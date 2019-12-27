 Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З опівночі з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях наших воїнів у районі н.п. Гладосове. Захисники України, застосовуючи стрілецьке озброєння, вели адекватні оборонні дії.
З 06:45 ворог розпочав обстріл із цих же зразків зброї від н.п. Нижнє Лозове по наших оборонцях Луганського. Протягом 20 хвилин, застосовуючи стрілецьку зброю, наші воїни примусили окупантів до дотримання режиму тиші.
Після 11:20 противник застосував стрілецьку зброю з напрямку від Старомихайлівки по позиціях Об’єднаних сил у районі н.п.Невельське.
За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає.
Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана - прямо в палатки под открытым небом.
Об этом сообщает журналист 048.ua. «Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - поделились с нами волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу
Уже вернулись или зеленуха опять назвиздела?
всі позиції, які будувались не менше року, зруйнував бульдозер.
Но зеленый презик и зеленый министрик обороночки привселюдно громко обещали.
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