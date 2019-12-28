 "Пишаєтеся, бл#дь, собою? П#дараси!" Під апеляційним судом сталася бійка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Бійка сталася під час того, як поліція вивозила спецтранспортом із Київського апеляційного суду двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення не були під вартою - Тамтуру та Маринченка.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

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Про бійку також повідомляє Роман Сініцин на сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що двох "беркутів" із бійкою вивезли з-під суду.





