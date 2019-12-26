 "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - у Львові водій БМВ протаранив поліцейське авто і спробував поїхати з місця ДТП. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця події опубліковано на сайті Київ оперативний.

На записі видно, що водій проігнорував усі вимоги патрульних, які заблокували шлях для БМВ за допомогою евакуатора і поліцейської машини. У якийсь момент порушник почав рух у бік поліцейської машини і, протаранивши її, поїхав з місця події. Незабаром водія затримали.