 "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами. ВIДЕО

Відео привітання записано в київському ізоляторі тимчасового утримання, де Антоненко перебуває під вартою. Його опублікувала на своєму каналі в YouTube юридична компанія "СЕНС Консалтинг", як інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, всім привіт. Хочу привітати всіх із прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю в це, що ми скоро побачимося", - сказав Антоненко.
Він підкреслив, що не має стосунку до загибелі Павла Шеремета "від слова зовсім".
"Це все підступна провокація чи якийсь задум, на який поки що в нас немає відповіді", - сказав він.
"Сподіваюся, що Поліна нам організує концерт великий. Ми всі зберемося, вип'ємо, поспілкуємося, і все буде добре. Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо. Спасибі всім", - підсумував Антоненко.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
А Аваков-ЧЕЛОВЕК, он спас Харьков от сепаратизма типа ХНР, за что ему харьковчане очень благодарны.
Начиная с 1993 года, имя Авакова неоднократно фигурировало в оперативных разработках харьковской милиции, поскольку он проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений. В частности, его обвиняли в убийстве заместителя председателя АО «Инвестор» Александра Коновалова, хищении в особо крупных размерах газового конденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча», присвоении денежных средств при реализации этого конденсата через свои коммерческие структуры. Однако всем этим разработкам так и не был дан ход.
Уверенность в безнаказанности Арсена Борисовича была такова, что он в 2005 году в ультимативной форме потребовал от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко «оставить в покое» членов его команды, среди которых было немало людей, не дружащих с законом. При этом он грозил, что в противном случае поставит вопрос перед президентом Виктором Ющенко о соответствии Луценко занимаемой должности.
Все бюджетные организации Аваков в свою бытность главой администрации Харьковской области поставил на обслуживание в подконтрольный ему банк «Базис». При этом Арсен Борисович и не думал скрывать данного факта, признавая, что «Базис» обслуживает некоторые бюджетные средства, касающиеся части выплаты заработной платы. На прямой вопрос о том, намерен ли он ограничивать этот банк на рынке в связи с тем, что имеет к нему отношение, Аваков публично дал отрицательный ответ.
В 2006 году было выявлено, что сумма выявленных незаконных нецелевых трат, а также недостачи средств и материальных ценностей превысила в Харьковской области сумму в 120 млн. гривен. Информация была доложена премьер-министру Виктору Януковичу, однако дальше заявления с высокой трибуны дело не пошло. Арсен Борисович и на этот раз вышел сухим из воды.
можу продовжити......
Не смеши. 8 тысяч атошников, не таких медийных, как этот певец, сидят по несколько лет никому не нужныеОці ще й вагітна 3 роки?
Антоненко молодець, тримається.
Это из опыта...
В любом случае поздравляю наших оперов с поимкой этой банды.