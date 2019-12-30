 64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених. ВIДЕО

Про це на брифінгу в понеділок розповів заступник головного лікаря Андрій Строкань, передає Цензор.НЕТ.
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"Учора ми прийняли 63 особи, які розмістилися у всіх трьох корпусах клінічної лікарні "Феофанія". Сьогодні ще доїхав один пацієнт... Більшість людей залишаються і залишатимуться в лікарні протягом новорічних і різдвяних свят", - повідомив він.
За його словами, всі пацієнти вже пройшли загальні клінічні обстеження, такі як УЗД, ЕКГ, рентген легень. Усіх оглянули психологи і психотерапевти.
Вже встановлено, що більшість пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Майже у всіх є різною мірою посттравматичний стресовий розлад і загострення хронічних хвороб.
"Важких пацієнтів, критичних немає... Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам'яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легень. Але на цей момент у клініці немає жодної людини, яка б потребувала інтенсивної терапії. Тобто всі або в задовільному стані, або у стані середньої тяжкості... Є кілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження", - розповів лікар.
Усі госпіталізовані у "Феофанії" - цивільні особи.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
29.12.2019 г.
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.
По тому что делает и как аргументирует действия прокуратуры Рябошапка можно сделать четкий вывод, что все это происходит по чужому сценарию. Рябошапка просто статист выполняющий, что скажут. Он даже не способен юридически аргументировать свои действия. Ни в Уголовно-процессуальном. ни в Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен", для изменения меры пресечения. Кроме того, если они отпускаются судом "под личное обязательство" , то в решении суда должно быть указано их обусловленное место пребывания в Украине. Если после этого какие то бы ни было государственные органы участвуют в нарушении этих требований - это либо "похищение человека", либо "содействие укрывательству обвиняемого".
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
И все красиво отыграли свою партию.
СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.
Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).
А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
Г-н Зеленский - мы вас поздравляем.!))
Ірина Фаріон
@farion_iryna
·19 ч
То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
Позивний Петрик
@ejRROc85mmMIfQF
·2 ч
В ответ
@farion_iryna
На фото в центрі звільнений "з полону" Василь Савін (!!!голова Центрально-Міського району Макіївки у 2015 році!!!), який видав полум'яну промову на обміні...
Может съезди на оккупированною территорию!