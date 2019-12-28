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Все про:Беркут (321) Апеляційний суд (145)

 "Судді, пам'ятайте: влада не вічна!" - реакція активістів на рішення суддів щодо ексберкутівців. ВIДЕО

Активісти в залі суду емоційно відреагували на рішення, прийняте колегією суддів Київського апеляційного суду, який відпустив ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах активістів на Інститутській вулиці в 2014 році, під особисте зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, суддям, зокрема, нагадали, що "влада не вічна".

Дивіться також: Під апеляційним судом сталася бійка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167862
 
   
 Топ коментарі
 
Беркутовцы, которые р@сстреливали Майдан - на свободе (и будут выданы РФ)
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
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О, еще одна кремлевская крыса вскрылась. Откуда эта падаль лезет со всех щелей? путлервские ущербные зомби
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Что ж ты свой бомжатник так запустил, что у тебя крысы завелись?
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Так я у тебя спрашивал. Но ты видать ответить не способен.
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Доживают до 80-90 лет и никто им ничего не делает....Каста такая...
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Если посмотреть на это без эмоций. Власти надо было сказать народу и показать на кого будут производить обмен. Но этого нет, вот и реакция
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ещё раз повторю-"КАК теперь Зе и Богдан будут смотреть в глаза родственникам Героев Небесной Сотни...?!!! про Портнова-просто промолчу...
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Марно сумніваєшся, що їх хоч трохи буде гризти сумління - розводити лохів, то їхня професія.
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Зеленский уже "сливает" Путлеру Украину!Йому тільки тепер один шлях - під сраку!
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"История учит, что ничему не учит"© (Парадокс Гегеля, 1770-1831)
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а бубочка-прост о крассава...сначала слил рассее главного свидетеля по "Боингу"...теперь сливает свидетлей по "Майдану"...ещё пар звоночков в кркмль-и сольёт всю Украину...
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Ви перейшли межу.Іменем Героїв Майдану ...
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Ну вот и все. Занавес. И не удивляйтесь, люди, когда в следующий раз вас будут уже не стрелять, а просто давить танками. Вы сами выбрали такую судьбу - себе, нам, всем.
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