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Все про:адвокат (706) фальсифікації (73) Дугарь Яна (19)

 Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів. ВIДЕО

Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Про це адвокати сказали під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Захисники зазначили про декілька моментів: наявність у підозрюваної татуювання; незнайомство з іншими фігурантами справи у 2016 році; перебування Яни у військовій частині в липні 2016 і надання медичної допомоги пораненим, що нібито унеможливлює її перебування у Києві 16 та 18 липня 2016 року; зразок відео, який слідство відібрало для експертизи датований 11 липнем 2019 року, за словами захисників, у цей час Яна була за кордоном.

На запитання чи могла Яна демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають інші алібі, які підтверджують, що на відео не Яна Дугарь і там взагалі "випадкова людина".

Також захисники зазначили, що мають докази і свідків тому, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. Загалом вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня, запевняють адвокати.

Читайте також: Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Захисники планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Також адвокати заявили, що слідство не зверталися до військової частини, щоб з'ясувати де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала частину. За їхніми словами, покинути частину не так просто.

"У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. В нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а в слідства точно немає документів, що вона цю частину залишала", — сказав адвокат Микола Ореховський.

Також адвокати запевнили, що Яна познайомилася з іншими фігурантами справи Інною Грищенко "Пумою" та Юлією Кузьменко лише в цьому році, а з Андрієм Антоненком не була знайома взагалі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3168009
 
   
 Топ коментарі
 
Послухала останні версії слідства... Яна взагалі туди не вписується.
Пума теж. Бо на відео ОДНА жінка, такий віисновок експертів. Окрім усього та жінка не схожа і на Юлію Кузьменко.
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капітан Сабаков точно буде сидіти Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 6703
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Будет сидеть! Я сказал. (капитан Жиглов) Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 9158
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Здесь полно баранов, которые всё понимают буквально. Не находишь?
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Так і я жартую. Це ж жарт такий) Жарти про тюрму і тінок зараз у тренді)
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виспався.сьогодні знову у нічну? ну ти і пахар.
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Дістав я тебе знатно, вже більше доби у тебе пригоряє))) це називається "запалювати без слів")
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капітан Сабаков точно буде сидіти Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 6703
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Скорее в окно выйдет. Или застрелится пару раз из дробовика 12 калибра...
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Послухала останні версії слідства... Яна взагалі туди не вписується.
Пума теж. Бо на відео ОДНА жінка, такий віисновок експертів. Окрім усього та жінка не схожа і на Юлію Кузьменко.
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Ну жiнка ж? Какие ещё нужны доказательства? Или Пума не жiнка?
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"Адвокаты показали, чем отличается Дугарь от девушки с видео полиции"
https://inforesist.org/advokaty-pokazali-chem-otlichaetsya-dugar-ot-devushki-s-video-policzii/
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блин, информационное сопротивление, вместо борьбы с роспропагандой, вынуждено заниматься доказательством невиновности обвиняемых. браво, Зеленский! осталось только ВСУ послать на уборку снега или другие хозработы. войны же нет...
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В них різне співвідношення тулуб-ноги,але,це,несуттєво -бо жінка! ,й призначена через шоу винною Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів - Цензор.НЕТ 7702 Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів - Цензор.НЕТ 5429
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У нас терь новая эра кривосудие. "Неуважение к формальностям" провозглашено на уровне высших чиновников государства. Терь виновными (или невиновными) будут просто назначать.
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Ще трохи і епоха бариг-мародерів нам буде видаватись епохою найсправедливішого правосуддя. Як би не було, такого безпрєдєлу у нас ще не творилось.
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В шоу шоумени її обісрали тому далі сценарії вишинського-ульріха
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ЕСПЧ обязательно разберётся.Адвокату брехать -как с горочки катиться.Никакой ответственности.
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ЕСПЧ обязательно разберётся.Авакяну брехать -как с горочки катиться.Никакой ответственности.
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Не надо нас дурить,мы ще не пьяни.
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Аваков обосрался по полной... И сдается мне, ему помогли так обосраться его партнеры по ЗАО "Президент Зеленский"... Скорее всего группа Коломойский-Богдан-Портнов убедила через двойного агента в ментовском главке Авакова в том, что есть прогресс в деле Шеремета.. Аваков, которому нужно выслужится перед зеленым дураком, наживку заглотил, более того пригласил преЗЕдента (фатальная ошибка) и обосрался... Группа К-Б-П выкинула из ЗАО миноритарного партнера и при этом бросила тень на волонтерское движение, - людей УЖЕ объявили убийцами и квартиры там у них, машины... В любом случае ждать осталось не долго, по истечении 2 месяцев Аваков должен будет сделать ход... Выбор у него плохо или плохо...
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Адвокаты все доказали брифингу и брифинг постановил не преследовать обвиняемых, так что все нормально решено!
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Это дело самое гнусное в ряде преступлений Авакова!
Авакова в отставку, а потом судить!
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«Наші целі ясни, віновниє назначєни ! За работу, товаріщі !» (с)
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Муж говорил, дома ночевала и сына встречала. А адвокат говорит, в армии служила, оперировала. Без бутылки не разобраться.
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ну так иди уже пить водку, кац. без тя здесь воздух чище буИт
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было бы весело смотреть как вы на говно исходите, если бы вы не бродили такими большими табунами...
школьников что ли лахта навербовала по дешёвке...
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Там на видео довольно разборчиво светонулось личико. Значит потретная экспертиза будет решать Дугарь это, не Дугарь или нельзя установить кто это. В выводы экспертизы я поверю больше, чем в то что человек 4 месяца безвылазно просидел в части. И активность телефона за это время тоже надо проверить.
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А хто там в експертах? Шо такие за непогрешимые спецы? Не зетипиллы часом?
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Там освобождают тут сажают. Кто то лишил их разума что бы наказать.
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Враження, що таким суддівством зє бубочка - #уйло навмисно намагається викликати вуличні заворушення, щоби почати тотальний терор, проти патриотів...
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Зачем доказательства? Выпустить под личное обязательство.
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Тем более шо мертвого уже не вернуть. А живых можно и спасти.
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Сто процентов.
Тут их "логика" так не работает.
Невыгодно)))
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зедебил лошара устроил праздник для беркутов, а волонтеров и атошников не отпустил.
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а зачем фальсифицировать доказательства, у следствия нет другой работы? или они так проводят свой досуг? зачем по этому делу вывалили столько фальсифицированых доказательств, причем большая часть из них притянута за уши и очень топорно обстряпана, чего стоит, например, "доказательство" - "увлекшись идеями превосходства белой расы..."
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А ответ простой - "раскрыть преступление" любой ценой.... Со времён совка ничего не поменялось..
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Святые,как супружеская пара Грищенко в Ивано- Франковске,или шлёпнувший трехлектнего.одна надёжа на ЕСПЧ.Заговор проитив исключительных патриотов.
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Причинно-следственные свзяи?? Нет не слышал??? У тебя логический аппарат сломался, идиот!
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Вы подавайте. Для кого эта говорильня?
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На самом деле, в происшедшем есть одна польза: власть больше не пытается скрыть что является злейшим врагом армии, волонтёров и военных медиков.
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знову на ті ж самі граблі! невже "милохи" і забули як ексгенпридурок 3-го тисячоліття юга сейшельський на пару з грисцяком виявили "терористичну організацію" в особі савченко і рубана?! чим це скінчилось?! чому не сидять за незаконне затримання юга, грисцяк, судді?!!!
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