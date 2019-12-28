 Українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, - адвокат Ворфоломєєв. ВIДЕО

Про це він сказав перед засіданням апеляційного суду, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи — ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, — просить скасувати їм запобіжний захід.
На запитання про очікування від сьогоднішнього засідання суду Сергій Тамтура відповів, що чекає "справедливого рішення".
Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній "беркутівець" Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
Адвокат Стефан Решко, який захищає обвинувачених у розстрілах на Інститутській колишніх "беркутівців", прокоментував заміну прокурорів у справі та повідомив, що один з обвинувачених, Олександр Маринченко, прийшов у суд — йому дозволили це зробити попри цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/8Ko5gzFBi1— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
Напередодні генеральний прокурор Руслан Рябошапка замінив у цій справі групу прокурорів. Так, прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які займалися справою кілька років, замінити на нових — Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка.
(По твоєму виходить, що в кожного з Небесної сотні, стріляли 40 беркутівців).
я не рахую що проти них було кинуто внутрішні віська тисячі тітушок та сбушників не лише в Києві а по всій країні особливо "запекло" в цей час було у Дніпропетровську,Запоріжжі,Одесі,Харкові тощо
Организационно спецподразделения «Беркут» состояли из двух полков (место дислокации - Киев и Киевская область), семи отдельных батальонов (место дислокации - АР Крым, Донецкая, Днепропетровская, Львовская, Луганская, Одесская и Харьковская области) и 19 рот, дислоцирующихся в различных областях Украины[3]. В городах областного подчинения могли размещаться отдельные взводы или роты «Беркута». По данным на сентябрь 2013 года общее количество сотрудников спецподразделения составляло 3000 человек[4], на январь 2014 года - 4000 человек[5]
Они там,что с личными адвокатами были.?
Не хочу дальше на пальцах объяснять какая может быть правовая коллизия,но им может обмен и не пригодится.Выйдут из зала суда.
Может вылезти такая куча коричневой субстанции,в век не отмоемся.
Но скажу у них довольно много шансов выйдти на свободу,если конечно нет прямых доказательств.Что именно гражданин А стрелял и попал в гражданина Б,от чего гражданин Б умер.
Вот как то так.
Почему собственно майдан и начался.
Кадры избиения людей,которые облетели всю страну.
Когда толпа беркутов догоняет убегаюшего от них человека валит на пол ударяя его дубинками и добивает ногами.
И дальше использование светошумовых гранат с прикрученными скотчем поражающими элементами и ружей с патронами предназначенными для остановки тпанпортных средств и так несколько месяцев.
Господа офицеры,
Мне не грустно, о нет.
Господа офицеры,
Я прошу вас учесть,
Суд людской или Божий
Через тысячу лет,
Господа офицеры,
Не спасет вашу честь.
Вспомните сколько было крику о том имел ли право стрелять полицейский Олийнык,куда стрелять,когда и как.
Тогда толпа заявляла что дажеив качестве самообороны при наезде на напарника транспортным средством стрелять нельзя.
А тут якобы был приказ сначала лупцевать мирные собрания,потом применять против них запрещенные средства,а потом пострелят безоружных людей.
Ясен перец что никакого приказа нет.
Ясен перец что все это незаконно.
Плюс никто не вспоминает о титушках,которых организовывывали так называемы правоохранители и которым они же раздали оружие.
Тут никакими псевдосудебными процессами их выгородить не удастся.
Это как сбитый боинг _ все и так очевидно.
Нужен документ.
Прежде чем ******* безоружного не оказывающего сопротивление человек ( убегающего) толпой и ногами по приказу нужно его соответствующе оформить и хранить в сейфе,потому что эта деятельность никакого отношения к правоохранительной не имеет.
Как у тебя?
Когда декабрь перед ноябрем как у Соловьева?
Плавали знаем.
Ох и устроят их родственники "хорошую жизнь" тем активистам, что настояли на отмене обмена. Адреса выяснят - и привет новые трупы "активистов" (которые только с плакатами выходят, в отличие от военнопленных наших)
Баканов и Рябошака только их отдают.
Сколько из тех, кого отдают, являются трофеями зе-власти?
А тепер їх відпускають.
Баканов и Рябошака только их отдают."
Но ,например,покушавшихся на Катю Гандзюк,тоже поймали сразу.Однако после познания пришлось с них обвинения снять.А террористы из Харькова ни смотря ни на что своей вины не признали.Или вот сейчас с делом Шеремета тоже убийцы пойманы?Полное ощущение,что власти покрывали(да и сейчас продолжают)настоящих убийц.
Так что кого наловил Луценко с Грицаком ещё не до конца ясно.Может потому этих террористов так легко меняют.А вот буркутовцев покрыть невозможно..Может поэтому их вычеркнули из списка.
Во-вторых, то, что этих беркутов хочет забрать россия, лучший показатель того кто они такие.
Доказать и осудить,вот тут у эти садильщиков неукладочка вышла.
Вот нэбайдужих волонтеров закрыли,а доказухи кроме ПАМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет!
Так же и с беркутами,закрыть закрыли,а доказухи на них 00.Плюс будет огромная юридическая коллизия.
А як адвокати, друзі Смирнова із офісу преЗедента, вміють затягувати справи, відомо.
Раз луценко сказал то так оно и есть.Юга пиз..врать не будет!
Сейчас обмен будет сорван, что даст тому возможность заявить, что итоги встречи в нормандском формате (с Макроном и Меркель) сорваны украинской стороной.
100%-ое попадание в десятку.
Каждого активиста надо проверить на наличие связей с фсб.