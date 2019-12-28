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 Вночі в Харкові підпалили двері в ОДА, - поліція. ВIДЕО

27 грудня близько 23:20 невідомий підпалив вхід у Харківську облдержадміністрацію. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Пожежу ліквідували власними силами до приїзду рятувальників. В результаті інциденту пошкоджено 2 квадратних метра полотна дверей.

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Правоохоронці затримали чоловіка, 1972 р.н. Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) - чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

Вночі в Харкові підпалили двері в ОДА, - поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167771
 
   
 Топ коментарі
 
Нажрался, пироман? И- "не вынесла душа поэта"(с). Деяние идиота, как мне очевидно. Кстати, я даже не предполагал, о таком серьёзном сроке! Два квадратных метра... и- семь лет! А убийц, в том же Харькове- на свободу. С чистой совестью. Шо-то у нас не так... Вчера кто-то писал: "создан управляемый хаос"(с). Похоже, что именно это и есть. Пичалька
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Давно пора его согреть вместе с коляской
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То, что в Харькове сидит преступный мэр и его до сих пор не осудили и не посадили говорит о том, что и нынешняя власть Украины преступна. Своих они не садят, а обещания никто выполнять не собирается.
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Нажрался, пироман? И- "не вынесла душа поэта"(с). Деяние идиота, как мне очевидно. Кстати, я даже не предполагал, о таком серьёзном сроке! Два квадратных метра... и- семь лет! А убийц, в том же Харькове- на свободу. С чистой совестью. Шо-то у нас не так... Вчера кто-то писал: "создан управляемый хаос"(с). Похоже, что именно это и есть. Пичалька
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Потому что даннгая акция равно как и наказание за нее - не хулиганка а демонстрация намерений.
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За 2 квадратный метра обгоревшей деревяхи может получить до 7 лет?Не, неравноценный обмен, мужик балбес.
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Скорее всего это связано с тем что суд Харькова отпустил убийцу трех человек в рамках обмена с Россией
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Да? Ну и каков результат поджога? Этот черт-душегуб уже снова, закрыт? Что, нет??? Надо же, наверное, не те двери протестующий поджигал.
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Как минимум Горсовета. Где Лудший сидит.
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Благодарные харьковчане хотят согреть "отца города"))
Скоро полыхнет братцы, не ждем, а готовимся!
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Там в рашке в своё время это, который мошонку к брусчатке прибил, тоже поджигал двери местного фсб. И что, полыхнуло в расейке?)))
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Дык на то она и парашка, что всякая искра, не подкрепленная корабельным выстрелом, гаснет в навозном болоте парашкинской общественности
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Тут тоже этот Герострат многого не добьётся, дал бы кто этому Наполеону лучше спички и отправил бы сжигать мацкву.
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Чтобы сжечь москву - достаточно политической воли и трех десятков хреновых диверсантов. Или одного толковых.
А у нас - никогда не знаешь, что станет новой Врадиевкой, и на какой улице внезапно загорятся автозаки.
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Давно пора его согреть вместе с коляской
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Это обладминистрация, а не городская. Чувак двери перепутал.
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А "отец города" не в этом здании, а 1 километром ниже по ул. Сумской, в Горсовете.
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Тож дверь во всем виновата, сейчас опять какого-то националиста покажут.
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Быдло развлекается.
Каков результат акции?
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Израильтяне отпустили тысячу террористов за одного солдата.
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Наверное подпалил тот кто шесть лет назад с второго этажа в окно от черкасских спецназовцев драпал,наверное только отпустило..
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У чувака видать начался синдром переходного возраста, ну типа того, шо у женщин климакс называется, вот и переклинило, а если бы вовремя психологическую или какую-то другую помощь оказали, то было бы все нормально.
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гепу поджигать надо! при чем тут дверь?
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Кулачное право давно вошло в моду в общении с владой.Молодцы!
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Это по ходу из Франции российский художник-акционист приехал. Тот который яйца на Красной прибил и двери ФСБ поджег. Хорошо еще что он свои яйца к дверям ОГА не прибил.
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Перед НГ мужик пережрал походу.
Протрезвеет - сам прифуеет
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