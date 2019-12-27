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 Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби російської-окупаційні війська тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З опівночі з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях наших воїнів у районі н.п. Гладосове. Захисники України, застосовуючи стрілецьке озброєння, вели адекватні оборонні дії.

З 06:45 ворог розпочав обстріл із цих же зразків зброї від н.п. Нижнє Лозове по наших оборонцях Луганського. Протягом 20 хвилин, застосовуючи стрілецьку зброю, наші воїни примусили окупантів до дотримання режиму тиші.

Після 11:20 противник застосував стрілецьку зброю з напрямку від Старомихайлівки по позиціях Об’єднаних сил у районі н.п.Невельське.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 17 обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167609
 
 
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В Одессе штаб командования ВМС переезжает в палатки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана - прямо в палатки под открытым небом.
Об этом сообщает журналист 048.ua. «Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - поделились с нами волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу
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Помнится, когда заставили ВСУ ********* с оборудованных позиций, зеленые ублюдки говорили, что чуть шо - войска сразу возвращаются на свои позиции.

Уже вернулись или зеленуха опять назвиздела?
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немає куди вертатись.
всі позиції, які будувались не менше року, зруйнував бульдозер.
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Это уже детали.
Но зеленый презик и зеленый министрик обороночки привселюдно громко обещали.
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як справжні пацани - господарі свого слова.
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