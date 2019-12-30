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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (83) курс (75) МВФ (602) Гончарук_Олексій (427)

 Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пов'язує незначне ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом, проте в 2020 році очікує продовження тенденції на зміцнення національної валюти.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що тенденція до зміцнення гривні збережеться і наступного року. Пов'язую це з тим, що поступово у населення і бізнесу з'являється довіра до держави", - сказав прем'єр.

Гончарук зазначив, що стабільна гривня - "це добре макроекономічно".

Читайте також: Найвірогідніший сценарій - це поступове зміцнення гривні, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168024
 
   
 Топ коментарі
 
Ггг, шикарний жарт. А хто спекулятивно підняв курс долара, скупивши за 1 день понад 700млн.доларів? Нацбанк? Таааак. Гончарук звичайно про це не в курсі.
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В экспортно-ориентированной экономике укрепление национальной валюты на фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка. Пипец экспортерам . Хотя, чего жалеть экспортеров , стране пипец!
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Поскольку цены пока не понижаются, то кто в гривне получает зп и пенсии ничего не выиграл. Те же кто зарабатывает в долларах сильно теряют в доходах, кто хранит сбережения в долларах/евро, тоже теряют. Есть плюсы при покупке с али, турпутевки и авиабилеты тоже подешевели, но это дело десятое. Поэтому укрепление пока что влияет отрицательно
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Якщо ОВДП продовжите в тому ж об'ємі штампувати, то декілька місяців ще може тримати курс... Але чим довше це буде тягнутись, тим глибше обвалиться гривня потім... Зе бубочка просто вважає, що встигне продати землю та втекти...
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Крепка гривня нужна тільки зебєням!! Патріотам фуфайки нужна гривня як мінімум по 120 гривень за доллар!!
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Ну а шо ещё должен ванговать Козлобородый Цап Гончарук? Тем более, обещали «конец эпохи бедности», которого пока лохмандеям и в волнах не видать. Взять хотя бы - с Нового Года обещают разделить платежечки отдельно за газ, отдельно за транспортировку - если сумма окажется больше, чем было раньше, лохмандеи несказанно обрадуются. А ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во избежание пенделя промеж собственных положопий отвесит такой же Козлобородому, и будет Цап Гончарук радоваться укреплению гривны без благостного прогревания дупы в премьерском кресле. И всего делов.
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В 2020 году Гончарук уйдет вместе с гривной в свободный пролет ! 😂
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Для сравнения Чехия -там доллар по 23.14 крон, ну почти как и у нас, причём держится стабильно. 1 крона это считай одна гривна. То есть этот кловун втирает нам , шо Украина достигла уровня Чехии ??...... Причём за каких-то там пол-года правления Аферы , клейма негде ставить...
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Був у Чехії в листопаді 2014. 1 крона тоді дорівнювала 70-75 нашим копійкам.
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Был в сентябре -октябре. Дороги в полном порядке. А промышленность какая, на каждом шагу производства... Кстати в 2013 году курс кроны был 19 за доллар , в 2104 -20,5, на сегодня 23.14.... Сейчас учётная ставка 2% и кредит можно получить под 2,26%.
Чехи-"лохи" наверное были не в курсе , что надо было ревальвировать крону...и штамповать ОВГЗ Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9816
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Нашу экономику ждут проблему , по внутренним причинам , а второе ( позже ) по внешним ( мир фин кризис ). так что впереди лет 5 жопы( при хороших раскладах ).
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Як укріпиться? За рахунок нових облігацій, чи ху@ло баксів дасть? У вас діра в бюджеті на перший квартал 20-го буде майже як дефіцит річний, ще й з такими заявами коломойши вас і МВФ на пуй пошле. А з такими законотворцями і ручними судами усі, хто хоче вести нормальний бізнес будуть тікати .
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Так чому тоді не падають ціни на товар?
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От вам і "новиє ліца" - цей імпозантний дебіл абсолютно не відрізняється куцим розумом і фантастичною брехнею від кровосісі Азарова.
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Не надо паники ! Вот он скачёк в 40 %% от премьера ! Если пирамида ОВГЗ вытеснит биткоин, то сюда потянутся поляки, затем итальянцы и в самом конце ОВГЗ-благодати приедут немцы дупы мыть нашим старикам. Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9988 Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7502
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ЭТО ВИДЕО НЕ ПОЛНОЕ, ОН РЖЕТ В КОНЦЕ ВИДЕО !!!!!!!!
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гривня будет укрепляться, но доллар будет укрепляться быстрее...(и не забыть дописать"и это нормально")
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Скоро гривна выйдет на первое место и станет мировой валютной.
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Биржевые брокеры, стесненные малыми оборотами, массово покидают лондонскую биржу и переезжают в Украину. Киев становиться Нью-Лондоном, а Лондон Запарижьем.
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А лет через восемь в Киеве начнет работу первая в истории мироздания междупланетная биржа, на которой будут размещаться украинские ОВГЗ!
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Если бы "укрепление" гривны сопровождалось соответствующим и закономерным снижением цен и тарифов, то это было бы радостно. Но то, что происходит сейчас является полнейшим нонсенсом, опять грабят народ, обесценив уже и доллар, который спасал хоть в какой-то мере от инфляции. Что вообще происходит? Кто там такой "умный" в центробанке? Это не иначе как очередная схема направленная на обнищание народа и обогащение толстосумов, скупающих дешевые доллары.
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если власть заговорила об укреплении, нужно срочно покупать баксы! когда гонтарева пообещала укрепление, курс бакса вырос в два с половиной раза!
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Раз так каже, значить треба затаритись валютою...
Цим Бєнєним зеленим блазням вірити, себе не поважати !
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гривню потрібно тримати з розрахунку двомісячних потреб, а решта в СКВ.
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По-разному начинались сочинения на тему "Если бы я был министром финансов", заданные девятиклассникам. Но заканчивались они у всех одинаково "... и хрен бы вы меня потом нашли"
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В 2014-м они ограбили граждан тем, что взлетел доллар, а когда люди решили сберечь деньги в долларах они грабят снижением доллара.

