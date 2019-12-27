 Пам'яті українського добровольця Віктора Матюхіна, позивний Казах, який загинув від кулі снайпера в грудні 2017 року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Матюхін із 2015 року воював добровольцем на Донбасі.
"Етнічний німець, народився в Казахстані, жив деякий час у Росії... У Росії він був учасником правих рухів - антиімперських, антипутінський... Добряк типовий, з вусами - дуже колоритний дядько... Він був немолодий, скажімо так, але в душі йому було 18 років... Справжнім воїном був, добровольцем... Такі люди нам потрібні були б у подальшому - вони могли б навчати наших дітей і онуків... ", - говорять про Матюхіна побратими.
"До війни в Україні він був у Донському козацтві. І коли донські козаки вирішили воювати проти українців на українській території, він відмовився, заявивши, що це неправильно", - розповідає командир ОШР ДУК "ПС" Да Вінчі.
Під час заворушень у Москві в 2008 році був активним їхнім учасником. Через це його переслідувало ФСБ Росії.
У 2015 році він був уже в Україні. Спочатку Казах воював проти російських найманців у складі батальйону "Свята Марія"! А вже пізніше вступив до лав "Правого сектора". Авдіївка, Піски - саме там проходив його бойовий шлях.
Паралельно Віктор намагався активно інтегруватися в українське суспільство. Він вивчив українську мову майже за рік і одружився з українкою.
Його життя перервалося 4 грудня 2017 року в селищі Піски. Куля російського снайпера, забрала на небо захисника України.
Один з побратимів Казаха після його смерті заснував проєкт "Здобули життя вічне в бою". Пізніше в межах цього проєкту командою однодумців було знято фільм про Віктора Матюхіна. Щоб увічнити пам'ять легендарного добровольця, який віддав своє життя, щоб Україна була!
Найкращі йдуть раніше від усіх..
Вічна пам'ять всім полеглим у війні українцям.
Добра Душа за нея се е жертвала,
но са дошли Зелени Кхмери
да я задушават...
БДЕТЕ:
където има Светлина --
Тъмните сили най нападат!