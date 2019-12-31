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Все про:Донбас (12806) військовослужбовці (2619) волонтери (551)

 Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі. ВIДЕО

Волонтери приготували для українських захисників понад чотири тонни олів'є. Над приготуванням традиційної новорічної страви працювали три дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

До нового року, як завжди, волонтери приготували традиційний салат "Олів’є" для наших захисників. Домашня кухня перетворилася на повноцінний промисловий цех із вироблення святкової страви.

Кожен, хто хотів долучитися до приготування, мав пройти посвяту в адепти священного олів’є.

"Головний інгредієнт у рецепті - це наша душа, любов, любов, душа і щире серце", - каже волонтерка.

Разом зі смаколиком прагнуть передати хлопцям в окопи домашній святковий затишок. Краплинку любові додають навіть у наліпки на відра.

Салат навмисно не заправили майонезом. Це доведеться зробити уже самим бійцям. Так олів’є буде свіжішим і довше збережеться.

Робота зроблена, олів’є готове їхати на фронт. Востаннє, сподіваються волонтери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168044
 
   
 Топ коментарі
 
Головне щоб Сівоха з ними не поїхав.
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они нарезают все, по отдельности все везут а там замешивают.
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З любов'ю можна будь які дива робити. Навіть вино з води.
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соевым запрещено. они и без вина окнутые.
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А представляешь, шутилка, сколько оливье выкинули после зебильного корпоротивчика, где тусовались уставшие от войны слуги народа... а сколько тонн оливье можно было накрошить за один только бутыльмент АнНок сингл молт... представил? Скажи, смешно? Скажи, лохи волонтеры? Не знают, как нужно жить...
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В Европе его называют *русский салат*. Потому что повар какого-то рю царя был французом по имени Оливье и первым предложил такое блюдо. Этот салат продают во всех супермаркетах Европы. И он всем нравится. Даже в передаче MasterChef часто дают задание приготовить рю салат. Не все с этим справляются. Его можно готовить с мясом, языком, морепродуктами. Всегда огурцы, яйца, горошек, морковь, майонез (последний щефы готовят сами). Салат очень калорийный. И очень вкусный.
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В Азии его тоже называют "русским". В ОАЭ, например. Ингредиенты похожие, но не совсем:в нём нет мяса.
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думаю, что "не более четырех часов" - это устаревшие данные, или ненаучная фантастика искони.
в отделах "Кулинария" супермаркетов хранят гораздо дольше.
Однако ж трое суток - это всё равно до фига.
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Він подозріває Шо Шо-то від його приховують... Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі - Цензор.НЕТ 3069
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Лучше заливной рыбы и холодца еще не придумали.
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С Годом Плешивой Криси,россияне !

kungurov, [29.12.19 19:14]
Зае*ал Путин? Предлагаю альтернативу в лице себя.
Нет, в президенты Е*анатория не рвусь.
Но если вас тошнит от ботоксной крысы, поздравляющей дорогих россианцев с НГ и скрепно-педирастического «Голубого огонька», то можете заменить этот обрыдший репертуар вечером 31 декабря подстрекательски-революционным «красным файерком» на Нейромир-ТВ.
https://twitter.com/NeuromirTV2
Под бой курантов вас поздравят с новым годом Басанец, Катасонов, Кунгуров, Несмиян.
По очереди для каждого часового пояса, начиная с Красноярска указанные товарищи подведут итоги уходящего года и произнесут тост по поводу наступления года Плешивой Крысы по кремлевскому зодиаку.
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Neuromir TV‏ @NeuromirTV2 26 дек.

Еще

Навальный или идиЁт или подсадной от ФСБ. Если идиот, то это объясняет почему он не сделал студию за пределами России (техническую часть) и не реализовал работу офиса в облаке с сервером тоже за бугром. Если подсадной, то он тупо собирает с нищего народа деньги и сдаёт силовикам
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Подяка вам, волонтери! Подяка за любов! Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі - Цензор.НЕТ 542
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таки да. оливье это кацапский салат. в германии он прям и называется русский салат. они бы ещё щей наготовили.
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это одно - а второе - салат - это маленькая порция которую съесть нужно сразу после приготовления.
А таким образом как это - замешивают корм для скота.

