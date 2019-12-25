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 "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами. ВIДЕО

Музикант і ветеран ССО Андрій Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подякував прихильникам за підтримку і привітав із новорічними святами.

Відео привітання записано в київському ізоляторі тимчасового утримання, де Антоненко перебуває під вартою. Його опублікувала на своєму каналі в YouTube юридична компанія "СЕНС Консалтинг", як інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, всім привіт. Хочу привітати всіх із прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю в це, що ми скоро побачимося", - сказав Антоненко.

Він підкреслив, що не має стосунку до загибелі Павла Шеремета "від слова зовсім".

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"Це все підступна провокація чи якийсь задум, на який поки що в нас немає відповіді", - сказав він.


"Сподіваюся, що Поліна нам організує концерт великий. Ми всі зберемося, вип'ємо, поспілкуємося, і все буде добре. Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо. Спасибі всім", - підсумував Антоненко.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167304
 
   
 Топ коментарі
 
Скорішого тобі визволення друже з зеленого полону, та і всім добрим людям бажаю звілььнитися від зеленої жаби
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Дякуючи манкуртам і ватномізковим: «Кто угодно, только не Порошенко!»
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Тримайся дядьку, ця кисла перепічка, спечена Аваковим, йому ж в горлі і стане...
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Коренное отличие кацапа от украинца-это ХАМСТВО. Впитывается это с молоком матери, искоренить можно только, как с горбатым т.е. могила горбатого исправит.
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не плутай мою ненависть до вас, козломордих, і хамство
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Скорішого тобі визволення друже з зеленого полону, та і всім добрим людям бажаю звілььнитися від зеленої жаби
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В советской Украине много похожего было, Медведчук патриота Стуса посадил,сейчас вот по наводке "Медведчука" и....
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Дякуючи манкуртам і ватномізковим: «Кто угодно, только не Порошенко!»
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Тримайся дядьку, ця кисла перепічка, спечена Аваковим, йому ж в горлі і стане...
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Мне трудно судить об их виновности или нет. То, что они были в т н зоне АТО или ОСС, не говорит ни о чем. Ни об их вине или невиновности. Могу только напомнить слова Глеба Жеглова Наказания без вины не бывает.
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А кто был в зоне АТО из этой троицы?
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щоб Собаков вдавився новорічним олівє "Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 6878
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Ты кто SANDY?
А Аваков-ЧЕЛОВЕК, он спас Харьков от сепаратизма типа ХНР, за что ему харьковчане очень благодарны.
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Свой бизнес Арсен Борисович Аваков построил при активной поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева. При этом Аваков начинал свой бизнес со скупки ваучеров и операций с векселями предприятий.
Начиная с 1993 года, имя Авакова неоднократно фигурировало в оперативных разработках харьковской милиции, поскольку он проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений. В частности, его обвиняли в убийстве заместителя председателя АО «Инвестор» Александра Коновалова, хищении в особо крупных размерах газового конденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча», присвоении денежных средств при реализации этого конденсата через свои коммерческие структуры. Однако всем этим разработкам так и не был дан ход.
Уверенность в безнаказанности Арсена Борисовича была такова, что он в 2005 году в ультимативной форме потребовал от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко «оставить в покое» членов его команды, среди которых было немало людей, не дружащих с законом. При этом он грозил, что в противном случае поставит вопрос перед президентом Виктором Ющенко о соответствии Луценко занимаемой должности.
Все бюджетные организации Аваков в свою бытность главой администрации Харьковской области поставил на обслуживание в подконтрольный ему банк «Базис». При этом Арсен Борисович и не думал скрывать данного факта, признавая, что «Базис» обслуживает некоторые бюджетные средства, касающиеся части выплаты заработной платы. На прямой вопрос о том, намерен ли он ограничивать этот банк на рынке в связи с тем, что имеет к нему отношение, Аваков публично дал отрицательный ответ.
В 2006 году было выявлено, что сумма выявленных незаконных нецелевых трат, а также недостачи средств и материальных ценностей превысила в Харьковской области сумму в 120 млн. гривен. Информация была доложена премьер-министру Виктору Януковичу, однако дальше заявления с высокой трибуны дело не пошло. Арсен Борисович и на этот раз вышел сухим из воды.

