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Все про:апеляція (273) арешт (1047) Антоненко Андрій (50)

 Розгляд другої апеляції на арешт Антоненка перенесли на 8 січня. ВIДЕО

Апеляційний суд Києва вирішив сьогодні не розглядати другу апеляцію захисту підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка - за словами секретаря судового засідання, до суду не доставили необхідні документи.

Апеляцію на запобіжний захід захисту підозрюваного у справі Шеремета розглянули 23 грудня, суд залишив Антоненка під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Антоненка Віталія Галенченка, друга апеляція призначена тому, що він направляв документи на апеляцію разом з іншими захисниками, але його скаргу не забрали з пошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Таким чином, його права були порушені, і розгляд призначили на інший день - 8 січня 15:00.

Андрій Антоненко, за словами захисника, не скаржиться на умови, в яких він зараз утримується - "він військовослужбовець".

Також адвокат Галенченко розповів, що прокурори ввели в оману суддю Печерського суду Сергія Вовка, який ухвалював перше рішення про тримання Антоненка під вартою.

Вони, зокрема, надали інформацію про те, що Антоненко не працює, і суддя прийняв це на віру - проте підозрюваний - чинний сержант ССО.

"Андрій вивозив поранених як парамедик, давав концерти в зоні АТО, - додала екснардепка Оксана Корчинська. - Він навряд чи зацікавив би правоохоронців якби, як усі, давав концерти в нічних клубах".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167564
 
 
 Топ коментарі
 
"Они ( прокуроры ) в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."

Прокуроришки так же врали и о "безработной" Юлии Кузьменко.
Рябошапка их накажет за подлог или выпишет премию к Новому году за рвение?
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"По словам адвоката Антоненко Виталия Галенченко, вторая апелляция назначена потому, что он направлял документы на апелляцию вместе с другими защитниками, но его жалобу не забрали с почты.

Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00." Источник: https://censor.net.ua/v3167564

О, как.
Может посадить в СИЗО секретаршу, которая не забрала с почты документы?
Или курьера?
Или весь Апелляционный суд Киева?
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судьи Украины - падаль
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"Они ( прокуроры ) в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."

Прокуроришки так же врали и о "безработной" Юлии Кузьменко.
Рябошапка их накажет за подлог или выпишет премию к Новому году за рвение?
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Сама обалдела, когда прочла.
Это превосходит все мыслимые и немыслимые нормы права.
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Информация, касающаяся личного состава Сил специальных операций ВСУ, а также лиц, которые сотрудничают или ранее сотрудничали с ними на конфиденциальной основе, составляет государственную тайну и подлежит защите в соответствии с Законом Украины «О государственной тайне»
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Это НЕ означает, что прокурор должен врать в суде и объявлять подозреваемого безработным.
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Откуда обычный прокурор может знать государственную тайну, что это за ересь? Тут врут скорее те, кто говорит что Антоненко "онижедеть простой музыкант", с оружием дела не имел и участвовать в покушении никак не мог.
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Что за бред?

То, что он сержант ВСУ не гос. тайна. Тем более, это не должно быть тайной для следствия и для прокурора, который использует ложь про безработных как аргумент для взятие и удержание под стражей обвиняемых.
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Сержант ВСУ и сержант ССО - это разные вещи. Читайте статью 5 Закона про збройні сили чтобы не разгонять очередную зраду с подачки ушлых адвокатов.
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Юлия Кузьменко тоже подпадает под тайну о личном составе ВСУ?
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"По словам адвоката Антоненко Виталия Галенченко, вторая апелляция назначена потому, что он направлял документы на апелляцию вместе с другими защитниками, но его жалобу не забрали с почты.

Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00." Источник: https://censor.net.ua/v3167564

О, как.
Может посадить в СИЗО секретаршу, которая не забрала с почты документы?
Или курьера?
Или весь Апелляционный суд Киева?
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"Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО"
Источник: https://censor.net.ua/v3167564

От это да!
А если бы прокуроры сказали судье, что Антоненко кровь христианских младенцев в мацу употребляет (ну, как издревле водится у антисемитов), то как - судья поверил бы?
Доказательств не надо - прокуратура не соврет!
Украина - правовое государство?
Да ну, в самом деле что ли?
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"Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."
Источник: https://censor.net.ua/v3167564

Скажите, какая статья Уголовного Кодекса Украины определяет меру пресечения в зависимости от того, работает подозреваемый или нет?
Я правильно понимаю, что УК Украины предусматривает разную меру пресечения для домохозяек, нигде официально не работающих, и секретарш за одно и то же правонарушение (например, проституция на Окружной)?
Какая статья закона, скажите, ЗЕбобики?
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Пытаются ломать мужика.
Зеленский, Аваков, Рябошапка уже наработали себе на 111-ю статью этим "делом".
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Подручные "100%-го прокурора Моники Зеленски" пытаются сбить накал перед выходными, твари продажные.
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мой вариант-у Авакова есть козыри в рукаве и он их предъявит например найдёца видео с камеры высокой чёткости, которое "потерялось" Или ещё что))

НЕ ВЕРЮ))что аваков такой идиот Чтоб просто так лепить такую вот схему из хирургов и музыкантов)"для дискредитации атошников" Можно было б чё нить по умней придумать
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Напрасно не веришь Но то что банабаков выполняет чью то заказуху по дескридитации маланского вундеркинда я не то что верю я уверен Это же надо придумать что убийством бывего фээсьэшного пропогандона не особенно известног Сбившиеся в косяк патриоты -- супостаты Хотели роскачать стабилизец в державе Епэрэсэтэ пенсию минимальную платят на 2000 тыс грн ниже прожиточного минимума Где то 4 млн пенсионерам Газ втюхивают в восемь раз дороже себестоимостиНе побздыкивая что этим нарушают стабилизец а с перлом от воспаленного банобацкого мозга Что маланец является ярым фашистом Что прикажите делать ?
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На фото Андрюша такой грустный-грустный. С чего бы это?
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