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Все про:аграрії (75) сільське господарство (98) Милованов Тимофій (116)

 На підтримку аграрного сектору в 2019 році держава витратила 3,4 млрд грн, - Милованов. ВIДЕО

У 2019 році Кабінет міністрів профінансував всі програми з підтримки аграрного сектору - в цілому на 3,4 млрд гривень.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр економки і розвитку Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема 2,8 млрд було виплачено за програмами на розвиток фермерства та садівництва. У грудні 2019 року був виплачено 270 млн на розвиток хмелярства, закладення молодих фруктових та ягідних садів.

Однак 1 млрд, які планувалося витратити на підтримку сільського господарства, заблоковані в судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду. Уряд подав касаційну скаргу на це рішення. За словами міністра, мирова угода не вирішує питання по суті. Все одно вирішувати має суд, а він не зможе розглянути справу раніше січня.

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"Уряд готовий, гроші є, комісії проведені. Але суд зупинив нам можливість провести платіжки", - зазначив чиновник.

Милованов заявив, що в 2020 році уряд готовий фінансувати всі програми, закладені в бюджет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167678
 
 
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не сектора...не сектора! а бахматюков и косюков.... всяких
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из них куму Петра, Косюку перепало 3.2лярда
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до малых фермеров из этих субсидий дошло аж 0.00001% от суммы. все остальное ушло косюкам и бахматюкам, которые себе с субсидий выплатити дивиденты в швейцарию
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Може вже хватить роздавати гроші платників податків різним агрохолдингам і іншим типу крутим бізнесменам?

Я розумію коли сплаченими мною податками фінансують армію, медицину і освіту так я доплачую, але це все одно краще ніж платити повну варість, навіть ментів і суддів хоча до них є претензії, але якого милого Ви віддаєте мої гроші агробаронам?
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щоб вони дали пакетик гречки на виборах! коло замкнулось
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Огласите список аграриев, получивших поддежку государства и мы сами увидим кто и за что получил, а так это общие фразы комуняк на партсобрании!
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З тих 3,4 млрд. отримали 1,5 млрд. Бахматюк і Косюк. Два муділа ,які при Порошенкові вивели біля 8 млрд з бюджету на свої рахунки. А малі фермери х%й сосуть!!!
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