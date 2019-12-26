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 Окупанти розмістили в одному з районів Донецька 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б", - розвідка. ВIДЕО

Командування російсько-окупаційних військ не припиняє порушувати Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За інформацією української розвідки, в Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування - близько 8 км) противником розміщено 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

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Крім того, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки та поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів з відпрацюванням питань їх висування на вогневі позиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167380
 
 
 Топ коментарі
 
Квартиры в том районе подешевеют ))
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мириться собираются.

все идет к большой войне
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Та все по плану, нада только просто перестать стрилять!
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Те, что останутся после нашей "ответки". Окупанти розмістили в одному з районів Донецька 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б", - розвідка - Цензор.НЕТ 8150
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так может ***** уже не токо воронеш бомбить пора? )
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Запад Донецка лучше снести к *****м артой. Там все равно путевого ничего нет. А место под новую застройку,освободится. И жителям объяснять не надо будет о компенсации. - Свернуть на сепаров, рашку и ахмета ))
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Да вот,шестой год надеюсь...Уже люди даже вов пережили бы...
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мириться собираются.

все идет к большой войне
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Большой войны НЕ будет точно. Это сейчас просто не в интересах рахи.
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красная чума зашла уже везде -от Скандинавии до Африки !
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Та все по плану, нада только просто перестать стрилять!
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Я думал увижу видео гаубиц в Донецке, а увидел выступление покемона.
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И?? Будете жаловаться и плакаться или Байрактар ТВ2 направите??
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они сами наладили производство,или симпатизирующие подарили. абсурд какойто. нахрен миру не нужна экономически сильная Украина, и России с такими расходами типа сирии, ливии, афгана Украины, прднестровьяя, грузии и тд придет ...издец как ссср. сша и европа аплодируют, а дебилы думают что им помогут. помогут, протянуть ноги. съэкономивши сотни миллиардов на том что Ураина отдала ядерное оружие и сейчас стоит как пояс безопасности европы эти казлы дают мизерные подачки на условиях что мы все подохим.
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