 Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

До нового року, як завжди, волонтери приготували традиційний салат "Олів’є" для наших захисників. Домашня кухня перетворилася на повноцінний промисловий цех із вироблення святкової страви.

Кожен, хто хотів долучитися до приготування, мав пройти посвяту в адепти священного олів’є.

"Головний інгредієнт у рецепті - це наша душа, любов, любов, душа і щире серце", - каже волонтерка.

Разом зі смаколиком прагнуть передати хлопцям в окопи домашній святковий затишок. Краплинку любові додають навіть у наліпки на відра.

Салат навмисно не заправили майонезом. Це доведеться зробити уже самим бійцям. Так олів’є буде свіжішим і довше збережеться.

Робота зроблена, олів’є готове їхати на фронт. Востаннє, сподіваються волонтери.

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