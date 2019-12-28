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 "Одні поїхали, інші залишилися", - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд перейшов до розгляду апеляційної скарги ексберкутівців і зараз дізнається думку учасників процесу про ризики, які можуть виникнути в разі зміни запобіжного заходу підозрюваним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У розмові з ексміліціонерами, які перебувають у СІЗО, суддя зазначила, що їхні колеги ховалися від слідства, багато хто виїхав з України.

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"Одні поїхали, а інші залишилися", - відповів на це Аброськін.

Він повідомив, що до затримання продовжував службу, коли його викликали на допит - прийшов, там і був затриманий.

Також підозрювані сказали, що вважають свою справу "політичною" і висловили думку, що прокуратура покриває реальних злочинців.

Ексберкутівець Янішевський розповів, що до моменту затримання також перебував на службі - "не тільки в Києві, а й в інших регіонах нашої країни".

В прокуратуру його до затримання викликали тільки один раз, підкреслив Янішевський.

Там він давав свідчення про постраждалих на Майдані міліціонерів, але надалі його не викликали як безпосереднього свідка для слідчих експериментів.

Адвокати ексберкутівців, природно, також підтримують апеляції, і просять суд пом'якшити запобіжний захід. Ризиків, за їхніми словами, немає.

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"Практика Європейського суду говорить про те, що ризик ухилення від слідства не може бути визначальним - важливим, але не визначальним", - додав один з адвокатів підозрюваних.

Також він поскаржився суду на "штучно перевантажену кваліфікацію" інкримінованих підозрюваним злочинів.

Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 01

Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 02
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 03
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 04
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 05
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 06
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 07
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 08
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 09
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 10
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 11
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 12
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 13
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 14
Одні поїхали, інші залишилися, - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167810
 
 
 Топ коментарі
 
Вже майже безсумнівний обмін екс-беркутівців можна вважати остаточним зізнанням РФ у розстрілі людей на Майдані. Звісно багатьом це було і так зрозуміло. А усім іншим просто байдуже. Ось це мабуть і є головний підсумок останнього року 10-х років XXI століття.
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...никакого риска, беркутня... "Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения - Цензор.НЕТ 8084
"Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения - Цензор.НЕТ 586
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І ця гнида ще й власівьку ганчірку на плече вчепила.
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Вже майже безсумнівний обмін екс-беркутівців можна вважати остаточним зізнанням РФ у розстрілі людей на Майдані. Звісно багатьом це було і так зрозуміло. А усім іншим просто байдуже. Ось це мабуть і є головний підсумок останнього року 10-х років XXI століття.
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це визнання - не юридичний факт. Для Гааги - недостатній доказ.
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вот тот мусарок в аквашрешке прямо гарноего фото будет смотреться на надрогибии тут закопали прикопав ублюдка мусорка убийцу....
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І ця гнида ще й власівьку ганчірку на плече вчепила.
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это куртка Puma BMW Motorsport. Корпоративные цвета БМВ серии М.
Апофения, уже везде мерещится.
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Благословенен господь скала моя обучающий пальцы мои руки мои войне.
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Мент демонстративно напялил русский аквафреш и "кровь из носа" говорит, - "не побегу.." Господи, как много дураков у нас в органах=) Что за идиоты
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Колись, ще перед розвалом ссср в "Комсомольской правде" писали, що в результаті дослідження виявилось, що в органи міліції ідуть працювати 75% людей з психічними відхиленнями, інші 25% це переважно спеціалісти з освітою. Таких у нас і зараз вистачає, і якщо отримають команду "фас", то не задумаються. Навіть, без провокацій бруківкою чи коктейлями молотова.
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Тож, краще їх обміняти на полонених армійців.
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это куртка Puma BMW Motorsport. Корпоративные цвета БМВ серии М.
Апофения, уже везде мерещится.
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росія обмінює вбивць українців? Як неочікувано! (звісно що ні)
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Половина беркутни не то что проросийские уроды, а вообще росийские наемники воевавшие на стороне Рашки в Чечне. Почему то за десятилетия СБУ не заявило об етом ни разу. Наверное потому что СБУ ето на самом деле филиал ФСБ.
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беркута по горам бегали говоришь , не знаешь молчи - за умного сойдешь , а те кто и бегали на северный кавказ ( не беркут ) по твоему преступники , сам то погоны носил ?
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А хіба Янукович не об'єднав сбу і фсб? Зробили були спільну розвідку, тощо.
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Не еврейской власти в Украине, а родственникам и всем кто хочет правды надо подавать иск в оон на Россию за сокрытие преступников на территории России
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Що вже вона поможе, та оон... Наші сини на Майдані прагнули незалежності і європейськості Україні. Завдяки Президентові Петру Порошенку, маємо армію, Томос, асоціацію з ЄС, безвіз і курс на ЄС та НАТО. Отже, патріоти на Майдані і на фронті не намарне поклали голови.
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По соусом освобождения заложников банда зелёное говно освобождает российских преступников, тем самым являться соучастником приступление
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придурок!! Не "освобождает" а ОБМЕНИВАЕТ на украинских пленных бойцов!!
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Видворити всю нечисть і закрити кордон, щоб і муха не пролетіла зі сходу. ВІзовий режим і суворий контроль на кордоні з РФ.
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Не стоит так нервничать, после обмена эти беркута окажутся в каком нибудь ЧВК Вагнера, где-нибудь в Сирии или Ливии и там их настигнет карма, назад они уже не вернутся. А здесь они получат максимум 7-8 лет, выйдут и будут права качать..Что ни делается, все к лучшему...
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Дело как раз не в этом. А дело в том, что СОЗНАТЕЛЬНО было развалено дело Майдана.
Если бы их осудили и поменяли, - это одно, но путину, портнову, богдану, коломойскому необходимо еще раз унизить и оболгать события 2013-14 гг... Вот в чем проблема.
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80 человек убито ..как нормальное госсударство Украина должна передать беркутню с командирами начиная от захарченка(которых должны должны занести в базу Интерпола) в Гаагу на международный требунал как это было сделано после Боснийской войны ...
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вооруженная по уши беркутовня стреляет по людям с фанерными щитами и при етом еще считает себя "пострадавшей стороной" и отказывает людям в сопротивлении? -
дайте мне брейк...
кацапские зеленые сказки, кацапские зеленые суды....
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Показательно что эта тварь налепила себе на видное место идентификатор чей оно холоп. "Одні поїхали, інші залишилися", - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення - Цензор.НЕТ 6862
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это куртка Puma BMW Motorsport. Корпоративные цвета БМВ серии М.
Апофения, уже везде зрада мерещится.
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пусть радуется еще, шо не все в Киеве взяли стволы в руки,
и шо оно еще живое, ето беркутовнявое тельце - могли бы и на куски порвать.
так и сделают, если еще хоть выстрел по людям.
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скотина откормленая... - постраждалец....
да той мордой орехи колоть нужно 24x7
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помниться мне что наш теперешний гарант говорил и раньше и недавно что он и его администрация не имеют право вмешиваться в судебные справы и говорил что бореться с т.н. телефонным правом. учитывая освобождение от ответственности беркутни, харьковских подрфвниов, фсбешных шпионов-предателей, бывших сепаров и террористов, и что интересно всех вдруг и сразу (одним наказом по судам Украины) мне кажется что зельц и его команда воспользоыались именно таким брутальным и куевым способом - правом приказать. а за это надо привлекать к ответственности всех участвующих в этом процессе... я конечно за то чтобы пацаны попали домой но и за то чтобы получившие пожизненое просто так не ушли от кары! у нас вообще какая то гордость есть? или ты зеля ради рашки все сделаешь?
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недопи...ли, а надо бы.
оно сегодня в обмен пойдет, а завтра опять будет в Украине - и будет убивать.
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