 Це пекло на землі. За таких катувань можна і вбивство Леніна брати на себе, - звільнений з полону найманців РФ Алоян. ВIДЕО

Едуард Алоян розповів, що, перебуваючи в полоні, підписав усе, що вимагали найманці РФ, проте повідомити, що саме, він не може, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, що він відчуває зараз, на свободі, він сказав: "Друге народження. Реально друге народження. Сьогодні, 29 грудня, я народився вдруге. Я почуваюся вільно, я можу просто ходити і жодна "собака" не буде "гавкати" і не скаже мені: стій, руки за спину, і мені ніхто стусанів не даватиме".
Едуард Алоян порівняв полон із пеклом на землі. За його словами, весь цей час його не залишало відчуття страху.
"Пекло на землі просто. Постійно, у будь-який час, ти живеш у страху. Так, коли тебе засудили, тебе вже ніхто не б'є, лояльно до тебе ставляться, але все одно - це пекло на землі, це в'язниця, тим більше - особливо небезпечний режим", - сказав колишній полонений найманців РФ.
Про подальші плани він сказав мало. Повідомив лише, що жити планує тільки в Україні. Едуард подякував керівництву країни, яке запросило його сім'ю до Києва, і найближчі люди зустрінуть його відразу після прибуття.
"Я 9 з половиною місяців у "МДБ" сидів. Звичайно, катували, мучили. За таких катувань можна, звичайно, і вбивство Леніна брати на себе", - розповів Алоян.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
2) Как думаете, беркутню посадили бы ?
3) Стоит ли оставлять на муки и издевательства людей в плену ради нашего морального удовлетворения посадкой вышеупомянутых мразей ?
2. Она уже сидела в СИЗО. Ты полагаешь, что там приятнее сидеть, чем на зоне? Ну и само-собой, что срок бы добавили.
3. Именно этим обменом ради пиара ты и оставил 300 человек в плену ОРДЛО и десятки пленных в паРаше - больше интересных для них особей у нас нет, осталось сдавать страну. А отпущенная беркутня за месяц настреляет больше наших воинов, чем ты освободил. Или они пойдут поля пахать? Не на то они учились! Вот такая вот арифметика.
2. сидело 3 из 5 (учитывая уже отсиженное добавили бы от 3 до 5 лет)
3. Я верно понял, что или всех наших освобождают или пусть все и дальше сидят ?
Личный вопрос...если у тебя двое детей и их похитил например чикатило.
Требует от тебя выбрать кого из двух убить, иначе убьёт обоих...пусть убивает обоих ? Ну не хочет он по другому...приговорить двух или одного ?
Ситуация с пленными не лучше, а упырь в нашем случае покровожаднее будет....не завидую я Зеле.
2. И? Стреляли тоже не все. А если бы дали пожизненное, то сколько бы им еще осталось сидеть?
3. А аналогия у тебя хреновая - не катит. Здесь скорее Зеля спасает одного, а решает казнить 5 (по соотношению). Кроме того, я точно не буду говорить, давай мне одного, а пятерых можешь казнить, потому что у меня новогоднее поздравление срывается. И еще момент: военные и патриоты продолжают гнить в тюрьме и дальше, а отдают лугандонских бабок и таксистов. Так что, если следовать твоей аналогии, то мне вместо моих детей предложили взять негритенка. А мне, если честно, насрать что будет с тем негритенком, тем более его уже не первый раз выменивают.
Что ты знаешь про ситуацию с пленными? Порох менял десантников на наших нацгвардейцев 1 к 7. Он этих же донецких таксистов лугандонцам за киборгов впаривал. И прокатывало! И так тысячи человек! А этот выменял сотню, а обосрался по уши. Если ты дебил, то не стоит лезть в президентское кресло.
Зелю еще до выборов раскрутили на канале у Бени, у него охрана Бени, водители Бени, адвокаты Бени. Эта гнида просто кукла для картинки. Я не восхваляю Петра - он совершил достаточно ошибок, но большей мрази из кандидатов (если не считать рыгов), чем Зеля - просто не было. Если до тебя это не доходит - твоя проблема. Я изначально говорил, что за Юлю проголосую только в том случае, если она выйдет во второй тур с рыгами или с Зелей. Так вот, Юля в сотни раз лучше, чем Зеля. Тупые мрази, проголосовавшие за этого клоуна, заплатят за все из своих карманов.
19. Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в оккупированном Луганске при попытке приобрести квартиру."
Источник: https://censor.net.ua/n3167969
"Дураков не сеют и не жнут, они родятся сами" - народная мудрость.
Шастайте и дальше.
Весь вопрос сводится к равноценности обмена.
Условно говоря - обмен какого-нибудь Гриба, поехавшего в к девочке в Белоруссию, на деда, подсунувшего на блок-пост банку мёда с гранатой.
И?
Оценка возможна только после обмена путём сопоставления списков.
И что это даст?
Чтоб ты не сомневался щас начнут вопить что жить негде ( как будто остальной половине украинцев есть где ) и добрый не лох, начнет раздавать квартиры одним, которым негде жить, за счет других, которым тоже негде жить!
А люди уже заработали и купили,но не могут в нем жить еще и по той причине что ты выбираешь тупую власть.
Разницу ощущаешь?
А какую пользу принес государству этот типок кроме головняка?
Коптишь небо и увеличиваешь озоновую дыру.
Ато щас начнут кричать, что они герои!