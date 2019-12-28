 Вночі в Харкові підпалили двері в ОДА, - поліція. ВIДЕО

Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Пожежу ліквідували власними силами до приїзду рятувальників. В результаті інциденту пошкоджено 2 квадратних метра полотна дверей.

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