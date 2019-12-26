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 Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що зарплати прокурорів оновленого Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%.

Про це він повідомив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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За словами Рябошапки, зарплати у прокурорів збільшаться, але їхня штатна чисельність зменшиться.

"Завдяки уряду зарплати прокурорів суттєво підвищуються – від 50% до 70%. Наразі постанова вже прийнята, вона оформляється в секретаріаті Кабміну, невдовзі вона буде опублікована. Невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші заробітні плати", - сказав він.

Читайте: Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Проте, за словами Рябошапки, зарплати прокурорів Офісу генпрокурора будуть меншими за зарплати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Цей рівень поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій, оскільки на те вони і спеціалізовані, що вони мають трохи інші гарантії захисту, в тому числі й заробітні плати. Проте це достатньо серйозне підняття заробітних плат і достатньо серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гіршими, ніж в органів досудового розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ", - зауважив генпрокурор.

Також, за словами Рябошапки, передбачено, що в оновленому Офісі генпрокурора буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження.

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"За результатами справедливого розподілу справ і справедливої оцінки будуть застосовуватись і преміювання та бонуси. Тобто, не так вільно, як зараз – усім підряд однакова ставка, а відповідно до того, хто і що зробив. Будуть інші додаткові гарантії, які пов’язані в тому числі з проходженням кар’єри, що гуртуватиметься на результатах справедливої оцінки роботи", - сказав Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167395
 
 
 Топ коментарі
 
Какая прелесть...нарИд Украины аплодирует стоя...
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А грошей в бюджеті вистачить?
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
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А грошей в бюджеті вистачить?
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
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Звідки взялися дірки в 51 млрд гривень в українському бюджеті?
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
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Скупой платит дважды... Не хватит - пенсионеры скинутся с радостью. Пакращення не за горами...
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Скупий двічі - вірю, а бідний?
Втім пенси в нас багаті, отже скупі. Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1100
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Какая прелесть...нарИд Украины аплодирует стоя...
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нарИд...зеленый такой нарИд...обычно именуемый зебилами...
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Челу сегодня звонили с налоговой и просили единый налог авансом... Это уже дупа?
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Ще ні, тому що "просили единый налог авансом".
От коли вимагатимуть аванс за наступний рік - то вже буде дупа.
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Це переддень дупи.У нас так при Кучмі молокозавод збанкрутував.Райадміністрація змусила керуючого заплатити податки за півроку вперед.Скоротилися обігові кошти,почалася картотека,заборгованість перед постачальниками сировини досягла чотирьох місяців і кирдик нормальному підприємству.До речі,районна адміністрація винними оголосила селян,які відмовилися здавати молокозаводу молоко без гарантій оплати.Зараз на місці підприємства пустир.Смт.Краснопілля,Сумська область.
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Сразу покращення прокурорам. И экономику не надо подымать.
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Работающим накинул за счёт уволенных. Ни зрада, ни перемога.
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А тем кого заново наберут для доукомплектования штата...за счет кого накинут??
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Новость о уволенных, в результате переаттестации, прокурорах я читал. Новость о том, что намереваются набирать на службу дополнительных прокуроров-нет.
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Новости о том сокращается штат прокуроров в стране....тоже не было...
Так что увы и ах...
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Так и я выше сказал...что зеленое стадо аплодирует стоя...
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Да нет, скорее соя почему-то возбудилась. Было бы с чего.
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С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200. Источник: https://censor.net.ua/n3167393

Ось вам Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4128
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Было 1339 прокуроров, осталось в районе 600, логично было бы предположить, что и за оставшимся поднимут вдвое, так?Но подняли на 50-70%
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Вообще то, учителям обещали... Я чето под школой столько джипяр (еесесно, на бабушку записаных) не видел.
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Усьо, капец теперя усем бандюганам и карррупционерррам!
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за такие оклады будут клепать все что угодно ..а рисовать дела там умеют..и оставили видать лучших из лучших художников
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Все как на рассее... бабло властям...и ментам шоб народ звиздили... зекоМанда ура.
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так, не можна сидіти, коли економіка валиться
треба діяти!
якщо не допоможе підняття зарплат прокурорам - підвищте суддям!
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та пагадите!
знаете сколько еще вариантов... повысить депутатам, министрам, аппарату офису преЗЕдента, самому преЗЕденту... ну и так по мелочи - холуям, помощникам, заместителям и заместителям заместителей....

