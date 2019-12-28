 Українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, - адвокат Ворфоломєєв. ВIДЕО

Про це він сказав перед засіданням апеляційного суду, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи — ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, — просить скасувати їм запобіжний захід.

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На запитання про очікування від сьогоднішнього засідання суду Сергій Тамтура відповів, що чекає "справедливого рішення".

Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній "беркутівець" Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Адвокат Стефан Решко, який захищає обвинувачених у розстрілах на Інститутській колишніх "беркутівців", прокоментував заміну прокурорів у справі та повідомив, що один з обвинувачених, Олександр Маринченко, прийшов у суд — йому дозволили це зробити попри цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/8Ko5gzFBi1 — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Напередодні генеральний прокурор Руслан Рябошапка замінив у цій справі групу прокурорів. Так, прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які займалися справою кілька років, замінити на нових — Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка.