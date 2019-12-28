 "Пишаєтеся, бл#дь, собою? П#дараси!" Під апеляційним судом сталася бійка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Бійка сталася під час того, як поліція вивозила спецтранспортом із Київського апеляційного суду двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення не були під вартою - Тамтуру та Маринченка.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Про бійку також повідомляє Роман Сініцин на сторінці у фейсбуці.
Він також повідомив, що двох "беркутів" із бійкою вивезли з-під суду.
КГБ Янукович беше обезоръжил армията и службите пълни с КГБ агенти,как да се защити Крим тогава!
Само той остана министър в кгбправителството и беше
Опекун на кгбзе куклата в Нормандия.
После обвини невинни патриоти в убийство.
Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
tZE inform
@tZEinformРаз, два, три, четыре, пять - Вова, крайний ты опять ! В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и открыто, что не заметить просто невозможно. (...)
Из 57 наших обмениваемых - только 7 военных А мы отдаем 87 бандитов, убийц и террористов.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле". ()
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. (...)
https://www.youtube.com/watch?v=U5_O1YwuBoE
Все это говорит о том, что никаких революций пока ещё не было. Была лишь смена декораций в интересах олигархата.
глистамирабами.
https://youtu.be/imjsUj54RsE
Наряжают елочки и примеряют костюмы зайчиков и белочек.
Их устраивает выдача беркутов.
Гуляли мрази....
Это тоже Зеля виноват??? А когда их решили обменять на сданых Порохом солдат - начался неимоверный "матиос". Кстати а где эта проХу*ловская ку*ва ?
"...Драка произошла во время того, как полиция вывозила спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения не были под стражей - Тамтуру и Маринченко."
Или ты Букварь скури-ЛО?Источник: https://censor.net.ua/v3167860
Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.
https://censor.net.ua/news/3166398/sud_zamenil_eksberkutovtsu_marinchenko_soderjanie_pod_strajeyi_na_kruglosutochnyyi_domashniyi_arest
https://censor.net.ua/news/3167847/sud_izmenil_meru_presecheniya_eksberkutovtsam_s_aresta_na_lichnoe_obyazatelstvo_obnovleno_videofotoreportaj
А тот, который был под домашним арестом, был отпущен под домашний арест чуть раньше, 19 декабря 2019 года.
https://ru.espreso.tv/news/2019/12/19/dela_maydana_eks_berkutovca_kotorogo_obvynyayut_v_rasstrelakh_otpustyly_pod_domashnyy_arest
Лучше б он сериалы снимал...