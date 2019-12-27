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Все про:пенсіонери (242) пенсія (526) Міністерство соціальної політики (366)

 70% українців отримують пенсію менше 3 тис. грн, - Мінсоцполітики. ВIДЕО

70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис. грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

За словами заступниці голови міністерства Наталії Ненюченко, є готовий план дієвої соціальної політики, який вирішує причини, а не тільки наслідки проблем.

"Ми допоможемо нинішнім пенсіонерам, створимо умови для майбутніх, а також запровадимо екосистему, яка дозволить українцям прожити щасливе та активне життя на пенсії", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримок із виплатою лікарняних більше немає, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167633
 
 
 Топ коментарі
 
Секрет Полишенеля ))
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
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І 60% українців отримають пенсію в дві тисячі і менше.
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Так вот и ответ для Арахамии какой должна для начала быть зарплата у нардепов, 3000 грн! Примите законы, выстройте экономику, выведите людей из черты бедности а потом обсудим ваши зарплаты!
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Дивився по телеку соціальну рекламу. Суть : якщо в тебе 35 років стажу по трудовій, і твоя зарплата протягом 35 років була в ПІВТОРА рази вища за середньоукраїнську, тебе чекає пенсія в 2400 гривень. Отак порятували бізнес за рахунок зменшення ЄСВ з 42% до 21%.
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Молодая команда сдєлаєт курс 1к1, такшто нєпєрєживайтє.
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Василий,у меня стаж 45.7 лет,новокаховский ЭМЗ электрик. Пенсия на сегодня 2739гр. У соседа стажа и десяти лет нет-2000гр. Нахрена я работал? Некоторые скажут: нужно было вкалывать,но электрики тоже нужны...... 70% українців отримують пенсію менше 3 тис. грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8838
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К то за что бы рвать эту хамскую систему... ставьте " мне нравится "
Я военный пенсионер, мы знаем что у народа и какие проблемы, военные всегда передавали власть народу, но порвем их мы военные
Мы на это учились, а сейчас они нас проучили!
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І 60% українців отримають пенсію в дві тисячі і менше.
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Діра в бюджеті за Зеленського сягнула 70 млрд гривень.
А тим часом Богдан таємно зустрічався з Коломойським. Хто з них нашинковує бюджетні кошти ?
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Вони обговорюють наше з вами покращення..!!) Та подалання епохі бідністі..!
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так ось вони які, справжні діджіталізатори!
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А з банків виели 500 мільярдів - так прем'єр сказав.
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Так вот и ответ для Арахамии какой должна для начала быть зарплата у нардепов, 3000 грн! Примите законы, выстройте экономику, выведите людей из черты бедности а потом обсудим ваши зарплаты!
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відповідь для арахахамії єдина і полягає вона у тому, що зарплатня нардепів повинна бути прив'язана до мінімалки (наприклад - 10 мінімалок). Тоді усі ці трутні будуть намагатися працювати так, щоб зростала економіка. І жити будуть вони разом з країною, на одному рівні, а не у космосі!
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у меня все бабушки\дедушки получают около 2000грн.
откуда 3000? и проработали они не мало.
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Почитайте, що я вище написав. До речі, бандитський МВФ пропонував встановити ЄСВ на рівні 28%. Однак наші реформатори в запалі...
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А знаешь почему они столько получают?Потому что всегда ходят на выборы и голосуют не за приличных людей а за красивых богатых воров.Так что сами виноваты.
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мягкая эвтаназия от слуг хитрого народа...
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СПАСИБОЧКИ Наташенька, теперь можно и сдохнуть с радостной надеждой.
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Секрет Полишенеля ))
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
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Проблема в том, что они **** скудоумные... и каждая тварь потом скажет что его не выбирала..!
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Ога. 3 четверти населения малороссии на вібори никада не хадили и вааще не знают,что єто такое ))
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Димон, они уже говорят, что не выбирали. Даже здесь, на Цензоре. "Я в первом туре не голосовал за Зе, а во втором - да, за него, аби не свиня (барига, сивочолий гетьман, офшорник - у кого какая методичка то и звездит)". Я согласен, не свыня, радуйтесь теперь и ищите себе работу вне Украины. Да, и готовтесь нести опять денежки Бене в Приват, скоро, он даже не скрывает, что так будет.
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Зато не барыга! А зеленая помоечная шалупень.
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мой сосед взахеб прямо требовал голосовать за ЗЕ- сейчас воет что он не голосовал и агитирует за Пороха парадокс, а я и раньше Петру доверял, он мужик по совести а сейчас и по тому....
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Надо тех кто платит такие пенсии привлекать к суду по статье Умышленное УБИЙСТВО при чём при отягчающих обстоятельствах ...
