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 Українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, - адвокат Ворфоломєєв. ВIДЕО

Адвокат Ігор Ворфоломеев, що представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані, розповів, що українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР".

Про це він сказав перед засіданням апеляційного суду, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи — ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, — просить скасувати їм запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо влада на завершальній стадії суду відпустить ексберкутівців, це буде руйнування не тільки справедливості, а й держави, - Луценко

На запитання  про очікування від сьогоднішнього засідання суду Сергій Тамтура відповів, що чекає "справедливого рішення".

Напередодні генеральний прокурор Руслан Рябошапка замінив у цій справі групу прокурорів. Так, прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які займалися справою кілька років, замінити на нових — Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167784
 
   
 Топ коментарі
 
з 4 тис беркутів 11 притягнуто до відповідальності подякуйте потужному ще раз,педрики
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😮 Соя фас 😷
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Малацы шо сказать, магёте 😂
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з 4 тис беркутів 11 притягнуто до відповідальності подякуйте потужному ще раз,*******
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Даже не притягнуто до відповідальності, а просто задержано и оглашено подозрение. На этом все.
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ПРУФ про 4000 «Беркутівці» на яких вбивство.
(По твоєму виходить, що в кожного з Небесної сотні, стріляли 40 беркутівців).
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я в шоці від вашої дурості,шановний, ви москальський троль чи рибка гуппі? Самооборони майдану лише в центрі Києва налічувалось 12 тис чоловік
я не рахую що проти них було кинуто внутрішні віська тисячі тітушок та сбушників не лише в Києві а по всій країні особливо "запекло" в цей час було у Дніпропетровську,Запоріжжі,Одесі,Харкові тощо
Организационно спецподразделения «Беркут» состояли из двух полков (место дислокации - Киев и Киевская область), семи отдельных батальонов (место дислокации - АР Крым, Донецкая, Днепропетровская, Львовская, Луганская, Одесская и Харьковская области) и 19 рот, дислоцирующихся в различных областях Украины[3]. В городах областного подчинения могли размещаться отдельные взводы или роты «Беркута». По данным на сентябрь 2013 года общее количество сотрудников спецподразделения составляло 3000 человек[4], на январь 2014 года - 4000 человек[5]
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Порохоботы это не патриоты а фсбшная шваль в вышиванках прикрывающаяся патриотическими лозунгами
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Очень ценный вскукарек от 15-рублевого петуха.
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Кацапе, ти висрався? Який твій план на сьогодні? Посидь у спамі, зайвохромосомне. І якщо маєш личинок, лякай їх не бабайками, а вуйками. бо саме вуйки знищать твою бензоколонку разом з тобою та личинками.
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Посмотрим что будет через неделю. Они провозглашают одно, а через пару дней делают вплоть до наоборот, поэтому пока не радуемся, а просто ждём выполнят ли они собственное же решение.
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ну если слова адвоката беркутов - это серьезный аргумент ,то Сопля - ФУ
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Имхо, просто решили не торопится. Доведут дела до конца, вынесут срок и обменяют на пленных. В Украину им вьезд будет закрыт, как и харьковским. А на паРаше пусть хоть на бутылки садятся. Насрать
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ЧЕРЕЗ ОДНУ НОВОСТЬ В ЛЕНТЕ ПОЧИТАЙ,ПРО ПОЖИЗНЕНОЕ ПОД ЛИЧНОЕ!!!
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Про харьковских? Ну так пожизненое в Украине, если вернутся. А личное, чтоб вещи собрали и сьи#ались нах на историческую
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Четырех человек убили,из них двое детей!Но пусть гуляют!А если вернуться...тода!Фас говоришь,ну..ну!
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А что ты предлагаешь? Я бы расстрелял. Но в Украине можно только сидеть. Будешь всю жизнь его кормить? А так хоть в чем то польза
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Я бы кормил,только зато что есть шанс что эти гниды все жизнь свою ******** за решеткой проведут,где нибудь подо Львовом.А там глядишь со шконки упадет или сердечный приступ!!!
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я думаю росіянам терористи потрібні на донбасі для нових вбивств Українців,мені не зрозуміла позиція Української влади яка відпускає на сторону воюючого ворога людей вмотивованих убивати Українців.
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Для обміну президент повинен підписати помилування. Інакше потім всіх, причетних до обміну, можна судити по статті.
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А кто сказал, что они обязаны покинуть Украину ? В условиях по обмену такого не было.
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Ба, а харьковским бомбистам уже вольную выписали...
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А они сами расстреливали людей или им дали приказ и кто?
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не законные приказы, могут не выполняться.
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Весь вопрос в том,что как трактовать, приказ законный или не законный.
Они там,что с личными адвокатами были.?
Не хочу дальше на пальцах объяснять какая может быть правовая коллизия,но им может обмен и не пригодится.Выйдут из зала суда.
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А кто определяет законность приказов? а, убийцы самих силовиков где? Вообще, в принципе, нужен полноценный судебный процесс, потом выводы.
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Никаког полноценного судебного процесса не будет.
Может вылезти такая куча коричневой субстанции,в век не отмоемся.
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Під контролем васалів расєйки? Ваша думка дуже важлива для нас.
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сам и определяешь, если тебе приказывают стрелять в безоружного или с палкой (камнем), то незаконно стрелять в него со снайперской винтовкой или автомата. Нужно трезво оценивать ситуацию и угрозу своей жизни, тем более это не простые люди, их этому должны учить. Их учат убивать равного противника.
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Не буду спорить,и выражать свое мнение,дабы не поднялся галдежь и лай.
Но скажу у них довольно много шансов выйдти на свободу,если конечно нет прямых доказательств.Что именно гражданин А стрелял и попал в гражданина Б,от чего гражданин Б умер.
Вот как то так.
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Вся деятельность от самого начала была не законной.
Почему собственно майдан и начался.
Кадры избиения людей,которые облетели всю страну.
Когда толпа беркутов догоняет убегаюшего от них человека валит на пол ударяя его дубинками и добивает ногами.
И дальше использование светошумовых гранат с прикрученными скотчем поражающими элементами и ружей с патронами предназначенными для остановки тпанпортных средств и так несколько месяцев.

