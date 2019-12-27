 Розгляд другої апеляції на арешт Антоненка перенесли на 8 січня. ВIДЕО

Апеляцію на запобіжний захід захисту підозрюваного у справі Шеремета розглянули 23 грудня, суд залишив Антоненка під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Антоненка Віталія Галенченка, друга апеляція призначена тому, що він направляв документи на апеляцію разом з іншими захисниками, але його скаргу не забрали з пошти.

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Таким чином, його права були порушені, і розгляд призначили на інший день - 8 січня 15:00.

Андрій Антоненко, за словами захисника, не скаржиться на умови, в яких він зараз утримується - "він військовослужбовець".

Також адвокат Галенченко розповів, що прокурори ввели в оману суддю Печерського суду Сергія Вовка, який ухвалював перше рішення про тримання Антоненка під вартою.

Вони, зокрема, надали інформацію про те, що Антоненко не працює, і суддя прийняв це на віру - проте підозрюваний - чинний сержант ССО.

"Андрій вивозив поранених як парамедик, давав концерти в зоні АТО, - додала екснардепка Оксана Корчинська. - Він навряд чи зацікавив би правоохоронців якби, як усі, давав концерти в нічних клубах".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.