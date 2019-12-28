 "Одні поїхали, інші залишилися", - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У розмові з ексміліціонерами, які перебувають у СІЗО, суддя зазначила, що їхні колеги ховалися від слідства, багато хто виїхав з України.
"Одні поїхали, а інші залишилися", - відповів на це Аброськін.
Він повідомив, що до затримання продовжував службу, коли його викликали на допит - прийшов, там і був затриманий.
Також підозрювані сказали, що вважають свою справу "політичною" і висловили думку, що прокуратура покриває реальних злочинців.
Ексберкутівець Янішевський розповів, що до моменту затримання також перебував на службі - "не тільки в Києві, а й в інших регіонах нашої країни".
В прокуратуру його до затримання викликали тільки один раз, підкреслив Янішевський.
Там він давав свідчення про постраждалих на Майдані міліціонерів, але надалі його не викликали як безпосереднього свідка для слідчих експериментів.
Адвокати ексберкутівців, природно, також підтримують апеляції, і просять суд пом'якшити запобіжний захід. Ризиків, за їхніми словами, немає.
"Практика Європейського суду говорить про те, що ризик ухилення від слідства не може бути визначальним - важливим, але не визначальним", - додав один з адвокатів підозрюваних.
Також він поскаржився суду на "штучно перевантажену кваліфікацію" інкримінованих підозрюваним злочинів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Апофения, уже везде мерещится.
Апофения, уже везде мерещится.
Если бы их осудили и поменяли, - это одно, но путину, портнову, богдану, коломойскому необходимо еще раз унизить и оболгать события 2013-14 гг... Вот в чем проблема.
дайте мне брейк...
кацапские зеленые сказки, кацапские зеленые суды....
Апофения, уже везде зрада мерещится.
и шо оно еще живое, ето беркутовнявое тельце - могли бы и на куски порвать.
так и сделают, если еще хоть выстрел по людям.
да той мордой орехи колоть нужно 24x7
оно сегодня в обмен пойдет, а завтра опять будет в Украине - и будет убивать.