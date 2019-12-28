 "Судді, пам'ятайте: влада не вічна!" - реакція активістів на рішення суддів щодо ексберкутівців. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, суддям, зокрема, нагадали, що "влада не вічна".
5165 118
Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко
Вища рада правосуддя внесе президенту подання про призначення 35 із 39 суддів Антикорупційного суду. СПИСОК
Адвокат ОАСК Заєць вважає, що клопотання про відсторонення суддів Окружного адмінсуду - це тиск на суддів апеляції, які переглядають ухвалені рішення
Суддя сьогодні оголосить рішення за клопотанням Мін'юсту в "справі Супрун"
Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2<<<1 2
volley
О, еще одна кремлевская крыса вскрылась. Откуда эта падаль лезет со всех щелей? путлервские ущербные зомби
показати весь коментар
28.12.2019 23:47
Мені подобається 3
Vladislav R 85fbc9a9
Что ж ты свой бомжатник так запустил, что у тебя крысы завелись?
показати весь коментар
28.12.2019 23:51
Мені подобається
Ник Литвиненко 3ceba483
это ты спроси у яныка...
показати весь коментар
28.12.2019 23:48
Мені подобається 1
Vladislav R 85fbc9a9
Так я у тебя спрашивал. Но ты видать ответить не способен.
показати весь коментар
28.12.2019 23:52
Мені подобається
Йозеф Швейк
хаха. Він все просрав.
показати весь коментар
28.12.2019 23:40
Мені подобається 1
Ник Литвиненко 3ceba483
отнюдь...) всему своё время...
показати весь коментар
28.12.2019 23:48
Мені подобається
Петр Дибров 4c656e43
Доживают до 80-90 лет и никто им ничего не делает....Каста такая...
показати весь коментар
28.12.2019 23:31
Мені подобається
Oleg Youryevich
Если посмотреть на это без эмоций. Власти надо было сказать народу и показать на кого будут производить обмен. Но этого нет, вот и реакция
показати весь коментар
28.12.2019 23:37
Мені подобається 1
Ник Литвиненко 3ceba483
ещё раз повторю-"КАК теперь Зе и Богдан будут смотреть в глаза родственникам Героев Небесной Сотни...?!!! про Портнова-просто промолчу...
показати весь коментар
28.12.2019 23:38
Мені подобається 2
Hariton Sokur
Марно сумніваєшся, що їх хоч трохи буде гризти сумління - розводити лохів, то їхня професія.
показати весь коментар
29.12.2019 00:31
Мені подобається
Артемій Золотарь
Зеленский уже "сливает" Путлеру Украину!Йому тільки тепер один шлях - під сраку!
показати весь коментар
28.12.2019 23:37
Мені подобається 4
Анемподiст Майорiв
"История учит, что ничему не учит"© (Парадокс Гегеля, 1770-1831)
показати весь коментар
28.12.2019 23:41
Мені подобається 1
Ник Литвиненко 3ceba483
а бубочка-прост о крассава...сначала слил рассее главного свидетеля по "Боингу"...теперь сливает свидетлей по "Майдану"...ещё пар звоночков в кркмль-и сольёт всю Украину...
показати весь коментар
28.12.2019 23:45
Мені подобається 6
Денис Власенко addd82a7
А что вы ждали от Криворожского малоросса !
показати весь коментар
29.12.2019 00:04
Мені подобається 3
Hariton Sokur
"Малоросса"?! Не смішіть мої капці!
показати весь коментар
29.12.2019 00:27
Мені подобається
Oleg Manko
Ви перейшли межу.Іменем Героїв Майдану ...
показати весь коментар
29.12.2019 00:08
Мені подобається 3
Семен Семенов 648b4ba6
Ну вот и все. Занавес. И не удивляйтесь, люди, когда в следующий раз вас будут уже не стрелять, а просто давить танками. Вы сами выбрали такую судьбу - себе, нам, всем.
показати весь коментар
29.12.2019 00:11
Мені подобається 1
Сторінка 2 з 2<<<1 2
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?