 Рекорд України: в Івано-Франківську одночасно гули 146 трембіт. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Всіх було разом 146 трембіт і карпатських рогів. Рекорд України встановлено", - зазначила реєстратор національного рекорду Тетяна Розвадовська.

Ініціатором цього рекорду виступив музикант рок-гурту "Кораллі" Мишко Адамчак.

"Ми з гуртом майже 15 років використовуємо трембіту як музичний інструмент. З нами трембіту побачили країни Європи і Японія. Ідея встановити рекорд з трембітання прийшла сама собою. Ми часто використовуємо на сцені 1-2, інколи 5 трембіт, але я собі подумав, а чому не зібрати велику кількість трембіт і зробити з ними гучне дійство, аби показати, які в нас є українські традиції в Карпатах і приурочити все до Різдвяних свят… Основну мелодію заграють корінні гуцули, а їм допомагають всі охочі", - розповів Адамчак.

Він зауважив, що учасників рекорду зібрали через інтернет. А щоб підготувати їх, група організувала спеціальні курси.

"Люди вчились тримати цей інструмент, видобувати звук з інструменту. В усіх вийшло, жодна людина не пішла, не навчившись грати на цьому інструменті. Трембіти ми зібрали з усієї України: Карпати, Львів, Київ, Рівне, Дніпро. Ми не ставили собі за мету привезти найдовшу трембіту, а є інформація, що вона може сягати і 7 метрів, у нас грають на трембітах 3-3,5 м", - стверджує музикант.

"Без трембіти в гуцулів немає коляди… Йдуть до церкви спочатку, а потім колядують священнику. Тоді й на трембіті грають. А колядують - не менше години. Потім йдуть по різних хатах. Аби добре грати, треба мати добрі легені. Тримає ще ремінь-черес, його треба тугіше затягнути", - розповів один із учасників заходу Микола Павук з Делятина.

Він додав, що трембіта має "плакати", а такий інструмент не кожен майстер може зробити.

"Аби була добра трембіта її треба робити з громовиці, дерева, в яке вдарив грім. Ідеально – зі смереки. Найкраща довжина для трембіти – 3 метри і 15 сантиметрів. Секрети я маю. Батько мені встиг передати в останні хвилини перед смертю", - зазначив майстер Василь Грималюк і додав, що секрет виготовлення інструмента на Гуцульщині майстер може сказати в житті лише один раз, коли вже відчуває, що не зможе більше працювати.

Трембіта — український народний духовий музичний інструмент. Має вигляд дерев'яної труби без вентилів і клапанів, інколи обгорнутої березовою корою.

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