 70% українців отримують пенсію менше 3 тис. грн, - Мінсоцполітики. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
За словами заступниці голови міністерства Наталії Ненюченко, є готовий план дієвої соціальної політики, який вирішує причини, а не тільки наслідки проблем.
"Ми допоможемо нинішнім пенсіонерам, створимо умови для майбутніх, а також запровадимо екосистему, яка дозволить українцям прожити щасливе та активне життя на пенсії", - заявила вона.
Я военный пенсионер, мы знаем что у народа и какие проблемы, военные всегда передавали власть народу, но порвем их мы военные
Мы на это учились, а сейчас они нас проучили!
А тим часом Богдан таємно зустрічався з Коломойським. Хто з них нашинковує бюджетні кошти ?
откуда 3000? и проработали они не мало.
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
Я ни в чем себе не отказываю
Если-бы не субсидия за ЖКХ то пенсионеры давно-бы вымерли.
А ты видимо в 90-х бегал шнырем по базару и продавцов толпой пистил,
Только вот не знает в 3 или 4 раза?
Тяжело ему!
Ніхто не дає клятви що ціною свого життя захищати народ і державу... тільки військові признані як сама небезпечна професія- а судді ризикують життям де і коли...
Я військовий пенсіонер 21 рік (14 по СССР ДальВО і ККВО і 8 років служив Україні -17 мех. Танкова Бригада в Кривбасі - служив командиром взводу - пенсії 2764гр ні пільг ні субсідії і пішов вон.
Живи як хочиш - ніхто до уваги не бере - надоїло нам приниження,
всьо баста - чекаю моменту тортально рвати систему
Странных слуги... может уже их в чувство приводить надо?!!