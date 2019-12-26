 "Диви, шо він чудить! Пістолет витягнули. Розбийте вікно та й все", - у Львові водій БМВ протаранив поліцейське авто і спробував поїхати з місця ДТП. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця події опубліковано на сайті Київ оперативний.
На записі видно, що водій проігнорував усі вимоги патрульних, які заблокували шлях для БМВ за допомогою евакуатора і поліцейської машини. У якийсь момент порушник почав рух у бік поліцейської машини і, протаранивши її, поїхав з місця події. Незабаром водія затримали.
Но мало того они его когда догнали даже наручники не одели...
Вот если бы ему обе ноги прострелили вот тогда бы ему было что вспомнить, а так только поржать!
ну нафига такие нужны?
а вдруг там влиятельный чел или друг Авакяна окажется...?
а нужно, чтобы полицию боялись..
сначала выполни требование, а потом обжалуй..
https://varta1.com.ua/u-lvovi-netverezyj-vodij-bmw-vidchajdushno-tikav-vid-politsiyi-video/?fbclid=IwAR28u9Pe1EiIDKv_ghdoKphaKeM6bN-SIQ9hy57XLkK6IPbxBdST9ZLXxVQ
какого біса 1 чмо должно подвергать опасности всех "ближних" то?
хотя.... можид ему завтра сигареты для поляков везти...(пакует пакунок), вот и поспешил парень. И не "пьян", а у кума был, вот так то.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2689923477727927&set=p.2689923477727927&type=3&theater
https://www.work.ua/ru/resumes/5545137/?fbclid=IwAR2LPIgWS9C8l551RwLryw9whIyTt_ct6nkfK5nrqk0dZT1z5yerMHqw2Tk
не пройшли вони перевирку,та ще державному майну завдали шкоди(при потураннi).
А ще при свидках облажали систему.
ветеран АТО их опять обидел?!
Потом он машину бросит и напишет , что угнали.
Цирк.