А может под видом волонтёров это и ставили целью - дискредитация волонтёрского движения как такового...
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Это диверсанты. Если оливье не заправлять, он может "прожить" до 40 часов. Готовили 3-е суток... на третьи сутки уже испортилось то что приготовили в первые.
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Принизких температурах оливье не пропадает. Пусть поделятся секретом консервации.А вообще лучше всего квашёной капусты.Самое полезное,витаминное,лечебное блюдо.
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Де написано що готове зберігалось три доби?
Зробили і одразу відвезли.
За раз бусіком 4 тони не відвезти ніяк.
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Я бы хлопцам лучше борща наварил. Вареников.Смаженой колбаски с пивом. По-украински. - Савок нужно изживать.Память о нем.
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Дарёному коню в зубы не смотрят.Хорошо бы коньячку грамм по 100,вина сухого красного по0.5на двоих,свободным от вахты.Шоколаду натурального ,только не Рошен.
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Даренный конь может оказаться ,троянским. Лучше забыть ,то что осталось от ссср.
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Проконсультировался с супругой специально.,послала всех критиков в одно место.Всё нормально.Воинов на вахте с НГ и вернуться к родным со щитом.!
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Фуйлу газоліну з отрутою для щурів, а кацапам лайна від Бопосова.
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Ой не передержите...
Травонуться можно!
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Книга Гинеса заждалась. Оливье корм для скота.
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Оливье -очень полезный продукт,как и винегрет..Еда бедных и дуля мечтам богатых.
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олів"є корисне.
АЛЕ З САМОРОБНИМ ,з натурпродуктів ,а не "казенним" майонезом по 3 грн..
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І краще свининка замість ковбаси.
Але то вже не олів'є...
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В оригінальному рецепті від кухаря Олів'є (1894 р.) не було ковбаси, зате були рябчики і ракові шийки...
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Полезный для умственного труда, в перерывах между мясом и рыбой, а мешки ворочать и жрать оливье, можно ноги протянуть.
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Самый вкусный салат, что я когда-либо ел. Привозят в 5-литровых ведрах и отдельно майонез. Никакой выпивки после такого не хочется, как наешься)
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" Вы полагаете все это будет храниться? Я полагаю, что все это следует съесть!"
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Олів"є мєчта совка. Це ж потрібно було "достать" зелений горошок, калбасу (копчену), майонез... Все було в діфсіті. У кого було олів"є, той мав блат в торгівлі і дуже цим пишався.
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помню при совке был культ показухи: наша семья питалась в проголодь,но в холодильнике лежала палка сервилата исключительно для гостей!
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слово ,,Оливье,, уже просто нарицательное
у половины населения его просто уже не
готовят
прикиньте ,,себя ,,в роли потребителя этого оливье
к воинам оно попадёт на третий день
будите ли вы дома кушать Оливье трехдневной давности
,,Оливье ,,фишка тридцатилетней давности
а у нас на каждом канале ,,Оливье,,
уже рвотный эффект вызывает
можно придумать и приготовить более
приемлемые блюда
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Если морковку не бахнули в салат, то может и дотянет 3 дня. Морковь надо перед самым употреблением добавлять. А еще лучше все ингредиенты хранить отдельно и готовить за пару часов до стола.
Всех защитников Украины и просто украинцев с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году! Пусть все плохое останется в старом.
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Не согласен....когда все перемешано и настоится хорошо и пропитается, тогда салат супер...
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сказал бы просто: всем,кто не москаль,с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году!
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Думал что в Оливье местного славянского?Все овощи(картошка,огурцы,морковь,горошек) завезены из Америки,Азии итд.Майонез-соус французского происхождения.Яйца скорее всего из закупленных зарубежном немецких пород куриц-несушек.Колбаса разве что,да и та скорее всего напичкана заморской соей
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може вже треба закінчувати з совком?є такий салат-вінегрет
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