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рефопма ревы гройсмана большинство пенсионеров просто кинула
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Почему зеля не восстанавливает справедливость ?
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некогда им надо успеть украсть то, что ещё не украли
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Да ему просто по барабану, он же ни в чём не нуждается, да и семья его тоже. Не зря такая поговорка есть: - "сытый голодному не верит", а все его бывшие обещания, просто накрылись женским половым органом, ему-то хорошо, а народ пусть держится...
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Паша , надо работать . Всё будет и семья ни в чём не будет нуждаться .
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зато министр 100К з/п клянчит... страна парадоксов....
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То все порохоботи просто. Баригу від корита відірвали ось тепер ботярам платити і нічим.
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Моя мати отримує приблизно цю суму та отримала індексацію (щось 60 чи 70 грн). У мене пенсія трохи більша 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тыс. грн, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2863
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А у меня пенсия инвалида второй группы 1648 грн
Я ни в чем себе не отказываю
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70% украинцев до ноября получали пенсию 1567 г а в ноябре "прибавили" аж до 1640 гривен. так что даже до 2000 не дотягиваеют.
Если-бы не субсидия за ЖКХ то пенсионеры давно-бы вымерли.
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Вымрут ? Не дождёшься . 70% хитрожопых субсидиантов .
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Envoy Ты "нехитрожопый" идиот хоть представляешь себе жизнь сегодняшних пенсионеров-работяг в 90-е, идиот смартфоновский ? Задурки малолетние, бла.
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Мне 50 . Я не сидел как идиот на полуразваленном заводе и не вязал носки от безделия . Я работал , можно сказать пахал . Теперь мне глубоко насрать на убогую пенсию . Я , жена и мои дети обеспечены . Бытие определят сознание .
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Тебе 50 и в 90-х тебе было 20-30 лет, а ты вспомни, кому в 90-е было 50 их *** шо, брали на работу по трудовой книжке в 50 лет ? та фуй там, крутились как могли и на тройкх пистячили без трудовых, лишь-бы выжить. Или сегодняшние пенсионеры-инвалиды 50-60 летние со своими "пенсиями" 1700 гр. как им выживать, идиот ?
А ты видимо в 90-х бегал шнырем по базару и продавцов толпой пистил,
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Тебе сколько ? Пенсинер - инвалид ? Так , как ты рвёшь зад , то здоровья в тебе много .
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А почему ты сдулся ? Так красиво ху@ню нес .
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йа думаю, шо уже с "2020" кажный пенсионер со счастливой активной жизнью сможет себе позволить посетить в день летнего солнцестояния нордкап и полюбоваться солнцем, перекатывающимся по линии горизонта с одной стороны глобуса на другую. безвиз есть, автостоп никто не отменял, а найти побочное бесплатное пропитание у норвегов будет им не проблема. они этому научены предыдущими десятилятиями своей работы на совок и постсовок.
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я так понял, что это гордость за достижение?
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...и к 2024 году хотят довести эту цифру до 98%?
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А слуги цього народу хтять по 100 000 отримувати за те Шо протирають штани, дрочать та повій замовляють на вечір в робочий час
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Какие там меньше 3-х тысяч, когда ещё меньше 2-х тысяч, а точнее - 1700 грн. блин, даже 2-х тысяч нету. Интересно, как бы наши "любимые" депутаты прожили бы месяц на такие деньги, когда наверное такую сумму они тратят в день. Вот зеленский и пошёл в президенты, чтоб людям лучше жилось, "спасибо" президент, за заботу о своём народе, большое "СПАСИБО!!!"
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И решил поднять депутатам зарплату...
Только вот не знает в 3 или 4 раза?
Тяжело ему!
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Средняя температура по побольнице енто...
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а наши "народные" депутаты уже завыли от безденежья - требуют 3 тыс. долларов, не меньше!
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Пусть попробуют пожевать сериал Слуга народа.
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Когда уже конец эпохи бедности Порошенко наступит, твари зеленые, а?
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Ми опущені вже нижче краю !
Ніхто не дає клятви що ціною свого життя захищати народ і державу... тільки військові признані як сама небезпечна професія- а судді ризикують життям де і коли...
Я військовий пенсіонер 21 рік (14 по СССР ДальВО і ККВО і 8 років служив Україні -17 мех. Танкова Бригада в Кривбасі - служив командиром взводу - пенсії 2764гр ні пільг ні субсідії і пішов вон.
Живи як хочиш - ніхто до уваги не бере - надоїло нам приниження,
всьо баста - чекаю моменту тортально рвати систему
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Ну и у меня выслуга 21 год, пенсия 2503 грн, счёт только за тепло пришел 1100 грн, а прошлой зимой 2100 грн, не считая остального ! И тоже субсидии нет. Жду пока ишак умрет или падишах, не плачУ за тепло - нечем...
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А у слуг,обслуживающих этих 70%,зарплата должна быть более 70.000гр.
Странных слуги... может уже их в чувство приводить надо?!!
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