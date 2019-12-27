 Розгляд другої апеляції на арешт Антоненка перенесли на 8 січня. ВIДЕО

Апеляцію на запобіжний захід захисту підозрюваного у справі Шеремета розглянули 23 грудня, суд залишив Антоненка під вартою, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами адвоката Антоненка Віталія Галенченка, друга апеляція призначена тому, що він направляв документи на апеляцію разом з іншими захисниками, але його скаргу не забрали з пошти.
Таким чином, його права були порушені, і розгляд призначили на інший день - 8 січня 15:00.
Андрій Антоненко, за словами захисника, не скаржиться на умови, в яких він зараз утримується - "він військовослужбовець".
Також адвокат Галенченко розповів, що прокурори ввели в оману суддю Печерського суду Сергія Вовка, який ухвалював перше рішення про тримання Антоненка під вартою.
Вони, зокрема, надали інформацію про те, що Антоненко не працює, і суддя прийняв це на віру - проте підозрюваний - чинний сержант ССО.
"Андрій вивозив поранених як парамедик, давав концерти в зоні АТО, - додала екснардепка Оксана Корчинська. - Він навряд чи зацікавив би правоохоронців якби, як усі, давав концерти в нічних клубах".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Прокуроришки так же врали и о "безработной" Юлии Кузьменко.
Рябошапка их накажет за подлог или выпишет премию к Новому году за рвение?
Это превосходит все мыслимые и немыслимые нормы права.
То, что он сержант ВСУ не гос. тайна. Тем более, это не должно быть тайной для следствия и для прокурора, который использует ложь про безработных как аргумент для взятие и удержание под стражей обвиняемых.
Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00." Источник: https://censor.net.ua/v3167564
О, как.
Может посадить в СИЗО секретаршу, которая не забрала с почты документы?
Или курьера?
Или весь Апелляционный суд Киева?
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО"
Источник: https://censor.net.ua/v3167564
От это да!
А если бы прокуроры сказали судье, что Антоненко кровь христианских младенцев в мацу употребляет (ну, как издревле водится у антисемитов), то как - судья поверил бы?
Доказательств не надо - прокуратура не соврет!
Украина - правовое государство?
Да ну, в самом деле что ли?
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."
Источник: https://censor.net.ua/v3167564
Скажите, какая статья Уголовного Кодекса Украины определяет меру пресечения в зависимости от того, работает подозреваемый или нет?
Я правильно понимаю, что УК Украины предусматривает разную меру пресечения для домохозяек, нигде официально не работающих, и секретарш за одно и то же правонарушение (например, проституция на Окружной)?
Какая статья закона, скажите, ЗЕбобики?
Зеленский, Аваков, Рябошапка уже наработали себе на 111-ю статью этим "делом".
НЕ ВЕРЮ))что аваков такой идиот Чтоб просто так лепить такую вот схему из хирургов и музыкантов)"для дискредитации атошников" Можно было б чё нить по умней придумать