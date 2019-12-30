 Це пекло на землі. За таких катувань можна і вбивство Леніна брати на себе, - звільнений з полону найманців РФ Алоян. ВIДЕО

Едуард Алоян розповів, що, перебуваючи в полоні, підписав усе, що вимагали найманці РФ, проте повідомити, що саме, він не може, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що він відчуває зараз, на свободі, він сказав: "Друге народження. Реально друге народження. Сьогодні, 29 грудня, я народився вдруге. Я почуваюся вільно, я можу просто ходити і жодна "собака" не буде "гавкати" і не скаже мені: стій, руки за спину, і мені ніхто стусанів не даватиме".

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Едуард Алоян порівняв полон із пеклом на землі. За його словами, весь цей час його не залишало відчуття страху.

"Пекло на землі просто. Постійно, у будь-який час, ти живеш у страху. Так, коли тебе засудили, тебе вже ніхто не б'є, лояльно до тебе ставляться, але все одно - це пекло на землі, це в'язниця, тим більше - особливо небезпечний режим", - сказав колишній полонений найманців РФ.

Про подальші плани він сказав мало. Повідомив лише, що жити планує тільки в Україні. Едуард подякував керівництву країни, яке запросило його сім'ю до Києва, і найближчі люди зустрінуть його відразу після прибуття.

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"Я 9 з половиною місяців у "МДБ" сидів. Звичайно, катували, мучили. За таких катувань можна, звичайно, і вбивство Леніна брати на себе", - розповів Алоян.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.