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Предлагаю рандомно повышать зп то тем, то тем, пока страна не пойдет вгору...
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Рандомно не годится: нечаянно могут повысить медсестрам или учителям.
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Все как в Рашке - быдлу « только бы не Порошенко» (и к сожалению и тем кто против) всемпоурезать и обвалить экономику, а себе любимым дачи самолеты яхты шубохранилища надо покупать. Яременко наконец сможет попробовать анал да и Кива перестанет суходрочить и познает женщину с такими то зарплатами. А чего ж остальное кодло прокурорско судейских должно отставать??!! Стадо под названием «нарід» стерпит и сглотнет.
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бедуют прокуроры ...ни как с Lexus на Rolls Royce пересесть не могут
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А медикам учителям когда на столько вырастут? А?
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Та скокА ж можно учителям пАвышать, мля? Уже и так по 4 000 баксов пАлучают! Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7572
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От, от, пообіцяють через 4 роки (якщо досидять) і все. Нах робити більше за необхідне.
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Эти "слуги" строят полицейское государство а-ля Параша.
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А яку державу,крім поліцейської,можуть побудувати ватні мудні?
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Офис ***********,Офис Генпрокурора какоето царство офисного бюро, сплошные бюрократы, Зарплаты прокуроров вырастут на 50-70%, арахамия шизофрения о зарплатах нардепов-должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн А это, какже также, учителя им жеж ... где деньги барыыыги...
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Может зеленым шмарклям лучше потрусить своих жен и ближайших родственников на которых они записывают свое бабло и имущество. Там на 1000 таких зарплат наберется. А то все за счет многострадального налогоплательшика и переселенцев содержать, и дамбас восстанавливать.
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Вчителі,лікарі та персіонери аплодують стоячи Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2739 Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8213
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Я так понимаю и спрос с прокуроров вырастет на 70%?
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Це ти так пошуткував?
Втім, можливо й виросте в зелених з носу в кишеню керівнику.
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За підвищення зарплати прокурорів голосувало 73% виборців. Браво таким виборцям Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8547
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Не відволікайся і знову підтримуй СН.
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Ну если снова станет выбор между соевыми упырями и слугами народа ,то я без тени сомнений выберу снова слуг . Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8009
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...походу, харя, ты мастер спорта международного класса в беге по граблям, кроме, разумеется, написания идиотских комментариев...
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Идут стопами Порошенка, Бог указал им одну линию, сначала себе, успевают, а до народа времени не хватает, надо избирать на 25 лет.
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І 50-т не вистачить, не переймайся строками.
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Та да, в 2014 з/п прокуроров выросла на 70%. Проспись, идиот. Порошенко тебе до сих пор в штаны срет? Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9023
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Прости, 2014 прокуроры нищенски жили и до 2019 концы с концами сводили, бес попутал, лучше Порошенка только Янык был, а остальные,это так.
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Я просто охреневаю от сегодняшнего дня прокурорам зарплату на 70% вверх депутатам надо 70 100000 тысяч Вы дармоеды Вы не увеличиваете бюджет страны Вы его проедаете работающая и платящая налоги часть населения не успевает отчислять налоги которые Вы (все больше и больше увеличиваете включая скрытые ) как Ваш ненасытность выгребает все под чистую, Ваша жадность потребления себе любимым больше чем поступления в бюджет и можно сказать что страны уже нет с таким Зе отношением
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может минималку и маленькие пенсии поднять??????
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И правильно! NEW прокулолы из ОП ведь самые бедные! То ли дело прокулолы, которые работают на "земле"! Дербанят (то бишь рвут) бюджет, как Тузик грелку! А впереди еще 4,5 года сольного концерта рояльного паганини! Улита едет, что-то будет впереди?
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30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что реальный прожиточный минимум значительно выше установленного сейчас. Согласно подсчетам правительства, он должен составлять не 2007 грн., а более 4 тысяч.

Всем по 4тыс хватать должно, а на "100% своим прокурорам" надо больше.
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А головне, пересічні ЗЕвиборці отримують по 4 тика і до сих пір щасливі... Сестра жаліється на життя. Ну ну, кажу. Що ж ваше ЗЕ не підіймає вчителям та лікарям?
Та що ти починаєш... і уся відповідь.
Цей нарІд не поборІти! (С)
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У ПЕСопрокуроров не треснули и в этих тоже и не только у прокуроров, там их море. Всех не запомнишь, у кого по миллиону и больше. Нам не привыкать к этому, все идет привычным курсом. А порохоботы удивляются, вроде вчера проснулись.
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Дефіцит бюджету в 56 мільярдів, Рябожопок і Хламідій не обходить, заплатять за рахунок розпродажу землі і підприємств.
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"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы.... тупий дебіл. Тобто прокурори, які контролірують злочини проти простих людей - вбивства, згвалтування, розбійні напади і т.п., у яких по 300 справ у провадженні, вони почекають, а спеціалізовані, які аж у 10 справах за рік працювали, у них інші гарантії???

