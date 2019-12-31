 Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".
До нового року, як завжди, волонтери приготували традиційний салат "Олів’є" для наших захисників. Домашня кухня перетворилася на повноцінний промисловий цех із вироблення святкової страви.
Кожен, хто хотів долучитися до приготування, мав пройти посвяту в адепти священного олів’є.
"Головний інгредієнт у рецепті - це наша душа, любов, любов, душа і щире серце", - каже волонтерка.
Разом зі смаколиком прагнуть передати хлопцям в окопи домашній святковий затишок. Краплинку любові додають навіть у наліпки на відра.
Салат навмисно не заправили майонезом. Це доведеться зробити уже самим бійцям. Так олів’є буде свіжішим і довше збережеться.
Робота зроблена, олів’є готове їхати на фронт. Востаннє, сподіваються волонтери.
...
в отделах "Кулинария" супермаркетов хранят гораздо дольше.
Однако ж трое суток - это всё равно до фига.
kungurov, [29.12.19 19:14]
Зае*ал Путин? Предлагаю альтернативу в лице себя.
Нет, в президенты Е*анатория не рвусь.
Но если вас тошнит от ботоксной крысы, поздравляющей дорогих россианцев с НГ и скрепно-педирастического «Голубого огонька», то можете заменить этот обрыдший репертуар вечером 31 декабря подстрекательски-революционным «красным файерком» на Нейромир-ТВ.
https://twitter.com/NeuromirTV2
Под бой курантов вас поздравят с новым годом Басанец, Катасонов, Кунгуров, Несмиян.
По очереди для каждого часового пояса, начиная с Красноярска указанные товарищи подведут итоги уходящего года и произнесут тост по поводу наступления года Плешивой Крысы по кремлевскому зодиаку.
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Навальный или идиЁт или подсадной от ФСБ. Если идиот, то это объясняет почему он не сделал студию за пределами России (техническую часть) и не реализовал работу офиса в облаке с сервером тоже за бугром. Если подсадной, то он тупо собирает с нищего народа деньги и сдаёт силовикам
А таким образом как это - замешивают корм для скота.
А может под видом волонтёров это и ставили целью - дискредитация волонтёрского движения как такового...
Зробили і одразу відвезли.
За раз бусіком 4 тони не відвезти ніяк.
Травонуться можно!
АЛЕ З САМОРОБНИМ ,з натурпродуктів ,а не "казенним" майонезом по 3 грн..
Але то вже не олів'є...
у половины населения его просто уже не
готовят
прикиньте ,,себя ,,в роли потребителя этого оливье
к воинам оно попадёт на третий день
будите ли вы дома кушать Оливье трехдневной давности
,,Оливье ,,фишка тридцатилетней давности
а у нас на каждом канале ,,Оливье,,
уже рвотный эффект вызывает
можно придумать и приготовить более
приемлемые блюда
Всех защитников Украины и просто украинцев с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году! Пусть все плохое останется в старом.