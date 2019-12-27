 70% українців отримують пенсію менше 3 тис. грн, - Мінсоцполітики. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

За словами заступниці голови міністерства Наталії Ненюченко, є готовий план дієвої соціальної політики, який вирішує причини, а не тільки наслідки проблем.

"Ми допоможемо нинішнім пенсіонерам, створимо умови для майбутніх, а також запровадимо екосистему, яка дозволить українцям прожити щасливе та активне життя на пенсії", - заявила вона.

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