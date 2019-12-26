 Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

Про це він повідомив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
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За словами Рябошапки, зарплати у прокурорів збільшаться, але їхня штатна чисельність зменшиться.
"Завдяки уряду зарплати прокурорів суттєво підвищуються – від 50% до 70%. Наразі постанова вже прийнята, вона оформляється в секретаріаті Кабміну, невдовзі вона буде опублікована. Невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші заробітні плати", - сказав він.
Проте, за словами Рябошапки, зарплати прокурорів Офісу генпрокурора будуть меншими за зарплати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Цей рівень поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій, оскільки на те вони і спеціалізовані, що вони мають трохи інші гарантії захисту, в тому числі й заробітні плати. Проте це достатньо серйозне підняття заробітних плат і достатньо серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гіршими, ніж в органів досудового розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ", - зауважив генпрокурор.
Також, за словами Рябошапки, передбачено, що в оновленому Офісі генпрокурора буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження.
"За результатами справедливого розподілу справ і справедливої оцінки будуть застосовуватись і преміювання та бонуси. Тобто, не так вільно, як зараз – усім підряд однакова ставка, а відповідно до того, хто і що зробив. Будуть інші додаткові гарантії, які пов’язані в тому числі з проходженням кар’єри, що гуртуватиметься на результатах справедливої оцінки роботи", - сказав Рябошапка.
А-а-а, переглянете витрати га армію та освіту і вистачить.
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
Втім пенси в нас багаті, отже скупі.
От коли вимагатимуть аванс за наступний рік - то вже буде дупа.
Так что увы и ах...
Ось вам
треба діяти!
якщо не допоможе підняття зарплат прокурорам - підвищте суддям!
знаете сколько еще вариантов... повысить депутатам, министрам,
аппаратуофису преЗЕдента, самому преЗЕденту... ну и так по мелочи - холуям, помощникам, заместителям и заместителям заместителей....
Втім, можливо й виросте в зелених з носу в кишеню керівнику.
Всем по 4тыс хватать должно, а на "100% своим прокурорам" надо больше.
Та що ти починаєш... і уся відповідь.
Цей нарІд не поборІти! (С)
Тупий Зелений дебіл.
обвинувачують Кузьменко і Рифмастера ?
які доплати вони ще отримують за просування справи ?
- Видишь пенсию? - Нет. - И я не вижу, а она есть.
Мизер вчерашнего порохо/ботья в одну калитку переигрывает всю медийку правящей команды…
Офис президента. По давней традиции, неформатный орган, который должен считать риски, устраивать профессиональные разводняки (разделяй и властвуй) и обеспечивать первому лицу эффективные коммуникации. А ещё подбирать ему команду, тестить кандидатов, брать на себя косяки, быстро вносить коррективы, если медийные стратегии не срабатывают. Постоянно искать ситуативных союзников и опять их «разводить», фонтанировать странными идеями, чтобы управлять актуальной повесткой. Точно знать, кто чего хочет. Брифить собственных силовиков. Оценивать мотивы того же Авакова или Коломойского и не участвовать в чужих постановках…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Нынешние ребята, на грандиозном и эффектном «стадионном хайпе» занявшие это мрачное здание, сразу превратили все в большой такой «капустник». Ржали, гыгыкали, постили стебные картинки, грозились сломать чертям старые традиции.
Общество, конечно, поначалу все это не поняло. Но резонно посчитало, что, возможно, это и есть тот самый «новый сладостный стиль» управления, когда можно в шортах, на самокатах и без привычных дресс-кодов. И без предварительной записи, пропусков, рамок, трёх постов пропускной охраны). Чтобы резко понизить… вчерашний оскоминный пафос…
Главное ведь не формальные статусы, но содержание. Не место для сбора смотрящих, «своих», «решал», но место для прозрачной и эффективной работы новой команды. И?…
А ничего. Мы же в Украине, где каждый гордый и свободный орёл, попадая на Банковую, тут же начинает пахнут отборным драконьим запахом. И обязательно страдать всеми драконьими болячками.
Этот изначально забавный гигишно-ржачный стиль так и не изменился до сих пор. Вместо эффектных анализов) и профессиональных решений - сплошные постановки. «Нарады с региональным активом». «Совещания по ценам». Протокольные встречи односамокатников и шорто/носчиков)…
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Разве что, вчерашние герои стебных картинок, так усиленно строившие из себя самых крутых теневиков за спиной президента, интуитивно и спешно уходят в тень, вполне конкретно наблюдая за нарастающим общественным раздражением. А ещё за тем, как оно все осталось тем же, чем и было. И что поменять это - часто себе дороже. И просто лень…
Быстро выяснилось, что кроме детской виртуальности и смешных картинок для социальных сетей у ребят и нет ничего. Нет правильных коммуникаций. Нет хороших разъяснений. Истерические вбросы не в счёт.
Нет популярных спикеров, которые могут авторитетно рассказывать про Нормандию. Или про аресты. Или про постановочные уличные движы.
Нет даже нормального количества ботов и фанов, способных просто двигать нужные ОП тезисы в массы. Про качество вообще не говорим.
Мизер вчерашнего порохо/ботья в одну калитку переигрывает всю медийку правящей команды. Более того, куда меньше стало медийной наглости ребят в виде личных интервью…
Потому что одно дело орать «я, мы, всех нахер» и совсем другое - реально работать НЕ только на себя)…
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просто пипец