Украинская власть, это какое-то наказание украинцам и в следующем году сволочная власть будет грабить.
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Граблять тільки тих, хто несе бакси здавати. Ті, хто тримають під подушкою- виграють. Жоден банк ще не дав таких відсотків, як готівковий бакс.
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Гривня завжди "укрєпляєтся" перед черговим падінням. Держава грає на страху охлоса втратити гроші і надіється що, при укріпленні гривні народ понесе бакси міняти на гривню. Як правило це, трапляється перед виплатами міжнародного бору.
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ЗІ: економічних передумов для зміцнення гривні немає. Янукович так само тримав гривню перед Майданом.
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Фігня то все, вони здаються розумними тільки на загальному фоні. Бо, народ в своїй більшості тупий та не освічений. І Володимир Кантор не відрізняється від маси. Інакше він би знав що, вороги владу і не здавали вже четверте століття.
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Идиот , укрепление , это когда товаров сегодня можешь купить больше чем вчера потратив одинаковую сумму , а когда сегодня можешь купить меньше , это инфляция .
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Колапсирующая Зеленомика

Уже 6-ой год коту под хвост. 6 лет «жизни по новому» от премьеров-камикадзе и виницких базарных хозяйтвенников до самокатчиков и диждитализаторов с пустими презентациями. Экономика не растет вообще при том что у нас полная поддержка от Европы и Америки. Как такое может быть?

Кадры решают все. И этих кадров в Украинской государственной машине нет и не будет при севодняшнем руководстве страной. Будут только друзья по дерибану, смотрящие и послушные шестерки, погрязшие в конфликте интересов, коррупции, воровстве и лжи.

Потому зеленомика и не растет. Пиара «рехформ» много, а на деле мы видим только банкротство государства, роттердамы+, бандита коломойшу, милиарды дотаций косюкам, -турбо-прихватизации за копейки, легплизацию преступников, дерибан національного багатства и милиардные долги олигархов (безнаказанных) за которые расплачиваются налогоплательщики.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.

Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.

Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
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Это какая-то коллективная шизофрения у руководства страны. Какой-то писец. Это за кого надо считать людей, чтоб делать то что делают и рассказывать то что рассказывают...
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Теперь заслушаем начальника транспортного цеха министра экономики Милованова.
Надо их с Гончаруком на дует срепетировать.
- Гривна укрепляется, это хорошо, - Гончарук.
- Гривна укрепляется, это плохо, - Милованов.

А можно терциями.
- Гривна укрепляется, - Гончарук.
- Не свести бюджет, - подхватывает Милованов.
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а цены в гривне будут идти вниз? а то у нас цены на все одни из самых высоких в европе
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Це цікавий різновид Інфляції, штучно зроблений Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4333
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С таким раскладом, у нас бензин скоро западноевропейские цены обгонит.
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Яка нам користь з цього, якщо ціни на товари та послуги продовжують рости?!
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у соевого марадера из за этого может инфаркт случится.Он делал все чтобы гривна была слабой а тут на тебе укрепляеься Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6019
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Та ты шо? А кули понту,вручную понижать или повышать...Что с ценами,Гончарук( хотя бы на хлеб?
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Та ты шо? А кули понту,вручную понижать или повышать...Что с ценами,Гончарук( хотя бы на хлеб?
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ясно, - сказал народ и побежал скупать валюту
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Він добре закусив перед тим, як це сказати? Чи він вже використав безвіз в Колумбію?
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