 - 1991 років савєцкай властью і червона, вона ж радянська, а по суті російська окупаційна армія стала нашею армією і т.д. і т.п...а яким словом назвуть майбутню російську окупацію:?
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Впервые за последние 6 лет: президент Украины поздравил Путина с Новым годом - детали разговора

В пресс-службе главы Украинского государства подтвердили этот факт, в то время как в администрации президента России об этом пока ни слова не было сказано.
"Дуже оптимістичний щодо України", - Тейлор напередодні від'їзду з Києва - Цензор.НЕТ 3188
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/198111_1577788997
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Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом в ходе телефонного разговора. Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
Как отмечается на портале российского лидера, последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году.
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Я Вилли, я Водяной,
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки,
Пиявки да зешлюшки.
Фу, какая гадость…
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Тейлор - дурачок зетрамповскій.
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Народного президента с НГ!.Всепрпальщиков -тоже с НГ!
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похоже финская клизма пациенту не помогла
срочно необходимо пальцевое ректальное исследование
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Уважаемые мы есть единый народ. У меня к вам пожелание - уважайте выбор народа Украины и никогда вы не манипулировали словами
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Справжній Тейлор:
Фил Тейлор (21 сентября 1954 - 11 ноября 2015[1]) - британский барабанщик. Известен участием в группе Motörhead в 1975-1984 и 1987-1992 гг.
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пока Рачку не закопают не узбагоятся.
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О плкойнике говорят хорошее или ничего.
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С кремлевской агентурой договориться не договариваются.
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God Bless US
Привітаю з Новим Роком ще й порохобота
Бо важка і в цього пітра смердюча робота.
Топить проти Зеленського на радість Ху"лові
А в самого -в гімні рило,в кориті-полова.
Побажаю,аби щезло й те гімно свиняче,
У Новому,щоб полови навіть він не бачив.
Бо як має так мучитись,щоб полову жерти
Краще вбитись об корито,та й тихо померти.
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А "Лоліта" вся на понос сходить від найменшого успіху влади і передчуття швидкої "посадки на довічне".
Нічого не зробиш - "Вор должен сідєть в тюрьмє".
"Лоліта", суши сухарі і закупляй вазелін.
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