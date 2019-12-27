 Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tengrinews.kz із посиланням на пресслужбу МВС Казахстану.

За даними очевидців, борт почав зліт о 07:05 за місцевим часом (3:05 за Києвом), але під час зльоту почав втрачати висоту і через сім хвилин зіткнувся з бетонною огорожею, після чого влетів у двоповерхову будівлю. Як видно з відео, фюзеляж дуже зруйнований. Пожежі немає.

За підтвердженими даними, загинули 14 осіб, упізнано сімох. Повний список пасажирів.

"За фактом загибелі людей МВС розпочато досудове розслідування за статтею 344 частина 3 "Порушення правил безпеки або експлуатації залізничного, повітряного, морського або особистого транспорту" КК", - йдеться в повідомленні МВС Казахстану.

В акіматі Алмати повідомили, що в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено 8 дітей притомними з політравмами. До ЛШНД доставлено 5 дорослих з політравмами. До МКЛ №4 доставлено 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

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Як пізніше повідомило видання NUR.KZ, кількість загиблих під час катастрофи літака в Алмати збільшилася до 15 осіб: 14 людей загинули на місці і 1 людина померла в лікарні.

"Загалом бригадою швидкої допомоги доставлено 66 осіб, з них госпіталізовано 50 осіб. 19 у 4 МКЛ і ЛШНД, у центрі дитячої невідкладної допомоги та ЦМКЛ та Алматинській багатопрофільній лікарні. Стан важкий у 4 і 6 осіб", - розповів керівник управління громадського здоров'я Алмати.

13 осіб перебувають у швидкій невідкладній медичній допомозі та 3 у ЦМКЛ, додав глава управління громадського здоров'я Алмати.

Серед постраждалих є ті, хто потребує операції. Лікарі та психологи надають допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Крім того, стали відомі деякі подробиці події: посадка на рейс закінчилася о 7:03, о 7:21 літак злетів. Тривогу оголосили майже відразу, о 7:25.

Як пише Reuters, у районі аеропорту під час зльоту був сильний туман.

Сайт авіаперевізника пише, що його флот складається із семи середньомагістральних Fokker-100. За даними МВС Казахстану, наразі триває з’ясування ситуації, польоти цього типу літаків поблизу Алмати поставлено на паузу.

Пасажирка літака Bek Air, що зазнав аварії, Марал Ерман опублікував відео після падіння повітряного борту. За словами алматинки, все сталося швидко і несподівано.

"Спочатку літак хитався під час зльоту. Потім ніби ми приземлилися. Виявилося, що ми врізалися в щось. Особливого ​​хаосу на борту не було. Не було ні криків або ще чогось. Я взагалі в шоці була, не всю подію пам'ятаю. Ми на борту не могли зрозуміти, що сталося. Коли отямилася, дивлюся переді мною все закрито. Я сиділа на місці біля крила літака. Стюард нам відкрив вихід, і ми вийшли. Тоді ми з пасажирами і побачили, що літак розділився навпіл", - розповіла пасажирка Марал Ерман.

За словами дівчини, на місці було багато постраждалих.

"Спочатку до нас під'їхали, здається, якісь сек'юріті. Вона відразу почали витягувати з літака дітей. Після під'їхали пожежники, швидка пізніше прибула. Поранених багато було. Я не залишилася. За мною приїхали рідні", - додала очевидиця.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також пообіцяв, що винні в катастрофі будуть покарані.

Bek Air - казахстанська авіакомпанія, що базується в Уральську. Вона була заснована в 1999 році. Її флот складається із семи Fokker-100. У серпні Bek Air першою серед іноземних замовників підписала з корпорацією "Іркут" угоду про наміри, що передбачає поставку десяти лайнерів МС-21.