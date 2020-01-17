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Все про:Донецьк (540) танк (282) Бутусов Юрій (1201) донецький аеропорт (109) Скрицький (2) Своя війна (19)

 "3 постріли - 3 російські танки, з їхніх люків вилетів сніп вогню", - танкіст Анатолій Скрицький про бій на Путилівському мосту 18 січня 2015 року. ВIДЕО

18 січня 2015 відбулася одна з найяскравіших подій у боях за Донецький аеропорт: українські танкісти атакували противника в селищі Спартак і провели один із найзухваліших і найрезультативніших танкових боїв у російсько-українській війні. Танк старшини Анатолія Скрицького знищив ворожу техніку, почалася детонація боєкомплекту, вибух складу боєприпасів під Путилівським мостом, і в результаті, навіть без втручання саперів, міст обрушився.

Сьогодні Анатолій Скрицький - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01.31 Анатолій Скрицький: "візитка"
03.25 Як потрапив на війну в 58 років
07.52 Підготовка підрозділу до відправки на фронт: "Армія була, не така, як хотілося, не такі сучасні танки, як хотілося, але все одно була"
08.30 Прибуття на фронт 11 січня 2015: "Через півгодини після прибуття під ДАП у будівлю влітає ракета "Граду "
16: 00 Про бойове завдання підірвати Путилівський міст
20:00 Настрій перед боєм: "У хлопців була ейфорія"
27:20 "Як ми з'ясували потім, десантники з нами не пішли - вони відстали на блокпосту, на в'їзді в "Спартак", але ми не тримали з ними зв'язку і не помітили"
28:11 Що відбувалося після в'їзду в Спартак
33:15 Танки противника і розклад сил на Путилівському мосту: "Розстрілювали в упор, витратили 12 снарядів"
38.10 Юрій Бутусов про "дружній вогонь", яким був підбитий танк Анатолія Скрицького
42:05 Відхід від моста після бою, як підбили танк Богдана Пантюшенка
46:13 "Російський танк відпустив нас на метрів 500, а потім почав стріляти, але обидва постріли - мимо"
48:14 "Страх у бою повинен бути. Якщо його немає, ти не думаєш"
50:30 Атака на блокпост під час повернення на позиції, як намагався втримати на вежі двох поранених товаришів
57:30 "Заходжу на кухню, там сидить мужик і просить розповісти, як все було. Кажу, я не знаю, хто ти такий, налий 150, потім будемо говорити. Він представляється - начальник Генштабу. А я: "Так ти хочеш сказати, що у тебе горілки немає?"
1:02:15 Розмова з президентом
01:03:55 "Після тієї ночі відразу ж виїхали в Донецький аеропорт, на злітну смугу"
01:05:15 Бій навколо опорного пункту "Зеніт"
1:09:00 - Наслідки бою і взяття полонених бойовиків: "Через два тижні готові були залишатися і все робити, не хотіли назад"
1:13:20 "Після Путилівського мосту всі мої речі залишилися в танку. У що одягли - в тому доходив до кінця служби"
1:14:40 - Повернення на фронт у 2017-му

Скрицький Анатолій Петрович (позивний Старий), старшина, командир танка 1-ї танкової бригади, окремий танковий батальйон.

У 1975-1977 роках проходив строкову службу командиром танка в 201 танковому полку в Угорщині. До війни працював виконробом на будівництві. З початком війни двічі приходив добровільно до військкомату, але йому відмовляли за віком, поки не з'явився указ про збільшення віку військовослужбовців до 60 років. Брав участь у боях на території Донецького аеропорту, один із учасників бою за Путилівський міст під Донецьком.

Потім служив у навчальному центрі "Десна", звідти перейшов у бригаду швидкого реагування Нацгвардії, наприкінці 2017-го рішенням головнокомандувача Збройних Сил був переведений командиром танка в 72-гу механізовану бригаду. В даний час депутат Києво-Святошинської районної ради VII скликання.

Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, Народний герой, орден за оборону донецького аеропорту

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167890
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Украинским Танкистам! Героям Слава!
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Почет тебе и уважение, воин -герой!
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С Такими героями в Украины Будущее , Слава Героям.
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Какая еще "слава"? Такие вещи вообще теперь рассказывать нельзя. В тюрьму человек загремит. Для янелоха он преступник.
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дід Панас v2.0
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Этот Человек намного более достойный быть Президентом чем то что сейчас исполняет обязанности!!!!!!!!
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в Украине Президента нет - есть откенгурированый,
ничего не понимающий и не умеющий неумный клован.
с таким же успехом можно было откенгурировать жирафа, он бы хоть политика из себя не корчил.
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Ну, так зеленский это жопой чувствует отлично. Сказать "понимает" нельзя, мозгов, чтоб что-то понимать, у зели нет - но жопой чувствует отлично. И потому таких людей зеленский ненавидит. Сквозь туман в голове, сквозь наркотики пробивается ненависть к людям и к этой стране.
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С Такими героями в Украины Будущее , Слава Героям.
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Слава Украине !
Слава Герою!
Только теперь сАбаков с поцЗедентом
могут повесить на него убийство Гандзюк..
и на прессконференции попиарятся
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Печально:
Воспоминания четырехлетней давности как "новость" крупным шрифтом.
Ну дааа, теперь нам светит из новостей только отступления, разведения и террор активистов и волонтеров.

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А можно, такое же, но посвежее? Нет, будем ждать...
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А зебуины выбирают дезертиров трусов клоунов и наркоманов
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Шкода, не працює генератор поезії... Колись він згенерував віршика, просто в тему.
"Пыль да пыль кругом" - донецький степ... І ті часи, коли мандати та договорняки морщили, жмякали та викидали, і починала говорити зброя. Як результат - в сухому степовому кліматі засихає-муміфікується танкіст-їхтамнет.
Сподобалося, що генератор порівняв українську зброю з Мьєллніром - могутнім молотом Тора, що відправляє їхтамнетів на пекельні борошна.

"3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года - Цензор.НЕТ 5227
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А Зе рисует еще 4 точки разведения

tZE inform
@tZEinform
В 05-42 по к.в. на ж\д станцию Иловайск (вот, Донецкая область) прибыл эшелон из 32 вагонов и 11 тентованных открытых платформ. Состоянием на 12-00 груз не разгружался. Номенклатура груза пока неизвестна. В 08 -00 по к.в. на ж\д станцию Дебальцево (вот, Донецкая область)прибыл эшелон из 24 пасажирских вагонов и двух тентованных открытых платформ. Состоянием на 11-00 л\с находится в вагонах. Наименование и количество прибывшего л\с выясняется.
На платформах 2 шт. Р-142НМР (*комбинированная радиостанция), КШМ Р-142 (*командно-штабная машина) и одна не установленная. Повідомлення військової комісії tZe
Шутки в сторону. Начались телодвижения.
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Вот ЭТО все украинские школьники должны знать, вместо всяких там Мересьевых и Матросовых!
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Скрицкому - огромное уважение от народа Украины. Дай Бог тебе здоровья, семейного благополучия и успехов во всех жизненных начинаниях! Украинские танкисты - лучшие! "3 постріли - 3 російські танкі, з їхніх люків вилетів сніп вогню", - танкіст Анатолій Скрицький про бій на Путилівському мосту 18 січня 2015 року - Цензор.НЕТ 4609
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странно что этот человек просто герой сюжета. недавно при отступлении подорвались на мине три СБУшника. вечная им память но им присвоили Героя Украины, а этот парень всего лиш (((((Герой сюжета!!!!!!!!!!))))))))))) не любит наша власть настоящих героев
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Було б ще 15 або 20 танків,і поперли би кац ср ань до кордону.
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