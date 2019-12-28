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Все про:Беркут (321) бійка (483) Апеляційний суд (145)

 "Пишаєтеся, бл#дь, собою? П#дараси!" Під апеляційним судом сталася бійка. ВIДЕО

Під Київським апеляційним судом, який відпустив ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах активістів на Інститутській вулиці в 2014 році, під особисте зобов'язання, сталася бійка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Бійка сталася під час того, як поліція вивозила спецтранспортом із Київського апеляційного суду двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення не були під вартою - Тамтуру та Маринченка.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Читайте також: До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула

Про бійку також повідомляє Роман Сініцин на сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що двох "беркутів" із бійкою вивезли з-під суду.

Пишаєтеся, бл#дь, собою? П#дараси! Під апеляційним судом сталася бійка 01

Пишаєтеся, бл#дь, собою? П#дараси! Під апеляційним судом сталася бійка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167860
 
   
 Топ коментарі
 
На рівні прєзєдєнта України відбувся черговий злочин!
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Нет у нас президента.
Есть пианист ...уев.
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пригоните нацжён, они якобы в переди всех сыграет драку - главное держать под контролью, помните кто сразу заявил - красные линии не перешёл, разходимся но держим всё под контроль, или, кто на вече сказал, споём гимн и по домам, завтра встречаемся сного, на часика 2-3 и всё.
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Кажется они не шутили, подгоняя все свои деяния словами: "До Нового года... До конца года... до конца декабря..."(с). Хреновые дела...
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Вот тоже с ужасом наблюдаю этот лютый звиздец=>ведь было с самого начала - резонанс........вопрос на один миллион:ЗАЧЕМ преЗедент и ко эту «кашу заварили»?!!!
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Где вы все были когда Турчинов Крым сдавал России, а Яценюк при этом приговаривал - не страшно если Крым потеряем, зато какие гео политические задачи решим! Ну да - решили - озолотились, а Украину сделали самой бедной страной Европы.
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Айдеее, КГБ опорките!

КГБ Янукович беше обезоръжил армията и службите пълни с КГБ агенти,как да се защити Крим тогава!
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Серьозне рішення влаштувати бійку в Криму де більше половини зрадники у владі, яник їх призначив.
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Знаю где ты был. Лежал на диване и смотрел росия24. Это же надо быть такой тварью чтобы так ненавидеть свою страну. Или не свою? А?
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Порохоботы еще радовались, что у Крыма не будет теперь возможности за партию регионов голосовать...
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Иди на хер козломордый - водки здесь нет!
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Тайният КГБ Резидент Аваков вече отдавна е явен.

Само той остана министър в кгбправителството и беше
Опекун на кгбзе куклата в Нормандия.
После обвини невинни патриоти в убийство.
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Где вы все были когда наших героев как гладиаторов в ДАПе убивали, а сами Порох и кампания и не собирались брать Донецк,
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И как ,брать,, Донецк, като армията едвам се възстановяваше колкото да спре агресията на путлер за нови украински територии, а още руски дивизии чакаха да нахлуят като в Иловайск!
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До центра Донецка на танке - 15 минут от окраин. Если не хотели брать, зачем столько героев зазря погубили? Это же был просто тир - где их отстреливали.
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А кто брак со своих заводов на фронт гнал? Или не Порох,
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Такие как ты. На заводах такого дерьма навалом. То есть враги Украины.
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Порох делал то , что кричали журналисты. Если бы он сдал ДАП все СМИ Украины его бы с землей смешали, обвиняя в предательстве.
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Так . Здрасьте, ДАП по Минским соглашениям не наша территория. Дебалы же оставили. Зачем совершенно бессмысленно губить столько наших лучших людей? Специально их на убой посылали?
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Віктор Яценко‏ @Silantiy99 10 мин.10 минут назад



Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
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Тобто зевлада жорстко пішла проти народу. Наслідки таких дій їм зрозумілі?
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Это не может быть неосознанно. Они прекрасно отдают себе отчет, в содеянном. Всё очень плохо...
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Я теж так думаю. Але у всіх наступних варіантах розвитку подій нічого нормального не може бути🤔
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В том и всё дело... Потому, можно сделать вывод: их миссия была изначально именно такой!
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Зє!біл заручився підтримкою ***** - інакше б він засцяв
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Это начало конца зеЛи.и его банде зеленых
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Когда посадят убийц Небесной сотни - Парубия, Пашинского, папаню Парапсюка что 60 патронов выстрелял, когда Турчинов за сдачу Укрыма будет осужден, а Порошенко за голимое обворовывание страны - вот тогда оправдается наше голосование.
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Этот мудак asd zxc d31cbfd3 не местный он просто провокатор и подонок.
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Это ты не местный. А я украинка и живу в Украине.
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Ты украинка? Нет ты не украинка. Жаль украинскую землю что её приходится носить на себе такую мразь.
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Ты мразь а не украинка.собака без роду и племени
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У вас на кацапії, в дурці, день відкритих дверей? Ви своєю присутністю весь сайт загидили
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Садовника, который расстреливал Майдан, вообще отпустили без никаких обменов, и этот хитрожопый сразу срыгнул в засрашку. Почему же тогда сывый довбак со своей порохосворой молчал? А теперь зашевелился этот гадюшник. Какие же вы все меркие твари.
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Тогда было все правильно,теперь зрада.
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Ты самая настоящая ,, мерзкая тварь". Ты тогда молчал и сейчас. Тебе просто всё равно, но тут корчишь возмущенного.
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tZE inform
@tZEinformРаз, два, три, четыре, пять - Вова, крайний ты опять ! В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и открыто, что не заметить просто невозможно. (...)






Из 57 наших обмениваемых - только 7 военных А мы отдаем 87 бандитов, убийц и террористов.

В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле". ()

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. (...)
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Скажите, что изменилось за 28 лет? В судах заседают те же подонки, страной правят те же бандиты разных мастей (сейчас - зелёной масти), народ живёт в такой же нищете, в стране тотальная коррупция

Все это говорит о том, что никаких революций пока ещё не было. Была лишь смена декораций в интересах олигархата.
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Всего пару десятков вышло. Помнится в Париже миллионы людей вышли когда якобы по вине полицейских погибло двое подростков. Погромы и демонстации неделю длились. В других европейских странах тоже миллионы людей выходят на улицы против малейшей несправедливости властей. Хотите сказать Украина цэ Эвропа? Сомневаюсь. Украина цэ Жопа с глистами рабами.
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Уже началось. Дела майдана по факту закрыли, патриотам шьют убийства которых они не совершали, настоящих убийц, и террористов отпускают...
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Обмен или обман? Что значат люди для Путина и Зеленского
https://youtu.be/imjsUj54RsE
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Цього можна було уникнути якщо би один шоколадний барига за п`ять років зробив люстрацію і судову реформу,те що вимагав майдан.Тепер знов по новій ллється кров,і знову це чмо шоколадне лізе на трактор і пропонує себе в ватажки.Та виберіть нарешті українця,а не те лайно що вам підсовують.Чому в Польші вибрали валенсу,в Чехії гавела,а ми не можемо вибрати справжнього українця.
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Я против, чтобы их выдали-убийцы не они, а некоторые из лидеров Майдана, которые и стали властью после его завершения! Эти оборотни уже всем известны- почему столько шуму из-за "козлов отпущения"?
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цю сепарську гниль не видають а намагаються виміняти на випадково попавших в полон до вас українців . обмін кацапських катів вбивць і терористів на випадкових людей . вина ціх промосковських покитьків вже доведена самим фактом включення їх в список кацапстаном . пять років мурижили хоча знали з першої години , тим більше людей вбивали в прямому телеефірі який транслювався на весь світ
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Билецкого с его тысячами экипированных нацжен, которые бы могли перекрыть пол Киева, под судом нет?
Наряжают елочки и примеряют костюмы зайчиков и белочек.
Их устраивает выдача беркутов.
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Самое интересное, что если ЗЕ окрепнет и заматереет Рюкзакя СЯДЕТ. И это если повезет, что врядли. История **** безжалостная...
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Бойцов надо вытаскивать любыми способами, но НЕ предательством того за что они сражались и сражаются! Солдата меняют на содата, а не на уголовника-убийцу. Так правильно! А не заложников на террористов. Террористов УНИЧТОЖАЮТ, а не отпускают! Потому-что отпущенный, безнаказанный таррорист (не солдат) это новые смерти, новые заложники... Но зеленая вата этого не понимает. А далі буде...
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Що ж ви не наловили солдатів? Бо їх просто так в рашу відпускали, бо за ними мамки приїхали.
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Это ты , бульбаш, иди и раскажи своему соплеменннику Хублу, Но именно ***** просит вернуть ему террористов бандитов и убийц. Таких же как ты и твой Лука. Кто Гриба сдал ФСБ? Сдрысни отсюда, подХу*ловец ! Терпеть не могу обоссак.
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Убийцам-беркутовцыам за пьять лет даже не было избрано меру пресечения.... !!!!
Гуляли мрази....
Это тоже Зеля виноват??? А когда их решили обменять на сданых Порохом солдат - начался неимоверный "матиос". Кстати а где эта проХу*ловская ку*ва ?
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не п-ди, мера присечения была содержание под стражей
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П-дела твоя мама папе, что "зелетела" по-пьяни не от соседа а от него.
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Читай, Говно:
"...Драка произошла во время того, как полиция вывозила спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения не были под стражей - Тамтуру и Маринченко."
Или ты Букварь скури-ЛО?Источник: https://censor.net.ua/v3167860
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сам ты говно, по этим двум домашний арест.
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При Зеле, десять дней назад, Маринченко и отпустили под домашний арест.

Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.


https://censor.net.ua/news/3166398/sud_zamenil_eksberkutovtsu_marinchenko_soderjanie_pod_strajeyi_na_kruglosutochnyyi_domashniyi_arest
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Следующих, на обмен, отпускаем друзей путина, всех педофилов-насильников! А чё?
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почему террористов и убийц можно выпускать под обязательство, а других осужденных, за кражу например, нельзя... потому что пошли на поводу параши? это полное разложение судебной системы и понятия справедливости, может привести опять к заварушке
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Піторас твій тато, котрий родив від мами. ...Через не передній прохід.
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Та ну нахер.. все, аут полный. Не могу слов подобрать что бы описать этот пи*дец хоть как то иначе. Сегодня, этим решением зе просто взял, и "разбил" памятник небесной сотне. Знатно насрали нам на головы, вот вам и революция.
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так тебе сегодня "насрали"? а пять лет получается готовились??
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От что ты комнатное растение понимаешь в политике? Черпаешь все то же говно из общих сми,перевариваешь и делаешь выводы. А правда не правда, да хер его знает, кому она нужна эта правда.
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во во - "солженицина не читал, но осуждаю".
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порохнявые гниды! "до сегодняшнего решения не были под стражей"!!!!!!!!!
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Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам С АРЕСТА на личное обязательство.



https://censor.net.ua/news/3167847/sud_izmenil_meru_presecheniya_eksberkutovtsam_s_aresta_na_lichnoe_obyazatelstvo_obnovleno_videofotoreportaj



А тот, который был под домашним арестом, был отпущен под домашний арест чуть раньше, 19 декабря 2019 года.

https://ru.espreso.tv/news/2019/12/19/dela_maydana_eks_berkutovca_kotorogo_obvynyayut_v_rasstrelakh_otpustyly_pod_domashnyy_arest
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были, а двое под домашним, причем одного под домашний перевели при зеле уже
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гнида, разберись в вопросе прежде чем вякать
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"не были под стражей" - аби ляпнути щось у стилі зебіла...Ти просто тупе-зелене-бидло, яке не вміє навіть читати та користуватися гуглом - єдине що ти вмієш, так це тільки сра-ти у коментарях і показувати всім який ти тупий блазень! Тобі навіть ссилку на новини розумні люди кинули щоб ткнути твою тупу пику у факти!
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а воїнів, бойових генералів, кіборгів, волонтерів, патріотів- пачками кидають за грати!!!! Що ж це коїться в цій державі? Може, зєлєбєнін лохторат пояснить, це стадо любітєлєй парашинської попси та серіалів? Бо це криворізьке ватяне бидло до корпоративів готується,- часу вільного немає...
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Сам ти бидло. Тупе, обрригане і вимащене коричневим лайном, котре ти сприйняло за ши КАЛад РОШЕН.
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а как зелибобы воняли и ставили в вину почему не расследовали не посадили тех кто расстреливал на майдане, а сами выпустили реальных убийц и террористов. офигенный зеля переговорщик. можно ещё поменять пасередине на что-то, на скидку на газ например
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порохнявые во главе с их главным евроПСОМ, в пылу "борьбы" как то подзабыли ДЛЯ ЧЕГО отпускают эту погань! напоминаю - ДЛЯ ОБМЕНА НА НАШИХ ВОЕННЫХ И НАСТОЯЩИХ(подчеркиваю это слово) ПАТРИОТОВ!
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ВОТ ТАК ПОЗОРНО ЗВУЧИТ УКРАИНСКИЙ ГИМН, ЕСЛИ ЕГО ПЫТАЕТСЯ "ПЕТЬ" ВСЯКИЙ СБРОД НИ К МЕСТУ!
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Зеленский доработался до госизмены.
Лучше б он сериалы снимал...
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