 Вночі в Харкові підпалили двері в ОДА, - поліція. ВIДЕО

Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Пожежу ліквідували власними силами до приїзду рятувальників. В результаті інциденту пошкоджено 2 квадратних метра полотна дверей.
Правоохоронці затримали чоловіка, 1972 р.н. Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) - чоловікові загрожує до семи років в'язниці.
Скоро полыхнет братцы, не ждем, а готовимся!
А у нас - никогда не знаешь, что станет новой Врадиевкой, и на какой улице внезапно загорятся автозаки.
Каков результат акции?
Протрезвеет - сам прифуеет