Господа офицеры,
Мне не грустно, о нет.
Господа офицеры,
Я прошу вас учесть,

Суд людской или Божий
Через тысячу лет,
Господа офицеры,
Не спасет вашу честь.
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В приеципе это и так же понятно.
Вспомните сколько было крику о том имел ли право стрелять полицейский Олийнык,куда стрелять,когда и как.
Тогда толпа заявляла что дажеив качестве самообороны при наезде на напарника транспортным средством стрелять нельзя.
А тут якобы был приказ сначала лупцевать мирные собрания,потом применять против них запрещенные средства,а потом пострелят безоружных людей.
Ясен перец что никакого приказа нет.
Ясен перец что все это незаконно.
Плюс никто не вспоминает о титушках,которых организовывывали так называемы правоохранители и которым они же раздали оружие.
Тут никакими псевдосудебными процессами их выгородить не удастся.
Это как сбитый боинг _ все и так очевидно.
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Каких приказов Алеженька?
Нужен документ.
Прежде чем ******* безоружного не оказывающего сопротивление человек ( убегающего) толпой и ногами по приказу нужно его соответствующе оформить и хранить в сейфе,потому что эта деятельность никакого отношения к правоохранительной не имеет.
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для того и нужен полноценный судебный процесс с заслушиванием всех соорон, кто кого дубинками, палками, цепями или зажигательными смесями глушил, и разбираться по деталям и судить. глядя на разгоны в европе, полагаю, что там так и сделали бы.
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Это какой "полноценный"?
Как у тебя?
Когда декабрь перед ноябрем как у Соловьева?
Плавали знаем.
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а самое интересное начнется после того как их вычеркнули.
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сейчас и рашка откажется выпускать украинских военнопленных.
Ох и устроят их родственники "хорошую жизнь" тем активистам, что настояли на отмене обмена. Адреса выяснят - и привет новые трупы "активистов" (которые только с плакатами выходят, в отличие от военнопленных наших)
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Что слабо верится в такие заявления в свете последних событий.
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Плохие Грицак и Луценко наловили и усадили на нары сотни рашистской нечисти.
Баканов и Рябошака только их отдают.
Сколько из тех, кого отдают, являются трофеями зе-власти?
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Само ти кацап. Ці покидьки сиділи саме на нарах, як і Єфремов.
А тепер їх відпускають.
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Алла,это ваши слова:"Плохие Грицак и Луценко наловили и усадили на нары сотни рашистской нечисти.
Баканов и Рябошака только их отдают."
Но ,например,покушавшихся на Катю Гандзюк,тоже поймали сразу.Однако после познания пришлось с них обвинения снять.А террористы из Харькова ни смотря ни на что своей вины не признали.Или вот сейчас с делом Шеремета тоже убийцы пойманы?Полное ощущение,что власти покрывали(да и сейчас продолжают)настоящих убийц.
Так что кого наловил Луценко с Грицаком ещё не до конца ясно.Может потому этих террористов так легко меняют.А вот буркутовцев покрыть невозможно..Может поэтому их вычеркнули из списка.
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Во-первых, невиновного по делу Гандзюк задержали и месяц держали в СИЗО аваковцы.
Во-вторых, то, что этих беркутов хочет забрать россия, лучший показатель того кто они такие.
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Посадить на нары много ума не надо.
Доказать и осудить,вот тут у эти садильщиков неукладочка вышла.
Вот нэбайдужих волонтеров закрыли,а доказухи кроме ПАМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет!
Так же и с беркутами,закрыть закрыли,а доказухи на них 00.Плюс будет огромная юридическая коллизия.
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Відпускати їх не збирались, Луценко стверджує, що слідство на завершальному етапі.
А як адвокати, друзі Смирнова із офісу преЗедента, вміють затягувати справи, відомо.
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Юге верю!
Раз луценко сказал то так оно и есть.Юга пиз..врать не будет!
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А в то, что Зеленский дал звание заслуженного адвокату Ефремова, верите?
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Значит до Нового года вообще никого не обменяют, всем сидеьб дальше, пуу это вполне устраивает
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у меня вообще иногда подозрения, что эти "актывысты" работают на путена.
Сейчас обмен будет сорван, что даст тому возможность заявить, что итоги встречи в нормандском формате (с Макроном и Меркель) сорваны украинской стороной.
100%-ое попадание в десятку.
Каждого активиста надо проверить на наличие связей с фсб.
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Тут возмущаются, а если бы на 3 день теракта расстреляли, никто бы о них и не вспомнил, так и с БЕРКУТНЕЙ, а то тянули, тянули, вот и получайте.
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Если бы при порошенко их расстреляли то сейчас и проблемы бы такой не было.
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Да только было наоборот расстреливали при нем проукраинских активистов
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А должна быть, именно для силовиков и чиновников!
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Смотрю на это надувное чудо техники и не знаю плакать или смеяться😐
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Не обманывайтесь, если бы это было так, не было бы смены прокуроров, не было бы поспешного рассмотрения аппеляции да к тому же в субботу
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