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 64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених. ВIДЕО

64 із 76 українців, яких звільнили 29 грудня, зараз перебувають у клінічній лікарні "Феофанія".

Про це на брифінгу в понеділок розповів заступник головного лікаря Андрій Строкань, передає Цензор.НЕТ.

Відео: 5 канал

"Учора ми прийняли 63 особи, які розмістилися у всіх трьох корпусах клінічної лікарні "Феофанія". Сьогодні ще доїхав один пацієнт... Більшість людей залишаються і залишатимуться в лікарні протягом новорічних і різдвяних свят", - повідомив він.

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За його словами, всі пацієнти вже пройшли загальні клінічні обстеження, такі як УЗД, ЕКГ, рентген легень. Усіх оглянули психологи і психотерапевти.

Вже встановлено, що більшість пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Майже у всіх є різною мірою посттравматичний стресовий розлад і загострення хронічних хвороб.

"Важких пацієнтів, критичних немає... Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам'яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легень. Але на цей момент у клініці немає жодної людини, яка б потребувала інтенсивної терапії. Тобто всі або в задовільному стані, або у стані середньої тяжкості... Є кілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження", - розповів лікар.

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Усі госпіталізовані у "Феофанії" - цивільні особи.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167991
 
   
 Топ коментарі
 
Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5695 Ірина Фаріон

@farion_iryna

·19 ч

То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
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п.с.

29.12.2019 г.
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.
По тому что делает и как аргументирует действия прокуратуры Рябошапка можно сделать четкий вывод, что все это происходит по чужому сценарию. Рябошапка просто статист выполняющий, что скажут. Он даже не способен юридически аргументировать свои действия. Ни в Уголовно-процессуальном. ни в Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен", для изменения меры пресечения. Кроме того, если они отпускаются судом "под личное обязательство" , то в решении суда должно быть указано их обусловленное место пребывания в Украине. Если после этого какие то бы ни было государственные органы участвуют в нарушении этих требований - это либо "похищение человека", либо "содействие укрывательству обвиняемого".

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
И все красиво отыграли свою партию.
СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.
Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).
А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
Г-н Зеленский - мы вас поздравляем.!))
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все бы хорошо, но у нас закончился обменный фонд..., а дураки не кончаются никогда...
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Вы сами ответили на свой вопрос! Вот их, вышеупомянутых из нынешних и бывших, и нужно менять!
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5695 Ірина Фаріон

@farion_iryna

·19 ч

То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
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Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 4073 Позивний Петрик

@ejRROc85mmMIfQF

·2 ч

В ответ
@farion_iryna

На фото в центрі звільнений "з полону" Василь Савін (!!!голова Центрально-Міського району Макіївки у 2015 році!!!), який видав полум'яну промову на обміні...

64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 1702

64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5221
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Жалко , что тебя не было в плену . Тоже бы поправилась и с подарками вышла.

Может съезди на оккупированною территорию!
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Так отож. "А как пыхтел-то, как пыхтел"- це я про обіцянки-цяцянки майбутнього презика, хто не зрозумів.
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А так и раньше возвращались чем то прибарахлившись. Посмотрите на эти изможденные исхудавшие лица узников кремля.64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 100
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Клоун отдал тех кого наловили при Порохе Сейчас ловят патриотов
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Ты че там нюхаеш Тебе дурь уже мозг разьела Если он был
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кроме военных, остальные толстые и мордатые по ним сразу видно что голодали.
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Им еще по квартире в Киеве срочно,а на всех остальных наплевать,убийц отпустили, а если бы кто то из Петухоберкута завалил Зелину жену,Зеля поменял бы?
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А решті українців теж можна безкоштовно у Феофанії лікувати хронічний панкреатит?
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