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 YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року

Фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року видалили з YouTube через порушення політики хостингу "щодо насильницького або відразливого вмісту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що фрагмент відеороботи тривалий час був на YouTube, проте після суду над ексберкутівцями, який відбувся 28 грудня, хостинг ролик видалив. Крім того, Цензор.НЕТ і багато активістів нагадували про події 20 лютого 2014 року саме цим роликом.

У 2015 році за підтримки Цензор.НЕТ Лабораторія реконструкції подій Jus Talionis створила фільм-реконструкцію "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Зокрема, реконструктори відео провели посекундну і покадрову відеореконструкцію подій на Майдані 20 лютого 2014 року з 06:00 до 12:00. Також окремо взято епізод убивства активіста Володимира Мельничука (39 років, загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від снайперської кулі. - Ред.) о 17:00.

Завдяки цій роботі можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі або фото, а також можна побачити, що відбувалося у всіх куточках Майдану Незалежності та на вул. Інститутській в один і той самий момент часу, а головне - ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій і тих, хто стріляв.

Пізніше відеоробота була доповнена і опублікована на Цензор.НЕТ 20 лютого 2017 року.

Автори відео зауважили, що в цій відеореконструкції зареєстровано лише 80 вогнепальних поранених із боку мітингувальників, хоча вважають, що їх було більше, тому що не всі звернулися і не всі отримали статус потерпілих.

21 лютого 2017 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання Президенту Петру Порошенку для нагородження керівника лабораторії реконструкції подій Jus Talionis за відеороботу "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року, яка, за його словами, дуже допомогла слідству.

YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції Висота Жовтневий про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що за Зеленського звільнили всіх підозрюваних у злочинах на Майдані

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168041
 
 
 Топ коментарі
 
Ютюб давно замечен в симпатиях к агрессивно кацапствующим! YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 - Цензор.НЕТ 849
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А шо тут такого? Эпоха гідності окончилась. Впрочем у ЗеДятлов она и не начиналась.
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Тепер потихоньку все, що пов'язано з Революцією Гідності буде знищуватися. Це вибір 73%.
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Я не пойму, эту новость Бутусов всунул что бы себя лишний раз прорекламировать ?
Что бы тут волать про зраду, сначала узнайте где находится европейский ОФИС этой площадки а потом уже про зраду.
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Шлем Зеленского‏ @Shlemofondo27 13 ч.13 часов назад



Израиль отдал за одного солдата тысячу, но Израиль всегда отвечает на выстрелы и убийство своих солдат. Сколько раз Украина наносила удары по Донецку в ответ на обстрелы и гибель солдат ВСУ при Зеленском? Сколько? Ни разу. Поэтому, идите нахер со своим примером обмена.
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вы для начала географию подтяните, а потом ответные удары Израиля рекламируйте.
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стасик! и что не правильного написАл Перехватчик? тронь хоть одного гражданина Израиля и испытаешь всю прелесть их спец, служб. пульни ракетой по территории Израиля и прилетит ответка. стасик , милок и географию знать не надо, палестина и сирия регулярно выхватывают!
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вам до географии ещё далеко, вам бы с грамматики и правописания начать . А на ваш типа "вопрос", человек ниже дал ответ .
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стасик! по теме , что то есть? на человека перевёл, а за себя ответить не в силах, географ!
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а что вам по теме если вы в теме полный ноль ? вам что историю конфликта Израиль Палестина рассказать ? вам что не понятно что в Палестине нет израильтян и её можно смело бомбить Израилю ? а вы можете сказать 100 % что наших в Донецке не осталось ? то же всех бомбить ? и последнее, Стасик у тебя в зеркале, чмо не воспитанное.
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Як же дістав цей дроч на Ізраїль.
Ізраїль вторгнувся в Палестину, а не навпаки. Ізраїль утюжить мирних палестинців - світ мовчить. Палестинці відповідають - світ засуджує агресію Палестини і закликає до миру. Нічого не нагадує?
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во ты wermand и глупец! на досуге (между сватами и 95 кварталом) почитай историю. и узнай за чей счет живёт тобой уважаемая палестина! когда и кто её создал и для чего!
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Справедливости ради также можно почитать, кто и зачем создал Израиль и за чей счет он живет.
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только за твой счет и выживает. исключительно
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Та не. Я им и копейки не дам. С Новым годом.
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Украина должна бить по украинскому городу в ответ на действие РФ и ее пособников? Гениально!!!
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а что в ладоши надо хлопать? Ex Donchanin а вы с палестиной и сирией хороводы водите!? а граждане какой страны живут в ордло, что стреляют по Украине?
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Не будет эта территория Украиной никогда. Даже, если ее втюхают всем миром обратно.
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офис Ютуба нужно перенести в Киев.
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Як ютуб, так і гугл видаляє матеріали, які не вкладаються в майнстрім, що веде Україну на шкуродерню. Про Юлю в гуглі тільки бруд, про Майдан тільки брехня. От і все, що треба знати про відношення до українців в Світі. Українці мають тільки єдиних союзників - вони самі. І це теж немало.
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Так и Голодомор в Украине срезали с мировых изданий газет в 1932- 1933 гг,всем больше нравилось когда германский Фюрер Гитлер приходил к власти
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Сегодня исполняется 20 лет как кремлёвский Фюрер пришёл к власти
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Зеленое стадо работает на *****...в турборежиме...
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хочуть зробити вигляд що нічого не було . потім набрешуть про парубія і грузінскіх снайпєров тварюки
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Есть телеграм,там не удаляют,не цензурируют.
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Тут ось яка справа (дивимось з самого початку) - кацапський офіс тишлангу видалив випуск, а потім головний офіс Youtube його відновив (а потім ФСБ надіслало сокирно зроблену типово фішингову цидулку з вимогою надати пароль... ще й з домену mail.ru... YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 3656 )
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Ну так сделайте СВОЙ ресурс и там устанавливайте свои порядки!
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Это Богдан с Ермаком попросили
-вот и удалили
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Где находится главный офис русскоязычного отделения Ютуб? )
Правильно, под колпаком ФСБ. Сильно давить они не могут, но...
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Хто там ще окрім Зе команди міг пожалітись в You Tube на це відео.
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Козлы, выгораживание собственной жопы. Значит кто-то из обмененной беркутни в ролике засветился. Иначе с чего бы кляузничали. чтобы удалили?
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Зачистка історії? Скоро скажуть, що взагалі "никакого Майдана не было"?
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Нет, чтоб воевать информационно с руссней ютубы и гуглу их расцеловывают
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Реакция зебильного правительства?
Или оно согласно? А может оно инициатором было? YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 7630
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YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 5711 Дивимось сюди - тут треба відзначити той факт, що кацапський ТиШланг видалив "скрєпоаскарбітєльноє" відео Яніни, АЛЕ потім головний (ґамериканський) офіс його відновив.
Може, є сенс оскаржити подібним чином, якщо й цей фрагмент was removed by pigdogs?

