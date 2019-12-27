 Пам'яті українського добровольця Віктора Матюхіна, позивний Казах, який загинув від кулі снайпера в грудні 2017 року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Матюхін із 2015 року воював добровольцем на Донбасі.

"Етнічний німець, народився в Казахстані, жив деякий час у Росії... У Росії він був учасником правих рухів - антиімперських, антипутінський... Добряк типовий, з вусами - дуже колоритний дядько... Він був немолодий, скажімо так, але в душі йому було 18 років... Справжнім воїном був, добровольцем... Такі люди нам потрібні були б у подальшому - вони могли б навчати наших дітей і онуків... ", - говорять про Матюхіна побратими.

"До війни в Україні він був у Донському козацтві. І коли донські козаки вирішили воювати проти українців на українській території, він відмовився, заявивши, що це неправильно", - розповідає командир ОШР ДУК "ПС" Да Вінчі.

Під час заворушень у Москві в 2008 році був активним їхнім учасником. Через це його переслідувало ФСБ Росії.

У 2015 році він був уже в Україні. Спочатку Казах воював проти російських найманців у складі батальйону "Свята Марія"! А вже пізніше вступив до лав "Правого сектора". Авдіївка, Піски - саме там проходив його бойовий шлях.

Паралельно Віктор намагався активно інтегруватися в українське суспільство. Він вивчив українську мову майже за рік і одружився з українкою.

Його життя перервалося 4 грудня 2017 року в селищі Піски. Куля російського снайпера, забрала на небо захисника України.

Один з побратимів Казаха після його смерті заснував проєкт "Здобули життя вічне в бою". Пізніше в межах цього проєкту командою однодумців було знято фільм про Віктора Матюхіна. Щоб увічнити пам'ять легендарного добровольця, який віддав своє життя, щоб Україна була!

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