 У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми оновили команду в "Укравтодорі". Зараз там молодий, порядний, професійний менеджер, який повністю змінює команду по Україні. Перше завдання - прибрати звідти корупцію", - зазначив Гончарук.

За словами прем'єра, у 2020 році потрібно побудувати 4 тисячі кілометрів доріг, "хоча можна зробити і більше".

"Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, зокрема з міжнародними грошима", - наголосив він.

"Нам потрібно побудувати нову дорогу фактично з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починає будуватися, і за наступний рік ми маємо щонайменше дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати - з Решетилівки до Дніпра", - розповів Гончарук.

Прем'єр заявив, що "дорогами потрібно зшити країну, це завдання, мабуть, №1 на наступний рік".

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