можу продовжити......
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Что то уж больно все это напоминает эпопею "Юлі волю! " много лет назад на "Цензоре"..."Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 7977
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Воно то, канєшно, **********************, і при ригах сиділа, зозуля кацапська.. Огент кремля!!! "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 9367
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Крала вона там чи ні - то одне, а я про те скільки статей за день в той час було про неї на "Цензорі" і всі про "Юлі волю! "."Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 6564
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Та вже похороніть її. Більше 15 років ВАНА не при ділах.
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Та мені її особа і не цікава. Просто так згадав ту ситуацію.
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Если зебилы думают, что все их действия по разрушению Украины не фиксируются, то они очень сильно ошибаются. Фиксируются, и именно для судов, только не для тех, к которым зебилы привыкли и которые сейчас гнобят Антоненко и других патриотов. Суды эти будут судами военного трибунала, и Украине придётся на время отменить отмену смертной казни. Никуда не деться... "Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками - Цензор.НЕТ 5864
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Не смеши. 8 тысяч атошников, не таких медийных, как этот певец, сидят по несколько лет никому не нужные
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Смеяться будешь потом. Вместе с Зелей... "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 4491
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Как вы задрали этой тупой шнягой, патриоты на палочке...
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Molli "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 7657

Не смеши. 8 тысяч атошников, не таких медийных, как этот певец, сидят по несколько лет никому не нужныеОці ще й вагітна 3 роки?


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Парашная методичка им говорит, что 8 тысяч- значит они пишут 8 тысяч. Им её скоро перепишут на 800 тысяч- будут и эту цифру здесь блеять. "Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами - Цензор.НЕТ 3284
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А ми не так давно вважали, що гірше захЕрченка міністра вже не буде. Сабаков нам довів протилежне.
Антоненко молодець, тримається.
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Он при вас 5 лет был, всё устраивало?
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Тупа ти *******, я навіть не буду тобі нічого відповідати чи пояснювати.
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Потому, что нечего? Свиноботке трудно думать?
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Ніт, кремлеботкє ******* важко буде зрозуміти.
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Не надо давить на жалость, лучше копи силы и аргументы на защиту в суде.
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Зедрисня відправиться на помийку історії, все буде Україна!
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Дякую Андрiю за поздоровлення! Вiн дуже втомлений. Гадаю,що все буде добре i всiх вiдпустять, бо вони - украIнцi i живуть та працюють в УкраIнi, захищають УкраIну. А за понаIхавших заробiтчан нехай вiдповiдають тi пройдисвiти, хто Iх в УкраIну запрошував та гарантував безпеку.
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Против него открыли дело, дабы самые активные были не там, где необходимо, а в суде. Что-то хитрое может произойти...
Это из опыта...
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Идём к цивилизации. В европах убийцы тоже из тюряг местных ютуб- каналы транслируют. И есть почитатели! И у нас таких будет дофига и больше.
В любом случае поздравляю наших оперов с поимкой этой банды.
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Тримайся, хлопче висмаркаємо ці зєльоні соплі скоро, дуже скоро, сліду не залишиться...
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Это похоже уже на палату №6,что Украина сходит с ума,гопник на которым клейма негде ставить поздравляет "мудрый украинский народ"и эта образина еще что-то вякает и народ ему сочувствует,большего позора для народа нет.И если события пойдут в не в лучшем направлении для Украины,скажите спасибо этим придуркам.
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Справжні злочинці давно вже заарештовані за подібний злочин. А цих трьох затриманих, злочинці тримали як запасний варіант, щоб було на кого перевести стрілки підозр у випадку викриття. Мав би бути ще четвертий затриманий, але він самовбився і це дає підстави вважати, що Антоненко, Кузьменко та Дугарь якимось чином до злочину причетні. Свідомо чи несвідомо, але розібратися в цьому слідчим. На знаменитому брифінгу по справі Шеремета нам всім навішали лапші, особливо смішить мотив злочину. Мотив там був єдиний і зовсім банальний - гроші Шеремета, мільйон євро на рухунку в литовському банку. Та й вбивати Шеремета не хотіли, але він сів в машину Притули і так сталося. Ціл"ю підриву мала бути Притула, та й не вбивати її хотіли, а тільки покалічити, щоб Шеремет злякався та віддав гроші, але не розрахували кількість вибухівки.
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який в нас КПК лояльний. підозрюваний у вбивстві із за грат може будь яку інформацію транслювати. Одному мені здається , що це неправильно?
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