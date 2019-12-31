 YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що фрагмент відеороботи тривалий час був на YouTube, проте після суду над ексберкутівцями, який відбувся 28 грудня, хостинг ролик видалив. Крім того, Цензор.НЕТ і багато активістів нагадували про події 20 лютого 2014 року саме цим роликом.
У 2015 році за підтримки Цензор.НЕТ Лабораторія реконструкції подій Jus Talionis створила фільм-реконструкцію "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року.
Зокрема, реконструктори відео провели посекундну і покадрову відеореконструкцію подій на Майдані 20 лютого 2014 року з 06:00 до 12:00. Також окремо взято епізод убивства активіста Володимира Мельничука (39 років, загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від снайперської кулі. - Ред.) о 17:00.
Завдяки цій роботі можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі або фото, а також можна побачити, що відбувалося у всіх куточках Майдану Незалежності та на вул. Інститутській в один і той самий момент часу, а головне - ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій і тих, хто стріляв.
Пізніше відеоробота була доповнена і опублікована на Цензор.НЕТ 20 лютого 2017 року.
Автори відео зауважили, що в цій відеореконструкції зареєстровано лише 80 вогнепальних поранених із боку мітингувальників, хоча вважають, що їх було більше, тому що не всі звернулися і не всі отримали статус потерпілих.
21 лютого 2017 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання Президенту Петру Порошенку для нагородження керівника лабораторії реконструкції подій Jus Talionis за відеороботу "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року, яка, за його словами, дуже допомогла слідству.
Что бы тут волать про зраду, сначала узнайте где находится европейский ОФИС этой площадки а потом уже про зраду.
Израиль отдал за одного солдата тысячу, но Израиль всегда отвечает на выстрелы и убийство своих солдат. Сколько раз Украина наносила удары по Донецку в ответ на обстрелы и гибель солдат ВСУ при Зеленском? Сколько? Ни разу. Поэтому, идите нахер со своим примером обмена.
Ізраїль вторгнувся в Палестину, а не навпаки. Ізраїль утюжить мирних палестинців - світ мовчить. Палестинці відповідають - світ засуджує агресію Палестини і закликає до миру. Нічого не нагадує?
-вот и удалили
Правильно, под колпаком ФСБ. Сильно давить они не могут, но...
Или оно согласно? А может оно инициатором было?
Може, є сенс оскаржити подібним чином, якщо й цей фрагмент was removed by pigdogs?
І ось ще: Янина Соколова записала резкое обращение к руководству YouTube
вы, дебилы мягкоголовые, походу, с радостью всё забыли, а эти, с одной седьмой части суши, всегда готовы повторить потому, что им, голодным и холодным, терять нечего, по-жЫзни.. а так хоть унитаз под Йолку для семьи добудут..
Хтось чекав іншого від ресурсу, який тупо пропагує, просуває і навязує нафталіново-ідіотські помиї Путєнської Федерації і іже с німі?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, герої !
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.