Тупий Зелений дебіл.
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як зп у прокурорів, що
обвинувачують Кузьменко і Рифмастера ?

які доплати вони ще отримують за просування справи ?
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Чего это вдруг у них возрастут зарплаты? Вы уже минимальные зарплаты и пенсии увеличили на 5-70% ?
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зарплата должна ровнятся среднемесячной по стране...за большие зарплаты в стране работают предатели и сливалы этой страны
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А так кричали так кричали. Подняли пенсию в декабре на 5грн 24коп. Стаж 43 года. Это нужно понимать подарок по елочку.

- Видишь пенсию? - Нет. - И я не вижу, а она есть.
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Офис президента Зеленского - позорный клуб бездарных односамокатчиков и шортоносчиков Декабрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии

Мизер вчерашнего порохо/ботья в одну калитку переигрывает всю медийку правящей команды…
Офис президента. По давней традиции, неформатный орган, который должен считать риски, устраивать профессиональные разводняки (разделяй и властвуй) и обеспечивать первому лицу эффективные коммуникации. А ещё подбирать ему команду, тестить кандидатов, брать на себя косяки, быстро вносить коррективы, если медийные стратегии не срабатывают. Постоянно искать ситуативных союзников и опять их «разводить», фонтанировать странными идеями, чтобы управлять актуальной повесткой. Точно знать, кто чего хочет. Брифить собственных силовиков. Оценивать мотивы того же Авакова или Коломойского и не участвовать в чужих постановках…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Нынешние ребята, на грандиозном и эффектном «стадионном хайпе» занявшие это мрачное здание, сразу превратили все в большой такой «капустник». Ржали, гыгыкали, постили стебные картинки, грозились сломать чертям старые традиции.
Общество, конечно, поначалу все это не поняло. Но резонно посчитало, что, возможно, это и есть тот самый «новый сладостный стиль» управления, когда можно в шортах, на самокатах и без привычных дресс-кодов. И без предварительной записи, пропусков, рамок, трёх постов пропускной охраны). Чтобы резко понизить… вчерашний оскоминный пафос…
Главное ведь не формальные статусы, но содержание. Не место для сбора смотрящих, «своих», «решал», но место для прозрачной и эффективной работы новой команды. И?…
А ничего. Мы же в Украине, где каждый гордый и свободный орёл, попадая на Банковую, тут же начинает пахнут отборным драконьим запахом. И обязательно страдать всеми драконьими болячками.
Этот изначально забавный гигишно-ржачный стиль так и не изменился до сих пор. Вместо эффектных анализов) и профессиональных решений - сплошные постановки. «Нарады с региональным активом». «Совещания по ценам». Протокольные встречи односамокатников и шорто/носчиков)…
В тему:
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Разве что, вчерашние герои стебных картинок, так усиленно строившие из себя самых крутых теневиков за спиной президента, интуитивно и спешно уходят в тень, вполне конкретно наблюдая за нарастающим общественным раздражением. А ещё за тем, как оно все осталось тем же, чем и было. И что поменять это - часто себе дороже. И просто лень…
Быстро выяснилось, что кроме детской виртуальности и смешных картинок для социальных сетей у ребят и нет ничего. Нет правильных коммуникаций. Нет хороших разъяснений. Истерические вбросы не в счёт.
Нет популярных спикеров, которые могут авторитетно рассказывать про Нормандию. Или про аресты. Или про постановочные уличные движы.
Нет даже нормального количества ботов и фанов, способных просто двигать нужные ОП тезисы в массы. Про качество вообще не говорим.
Мизер вчерашнего порохо/ботья в одну калитку переигрывает всю медийку правящей команды. Более того, куда меньше стало медийной наглости ребят в виде личных интервью…
Потому что одно дело орать «я, мы, всех нахер» и совсем другое - реально работать НЕ только на себя)…
***
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ой как мы все рады за них!
просто пипец
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