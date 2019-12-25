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 Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт. ВIДЕО

В Івано-Франківську встановили рекорд України з одночасної гри на трембітах. На території палацу Потоцьких разом заграли 146 трембіт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Всіх було разом 146 трембіт і карпатських рогів. Рекорд України встановлено", - зазначила реєстратор національного рекорду Тетяна Розвадовська.

Ініціатором цього рекорду виступив музикант рок-гурту "Кораллі" Мишко Адамчак.

"Ми з гуртом майже 15 років використовуємо трембіту як музичний інструмент. З нами трембіту побачили країни Європи і Японія. Ідея встановити рекорд з трембітання прийшла сама собою. Ми часто використовуємо на сцені 1-2, інколи 5 трембіт, але я собі подумав, а чому не зібрати велику кількість трембіт і зробити з ними гучне дійство, аби показати, які в нас є українські традиції в Карпатах і приурочити все до Різдвяних свят… Основну мелодію заграють корінні гуцули, а їм допомагають всі охочі", - розповів Адамчак.

Він зауважив, що учасників рекорду зібрали через інтернет. А щоб підготувати їх, група організувала спеціальні курси.

"Люди вчились тримати цей інструмент, видобувати звук з інструменту. В усіх вийшло, жодна людина не пішла, не навчившись грати на цьому інструменті. Трембіти ми зібрали з усієї України: Карпати, Львів, Київ, Рівне, Дніпро. Ми не ставили собі за мету привезти найдовшу трембіту, а є інформація, що вона може сягати і 7 метрів, у нас грають на трембітах 3-3,5 м", - стверджує музикант.

"Без трембіти в гуцулів немає коляди… Йдуть до церкви спочатку, а потім колядують священнику. Тоді й на трембіті грають. А колядують - не менше години. Потім йдуть по різних хатах. Аби добре грати, треба мати добрі легені. Тримає ще ремінь-черес, його треба тугіше затягнути", - розповів один із учасників заходу Микола Павук з Делятина.

Він додав, що трембіта має "плакати", а такий інструмент не кожен майстер може зробити.

"Аби була добра трембіта її треба робити з громовиці, дерева, в яке вдарив грім. Ідеально – зі смереки. Найкраща довжина для трембіти – 3 метри і 15 сантиметрів. Секрети я маю. Батько мені встиг передати в останні хвилини перед смертю", - зазначив майстер Василь Грималюк і додав, що секрет виготовлення інструмента на Гуцульщині майстер може сказати в житті лише один раз, коли вже відчуває, що не зможе більше працювати.

Трембіта — український народний духовий музичний інструмент. Має вигляд дерев'яної труби без вентилів і клапанів, інколи обгорнутої березовою корою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167302
 
   
 Топ коментарі
 
Від Карпат і до Кремля -
Всюди чути ла-ла-ла!

Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 6591
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бо все українське їм чуже....
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нульовка хуйлостанська, сьогодні на твоїй расєї досить вдало приземлився гвинтокрил - 6 мокшан попали в лікарю, апарат - в гівно..... з чим і вітаю
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Вона його "отвадила", тому він і "отважний"
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Сами спрашивают, сами отвечают, странные вы какие то. Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 3834
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Шарик - птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
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Проверочное слово "отвага", синонимы, "смелость -храбрость".
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Уяви собі, кацапе: 146 гуцулів прийдуть тебе різати на шашлик. І ніякі патріотичні гасла тобі не допоможуть. Посидь у спамі, зайвохромосомне.
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Дуже приємно (хоча насправді ніт)
Ну і навіщо ви сюди цілою компанією припхалися?
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"Пролєтарії диванного труда" хочуть наприкінці року перевиконати план хоч на 1%. Як їхні діди в совку. За почесні грамоти та каламутні фото на "дошці пошани". А тих хто на свята потрапить до витверезника, вивісять на "дошці догани".
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Ще була тема "переходящий вымпел".
Хоча чому була? щось подібне й зараз практикується роботодавцями-жлобами (а також на держпідприємствах, але то окрема сумна тема) - коли жабунька дусить нормально мотивувати за ефективну працю, починається маразм а-ля "вас буде ПЕРСОНАЛЬНО згадано у презентації, присвяченій підсумкам року" або "ви отримуєте ексклюзивну корпоративну краватку кращого працівника".
Це дуже "мотивує", так )))0))0)))
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Коли я працював на ТВ у нас окрім офіційних були ще "народні" способи заохочення або покарання. Зупинюся лише на одному. Воно називалося "Большевик". Десь знайшли такий собі 5-кілограмовий литий чавунний брусок з написом "Большевик". У торцях висвердлили отвори з різьбою, причепили ланцюжок від старого змивного бачка. Той хто завинив перед бригадою, мусив протягом робочого дня носити той брусок на шиї. І всі на нього показували пальцями. Ясна річ, це робилося лише у дні профілактик,коли виїздів не було.
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Для того щоб був порядок в Україні, вже нічого не потрібно, ВСЕ, писець, нема вже нічого, хто може в еміграцію. Націоналісти хай себе жеруть!!!
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Якщо рівень культури починають визначати за кількістю трембітарів, які одночасно заграли - це може лише означати, що розвитком культури займаються Шарікови з атрофією головного мозку... І руйнація їх здібностей до мислення відображається в їх нездатності до повноцінної соціалізації...
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Все скінчилось, ваші заробітки трольне падло теж. Нічого вже нема. Але партизани є, от їх і бійтесь, обріз це саме страшна зброя,а якщо вона у більшості?
Я не буду чекати всього цього, краще поїду де спокійніше.
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Краще б одним залпом знищили 146 кацапів... Щуролови якісь... подмухали в 146 дудочок і "рекорд". Що, вуйки, війна закінчилась?, економіка запрацювала? Це ж дитинство в дупі... Боже! Бережи Україну від інфантилізму... Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 1033
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Ото краще не бери трембіту... бо дійсно ще прутня зламаєш...
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Смотрю, у тебя этого самого ДУРУ таки хватило....
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Ойц... Так ти через турецьке мило зламав?..
Навіщо ж ти його запхав у цю банку?

Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт - Цензор.НЕТ 8770
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...по всій країні знайшли всього 146... Вимирає наша культура...
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Вийшов в Харкові з трембітою, 15-та і надовго або Стрілеча.
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Колись, у Харкові, зимою в 1930- і, комуністи організували з'їзд Кобзарів.
Потім вивезли їх в мороз за місто, і викинули в яр.
Короче, знищили.
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Охренеть... вот это достижение!!!! Экономика валится, за то трембиты гудят!!!!
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