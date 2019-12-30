 Гривня продовжить зміцнення у 2020 році, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що тенденція до зміцнення гривні збережеться і наступного року. Пов'язую це з тим, що поступово у населення і бізнесу з'являється довіра до держави", - сказав прем'єр.

Гончарук зазначив, що стабільна гривня - "це добре макроекономічно".

Читайте також: Найвірогідніший сценарій - це поступове зміцнення гривні, - Милованов