І ось ще: Янина Соколова записала резкое обращение к руководству YouTube
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Зато агатки о вяличии пи*ароссии в милионных тиражах на ютубе. фсбешная мусорка. Как и *********.
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Причина в тому що регіональний центр в Европі в Санкт - Петербурзі і тому вони при Порошенко своїх ботів тіки не банили бо Порох би їх засудив а Зе йому це в кайф
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не надо врать..я вчера с ютуба записал и от 2015г и от 2017г..
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Сегодня в 20.00 Слушаем на Прямом Порошенко
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5 лет это дерьмо слушали. Кому он нужен. Кроме порохоботов конечно и тем, которым хорошо воровалось при нем
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і що нового почуємо? він своє вже відробив. бачимо його справи.
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Нахер он всрался, дрочи в одиночку на своего диабета, моль
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Ютуб удалил, но у создателей фильма эти материалы то сохранились для передачи в суд. Нужно ещё сделать их многочисленные копии и хранить в разных местах. Так, на всякий случай.
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мабуть на завмовлення зеленої жаби, бо там не висвітлено як особисто Порошенко з Парубієм вбивають протестуючих на Майдані.
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Тут многие телеграмм-каналы, содержащиеся и кормящиеся с рук беглых сепаратистов, регионалов, кацапов, олигарха Коломойского взахлеб нахваливают торчка, кукарекают, что якобы Зеленский - человек года. Так вот ваш торчок - это слив/позор года.
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это сейчас в тренде - стыдливо отводить модные зелёные глаза, когда ближнего твоего пздят "чувачки со справкой".. так и надои у тёлок улучшаются и пшеница лучше колосится и у хйла появляются дополнительные бонусы для клепание "оружия возмездия" против зажравшегося Запада..
вы, дебилы мягкоголовые, походу, с радостью всё забыли, а эти, с одной седьмой части суши, всегда готовы повторить потому, что им, голодным и холодным, терять нечего, по-жЫзни.. а так хоть унитаз под Йолку для семьи добудут..
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Ютуб вибрав сторону зла, бо там більше грошей.... Сподіваюся що дане відео буде доступне на нормальних ресурсах, котрі не бояться образити російських окупантів...
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Приблизно такий контент бачать Українці, коли вперше заходять на головну сторінку Ютуба.
Хтось чекав іншого від ресурсу, який тупо пропагує, просуває і навязує нафталіново-ідіотські помиї Путєнської Федерації і іже с німі?

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як легко - взяти та видалити! а пам'ять людям ще не пробували стирати? чи може хтось дума, що якщо немає на YouTube, то і з пам'яті людської також щезне?!
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***
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.

Простіть і прощайте, герої !
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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Интересно что на ютубе можна найти немеряно видеороликов то зверств фашистов до отрезание голов исламистами но только уничтожение безоружных людей беркутовцами на Майдане для администоров сайта явилось насильницьким та відразливим.
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