 Окупанти розмістили в одному з районів Донецька 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б", - розвідка. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За інформацією української розвідки, в Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування - близько 8 км) противником розміщено 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

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Крім того, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки та поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів з відпрацюванням питань їх висування на вогневі позиції.